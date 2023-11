RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Padova per tornare capolista! Diretta gol live score (27 novembre 2023)

RISULTATI SERIE C: LA CAPOLISTA

In attesa che per i risultati di Serie C si giochi, approfondiamo il discorso legato al Padova che, come già detto, questa sera si presenta a Crema come primo in classifica nel girone A. L’inseguimento al Mantova si è concretizzato domenica scorsa, grazie al pirotecnico 3-2 contro la Pro Vercelli: per il Padova si è trattato della terza vittoria consecutiva, dopo quelle contro Giana Erminio e Albinoleffe, ma soprattutto di un inizio di campionato in cui i biancoscudati non hanno ancora perso. La squadra allenata da Vincenzo Torrente si era già portata al comando della classifica a fine settembre, grazie a cinque vittorie in fila dopo aver pareggiato all’esordio, proprio a Mantova.

Poi però c’erano stati due pareggi contro Pro Patria e Pro Sesto, altri due contro Renate e Vicenza, e i virgiliani avevano preso il largo. Il Padova però si è rimesso in carreggiata: 32 punti dopo 14 giornate, un attacco che gira a mille con la bellezza di 24 gol all’attivo (il capocannoniere è Mattia Bortolussi, autore di 5 reti) e una difesa che ha subito appena 9 marcature. Dopo aver perso due finali playoff (contro Alessandria e Palermo) e aver disputato una stagione negativa, i biancoscudati sembrano finalmente pronti al grande salto ma per il momento bisogna ancora fare i conti con il Mantova, senza dimenticarsi di una Triestina che appare competitiva sotto la guida di Attilio Tesser. (agg. di Claudio Franceschini)

OGGI CINQUE POSTICIPI!

Si torna in campo per i risultati di Serie C, lunedì 27 novembre vivremo infatti le tre partite che fanno da posticipi della 15^ giornata. Ancora una volta sono coinvolti i tre gironi: avremo una partita per il girone A, una per il girone B e tre per il girone C, come di consueto il primo match (Virtus Francavilla Brindisi) sarà alle ore 20:30 mentre gli altri inizieranno alle ore 20:45. I risultati di Serie C si fanno sempre più entusiasmanti: entrando in questa quindicesima giornata avevamo il girone A e il girone B che ci raccontavano di classifiche con una coppia in testa, da una parte Mantova e Padova e dall’altra Cesena e Torres.

Nel girone C invece la prima in classifica è la Juve Stabia, inseguita però da un terzetto particolarmente agguerrito: siamo in un momento della stagione in cui è ancora difficile definire tutto il contesto, però ci stiamo avvicinando a grandi passi al termine dell’andata e dunque possiamo già cominciare a fare qualche considerazione su quali squadre gireranno con il primo posto in classifica, aumentando le loro possibilità di andare a prendersi la promozione diretta. Ora, aspettando che per i risultati di Serie C si giochi, facciamo qualche rapida considerazione su questo lunedì sera.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Tra poco saremo in campo per un’altra giornata dedicata ai risultati di Serie C: nel girone A il Padova è ospite della Pergolettese, con cui lo scorso anno aveva perso addirittura 5-0 al Voltini. Una partita importante per i biancoscudati, non tanto per vendicare quell’incredibile ko quanto perché finalmente il Padova ha completato l’inseguimento al Mantova, ha sfruttato in pieno la sconfitta dei virgiliani e li ha agganciati in classifica, ora con la possibilità di prendersi il primo posto solitario e provare a ottenere quella promozione che manca da tre stagioni, con anche due finali playoff raggiunte, giocate e perse.

Nel girone B invece sarà un bel match tra due rivelazioni: Recanatese e Pineto sono infatti quinte in classifica – entrando nel turno appaiavano il Pescara – e stanno stupendo, in particolar modo gli abruzzesi che sono neopromossi e una settimana fa sono stati in grado di fermare il Perugia. La Recanatese dal canto suo aveva già giocato i playoff lo scorso anno, ma come ben sappiamo ripetersi non è mai semplice e questo per i marchigiani è un risultato di grande prestigio. Ora non ci resta che lasciar parlare i campi per i risultati di Serie C, ma prima ecco il dettaglio delle partite di lunedì 27 novembre e le classifiche dei tre gironi.

RISULTATI SERIE C: POSTICIPI 15^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 20:45 Pergolettese Padova

CLASSIFICA GIRONE A

Mantova 35

Padova 32

Triestina 30

Pro Vercelli, Vicenza 25

Virtus Verona 24

Atalanta U23 23

Trento 22

Giana Erminio 21

Renate 20

Legnago Salus, Albinoleffe 19

Lumezzane 18

Arzignano 17

Pergolettese 16

Pro Sesto 15

Pro Patria 14

Alessandria 12

Fiorenzuola, Novara 10

GIRONE B

Ore 20:45 Recanatese Pineto

CLASSIFICA GIRONE B

Cesena, Torres 36

Carrarese 27

Perugia 26

Pineto, Recanatese, Pescara 21

Gubbio, Pontedera, Ancona 20

Rimini, Arezzo 18

Entella 17

Lucchese, Olbia 16

Vis Pesaro 15

Juventus U23 14

Spal, Sestri Levante 13

Fermana 7

GIRONE C

Ore 20:30 Virtus Francavilla Brindisi

Ore 20:45 Benevento Monterosi

Ore 20:45 Taranto Casertana

CLASSIFICA GIRONE C

Juve Stabia 32

Picerno 29

Avellino, Benevento 26

Latina, Crotone 25

Casertana 24

Taranto 23

Catania, Foggia, Audace Cerignola 21

Giugliano 19

Monopoli, Potenza 18

Sorrento 16

Turris 14

Virtus Francavilla 12

Acr Messina 11

Brindisi 10

Monterosi 9











