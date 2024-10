RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: TRE POSTICIPI QUESTA SERA

I risultati Serie C saranno protagonisti anche oggi, lunedì 21 ottobre 2024: settimana scorsa non c’erano stati posticipi perché al lunedì giocava l’Italia e quindi giustamente la Lega Pro lasciò il palcoscenico alla Nazionale, ma per la decima giornata si può tornare a vivere anche il cosiddetto Monday Night, che è ormai una consuetudine per il campionato di terza serie del calcio italiano. In particolare i posticipi saranno tre, escluso il girone A che ha già terminato ieri il proprio programma delle partite.

Possiamo allora partire dal girone B, che oggi per i risultati Serie C avrà da proporre alle ore 20.30 il posticipo Pineto Campobasso. I molisani stanno davvero facendo bene nella stagione che li ha riportati finalmente nel panorama del calcio professionistico, ora il Campobasso vuole continuare a volare ma nel “quasi derby” contro una rivale abruzzese dovrà stare attento al Pineto, che invece ha estremo bisogno di punti per non ritrovarsi in una posizione di classifica ancora più critica.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: CHE COSA CI ATTENDE NEL GIRONE C?

La parte del leone nel lunedì seria compagnia degli ultimi risultati Serie C per la decima giornata toccherà sicuramente al girone C, dal momento che nel gruppo più meridionale avremo due dei tre posticipi, sempre con il fischio d’inizio alle ore 20.30. Inoltre si tratterà di due derby regionali, per cui sarà davvero intrigante sotto ogni punto di vista l’appuntamento con Casertana Cavese in Campania ed inoltre con il derby lucano Picerno Potenza.

In copertina potrebbe esserci proprio il Picerno, che deve provare a rialzarsi subito dopo l’inatteso scivolone contro il fanalino di coda Taranto nella scorsa giornata, che ha un po’ ridimensionato una prima parte di stagione davvero molto buona per la formazione della Basilicata, che d’altronde è una regione in questo momento in più che buona evidenza anche grazie al percorso dello stesso Potenza, a sua volta in zona playoff e che sogna il colpaccio che darebbe anche il sorpasso in classifica sui cugini.

RISULTATI SERIE C, 10^ GIORNATA

GIRONE B

ore 20.30 Pineto Campobasso

GIRONE C

ore 20.30 Casertana Cavese

ore 20.30 Picerno Potenza