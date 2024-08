RISULTATI SERIE C: ALTRE PARTITE IN PROGRAMMA!

Nuovo appuntamento con i risultati Serie C, sabato 31 agosto prosegue il programma della seconda giornata e saranno ancora una volta sette le partite cui assisteremo oggi. Sono nello specifico tre per il girone A, tre per il girone B e una per il girone C; si comincia alle ore 18:00 e poi avremo gli impegni delle ore 20:45, dunque si tratta ancora di un regime serale in attesa che poi il calendario per i risultati Serie C prenda la forma che ci accompagnerà per tutta la stagione, aprendo anche alle gare del pomeriggio. Intanto possiamo dire che, avendo disputato una sola giornata, dei risultati Serie C e delle classifiche dei gironi si possa dire ancora ben poco.

Qualcosa però possiamo provare a intuire: per esempio nel girone A torna in campo la Triestina, che all’esordio ha rifilato tre gol all’Arzignano e ha subito confermato la propria candidatura alla promozione, tra alti e bassi gli alabardati sono sempre stati protagonisti nelle ultime stagioni ma ora sono chiamati a fare il salto di qualità definitivo, un po’ quello che nel girone B deve fare un’Entella partita malissimo lo scorso anno e che dunque ha dovuto abbandonare presto i sogni di gloria, ma che ora potrebbe disputare un campionato del tutto diverso. Vedremo allora cosa succederà con i risultati Serie C…

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Mentre per i risultati Serie C aspettiamo le partite della seconda giornata, diciamo ancora che nel girone A sono sotto i riflettori anche Giana Erminio e Pro Patria, che si affrontano in uno dei derby lombardi della stagione. Piazze diverse per storia, ma comunque accomunate dal desiderio di giocare i playoff: entrambe le squadre infatti ce la possono fare e del resto la Giana Erminio lo scorso anno aveva anche fatto strada in post season, chiaramente la concorrenza è folta ma ci sono le speranze comunque di entrare tra le prime dieci nella classifica del girone A. Punta qualcosa in più la Feralpisalò, che è reduce dal primo campionato di Serie B: non è andata bene ma l’esperienza è stata comunque da ricordare.

Adesso i Leoni del Garda tornano a giocare nei risultati Serie C e ovviamente sono tra i candidati per salire di categoria senza passare dai playoff, nella prima giornata però hanno mancato la vittoria e adesso c’è l’occasione di rifarsi nella sfida al Renate, che al contrario è partito bene ed è all’ennesima campionato di Serie C nel quale provare ulteriormente a salire di colpi, il che significherebbe ritrovarsi alla post season e poi provare a centrare una promozione che sarebbe miracolosa. Per questi discorsi tuttavia nei risultati Serie C è ancora presto…

RISULTATI SERIE C: 2^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 18:00 Giana Erminio Pro Patria

Ore 18:00 Renate Feralpisalò

Ore 20:45 Union Clodiense Triestina

CLASSIFICA GIRONE A

Triestina, Padova, Caldiero Terme, Alcione Milano, Lumezzane, Lecco, Pro Vercelli, Renate 3

Vicenza, Giana Erminio, Novara, Feralpisalò 1

Albinoleffe, Atalanta U23, Pro Patria, Pergolettese, Virtus Verona, Union Clodiense, Trento, Arzignano 0

GIRONE B

Ore 18:00 Campobasso Legnago Salus

Ore 20:45 Rimini Entella

Ore 20:45 Sestri Levante Pineto

CLASSIFICA GIRONE B

Torres, Pontedera, Pescara, Arezzo, Gubbio, Entella 3

Perugia, Pianese, Rimini, Carpi, Lucchese, Pineto, Ascoli 1

Legnago Salus, Ternana, Campobasso, Sestri Levante, Milan Futuro, Vis Pesaro 0

Spal (-3) -2

GIRONE C

Ore 20:45 Monopoli Sorrento

CLASSIFICA GIRONE C

Picerno, Audace Cerignola, Crotone, Monopoli, Benevento, Giugliano 3

Acr Messina, Foggia, Potenza, Trapani, Latina, Casertana, Sorrento, Catania 1

Juventus U23, Cavese, Avellino, Taranto, Turris, Altamura 0