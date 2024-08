RISULTATI SERIE C: OGGI SETTE ANTICIPI!

Tornano i risultati Serie C e saranno nuovamente sette gli anticipi che ci terranno compagnia venerdì 30 agosto, con la seconda giornata. Il campionato di terza divisione si compone nuovamente di uno “spezzatino” come programma dei suoi turni: si comincia il venerdì e si conclude il lunedì, naturalmente ci saranno poi delle eccezioni nel corso della stagione ma possiamo dire, a conferma di quanto visto negli anni scorsi, che i risultati Serie C hanno ormai assunto una formula che ci tiene compagnia a lungo nel corso del fine settimana, e anche per questo rende entusiasmanti le partite cui assisteremo che, per la cronaca, stasera sono una per il girone A e tre a testa per i gironi B e C.

Al momento è ancora difficile parlare delle classifiche dei tre gironi, per i risultati Serie C abbiamo assistito a una sola giornata ma qualche indicazione interessante possiamo cominciare a darla, per esempio questa sera nel girone A torna in campo l’Alcione Milano che, al debutto assoluto in Serie C, ha già fatto la storia battendo l’Atalanta U23, una squadra che nella passata stagione si era qualificata ai playoff con un ottimo campionato. Ora staremo a vedere quello che succederà nei risultati Serie C per questi anticipi della seconda giornata, perché siamo davvero curiosi.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Manca sempre meno al programma del venerdì per i risultati Serie C: nel girone A abbiamo già citato lo splendido Alcione Milano, vincitore all’esordio assoluto e ora chiamato a replicare sul proprio campo contro una Virtus Verona che invece ha iniziato male, e dunque ha bisogno di fare punti se non altro per affondare il proprio morale. Nel girone B invece la Spal si presenta a Perugia ancora con il -2 in classifica, una penalizzazione che rischia di pesare parecchio. Gli estensi sono ospiti di una squadra candidata alla promozione, che alla prima ha mostrato il suo potenziale offensivo segnando tre gol, ma purtroppo ne ha subiti altrettanti contro una neopromossa come la Pianese.

In campo per i risultati Serie C torna anche la Ternana: l’altra umbra è retrocessa dalla Serie B attraverso lo spareggio contro il Bari, naturalmente ha tante ambizioni per tornare subito in cadetteria ma pronti via ha perso, dunque anche le fere vogliono ora un risultato positivo ma non sarà semplice, il Pontedera ha grande esperienza nei risultati Serie C e anche quest’anno si candida certamente ad avere un posto nei playoff. Come già detto scopriremo tutto tra poco, per i risultati Serie C intanto ecco il dettaglio delle partite di venerdì 30 agosto con le classifiche dei tre gironi.

RISULTATI SERIE C: 2^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 20:45 Alcione Milano Virtus Verona

CLASSIFICA GIRONE A

Triestina, Padova, Caldiero Terme, Alcione Milano, Lumezzane, Pro Vercelli, Renate 3

Vicenza, Giana Erminio, Novara, Feralpisalò 1

Albinoleffe, Atalanta U23, Pro Patria, Pergolettese, Virtus Verona, Union Clodiense, Trento, Arzignano 0

GIRONE B

Ore 20:45 Lucchese Gubbio

Ore 20:45 Perugia Spal

Ore 20:45 Pontedera Ternana

CLASSIFICA GIRONE B

Torres, Pontedera, Pescara, Arezzo, Gubbio, Entella 3

Perugia, Pianese, Rimini, Carpi, Lucchese, Pineto, Ascoli 1

Legnago Salus, Ternana, Campobasso, Sestri Levante, Milan Futuro, Vis Pesaro 0

Spal (-2) -2

GIRONE C

Ore 20:45 Audace Cerignola Acr Messina

Ore 20:45 Casertana Juventus U23

Ore 20:45 Taranto Latina

CLASSIFICA GIRONE C

Picerno, Audace Cerignola, Crotone, Monopoli, Benevento, Giugliano 3

Acr Messina, Foggia, Potenza, Trapani, Latina, Casertana, Sorrento, Catania 1

Juventus U23, Cavese, Avellino, Taranto, Turris, Altamura 0