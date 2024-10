RISULTATI SERIE C: GIRONE A PROTAGONISTA!

I risultati Serie C vivranno di undici partite sabato 19 ottobre: dopo gli anticipi, prosegue infatti il programma della decima giornata e dunque ci avviciniamo a grandi passi al primo terzo di un campionato che sarà molto lungo per la presenza di un tabellone playoff davvero molto esteso. Per il momento possiamo dire che oggi i risultati Serie C prenderanno il via alle ore 15:00, ma ci sarà poi qualche incursione alle ore 17:30, e che la parte del leone la farà il girone A che sarà impegnato con sei partite, poi ne avremo due nel girone B e di conseguenza tre nel girone C, con le classifiche pronte ad assumere un nuovo aspetto.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Pescara in vetta al girone B! Diretta gol live score (18 ottobre 2024)

Possiamo allora dire che per il girone C ci saranno due derby campani, tra i tanti previsti dal calendario: il Benevento fa visita al Sorrento, i sanniti stanno puntando con decisione il ritorno in Serie B e vogliono prendersi la promozione diretta, sarà difficile ma per il momento la squadra giallorossa sta confermando le proprie ambizioni. Sempre nel girone C vedremo come andrà la partita Latina Altamura, che si gioca invece in altre posizioni di classifica: stanno faticando parecchio i pontini mentre la neopromossa ha avuto un pessimo avvio seguito da una buona ripresa, tuttavia la situazione rimane calda e allora a Francioni per i risultati Serie C saranno punti importanti.

Risultati Serie C, classifiche/ Tris della Ternana! Diretta gol live score (13 ottobre 2024)

RISULTATI SERIE C: UN SABATO DAVVERO RICCO

Si avvicina il momento dei risultati Serie C per questo sabato: parliamo dunque di una decima giornata davvero molto interessante, i derby non riguardano soltanto il girone C perché ad esempio nel girone A cinque delle sei gare previste questo sabato sono degli incroci tra squadre della stessa regione, in particolar modo bisogna puntare gli occhi su Arzignano Vicenza che è quasi un testa-coda e la sola eccezione è rappresentata da Union Clodiense Alcione Milano, che però ha tanti motivi di interesse perché è una sfida tra due esordienti assolute in Serie C con i milanesi che stanno facendo faville e sono addirittura quarti in classifica.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Shock a Perugia! Diretta gol live score (oggi 12 ottobre 2024)

Chi invece fatica non poco è il Perugia, nuovamente sconfitto nell’ultima giornata: non solo il Grifone si è già allontanato dalle posizioni per la lotta alla promozione, ma addirittura rischia seriamente di rimanere coinvolto nella durissima corsa per evitare di giocare il playout, serve una reazione nervosa che potrebbe arrivare oggi sul campo dell’Ascoli, altra potenziale big che ha iniziato tutt’altro che bene il suo campionato. Questo ed altri temi ci terranno compagnia tra poco nel sabato pomeriggio dedicato ai risultati Serie C, sarà davvero interessante scoprire quello che succederà sui campi.

RISULTATI SERIE C: 10^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 15:00 Arzignano Vicenza

Ore 15:00 Lumezzane Giana Erminio

Ore 17:30 Atalanta U23 Renate

Ore 17:30 Novara Albinoleffe

Ore 17:30 Triestina Virtus Verona

Ore 17:30 Union Clodiense Alcione Milano

GIRONE B

Ore 15:00 Ascoli Perugia

Ore 15:00 Rimini Pianese

GIRONE C

Ore 15:00 Latina Altamura

Ore 15:00 Sorrento Benevento

Ore 17:30 Turris Giugliano