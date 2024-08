RISULTATI SERIE C: SI COMINCIA!

Ci siamo, inizia finalmente il lunedì dedicato ai risultati Serie C per questi posticipi della prima giornata. Abbiamo parlato del Carpi che è stato in Serie A nove anni fa, certamente bisogna citare anche il Benevento che non era mai stato nel massimo campionato prima del 2017, ma poi è riuscito a centrare due promozioni da quel momento e ha comunque scritto pagine importanti, come quell’incredibile pareggio contro il Milan con gol del portiere Alberto Brignoli o ancora la storica vittoria sul campo della Juventus firmata da Adolfo Gaich.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: poker del Picerno, Lecco e Gubbio ok (25 agosto 2024)

Dal Benevento è anche passato Fabio Cannavaro come allenatore, ma i sanniti sono incredibilmente tornati in Serie C: l’anno scorso non puntavano alla promozione con effetto immediato ma comunque ci hanno provato, questa potrebbe essere la stagione buona e intanto l’esordio avverrà in casa in un interessante derby contro la Cavese. A noi allora non resta che metterci comodi e stare a vedere cosa succederà in questi posticipi perché finalmente è arrivato il momento che stavamo aspettando, per i risultati Serie C si comincia a giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

Risultati Serie C, classifiche/ Triestina show! Diretta gol live score (oggi 24 agosto 2024)

LA PROTAGONISTA

Chi possiamo indicare come protagonista nei risultati Serie C di questi posticipi? Scegliamo il Carpi: una squadra che ha avuto una bella epopea in epoca recente, e che adesso ha iniziato a fare un importante step di ritorno verso il grande calcio. Ricorderete la straordinaria promozione in Serie A del 2015, sotto la guida di Fabrizio Castori: un risultato straordinario per un piccolo centro, il Carpi poi ha anche lottato per la salvezza ma, tornato subito in cadetteria, non si è più risollevato fino a che i problemi economici lo hanno portato tre anni fa a ripartire addirittura in Serie D, come Athletic Carpi.

Risultati Serie C, le classifiche/ Pari Ascoli, colpo Pescara. Diretta gol live score (oggi 23 agosto 2024)

Al terzo tentativo, dopo due stagioni comunque di alta classifica, il Carpi è finalmente riuscito a vincere il suo girone centrando la promozione: la Serie C come detto rimane un punto intermedio nello scenario e nel progetto di una società che innanzitutto vuole provare a tornare nel campionato cadetto senza bruciare le tappe ma anche in breve tempo, poi naturalmente si vedrà se il futuro potrà nuovamente parlare di Serie A per una piazza che dieci anni fa ha rappresentato una delle belle storie del calcio italiano, purtroppo durata troppo poco. (agg. di Claudio Franceschini)

ECCO I POSTICIPI!

Sono ben sette le partite dei risultati Serie C per lunedì 26 agosto: naturalmente siamo nel regime dei posticipi, anche in questa stagione come già in quella precedente il lunedì sarà una parte integrante di questo campionato di prima divisione, del quale si conclude la prima giornata ma con le squadre che sono già state protagoniste nella Coppa Italia di categoria, dunque in qualche modo si sono già rivelate al pubblico. Come detto, sette partite per i risultati Serie C: due di queste nel girone A, altre due nel girone B e ben tre nel girone C, e allora vedremo cosa succederà sui campi.

Certamente, per quanto riguarda l’attesa per i risultati Serie C per questi sette posticipi, possiamo dire che il Padova è una delle protagoniste: anche lo scorso anno i biancoscudati hanno perso un testa a testa in regular season, questa volta contro il Mantova, e poi hanno mancato la promozione ai playoff per quella che sta iniziando a diventare una serie particolarmente lunga in terza divisione. Il Padova questa sera (a proposito, tutte le partite sono alle ore 20:45) fa il suo esordio contro il Trento, squadra che può puntare nuovamente a prendersi un posto nei playoff.

RISULTATI SERIE C: COME SI ARRIVA A QUESTE SFIDE

Ormai manca sempre meno ai risultati Serie C: nei posticipi di questo lunedì vedremo in campo anche la Torres, che apre il suo girone B contro la Vis Pesaro. La squadra isolana l’anno scorso è stata assoluta rivelazione: partita con una serie di vittorie incredibile, è poi calata e non è riuscita a mantenere il passo del Cesena, che è andato a dominare la stagione regolare. La Torres però non ha mai mollato: nella stagione precedente si era salvata con grande affanno, nel 2023-2024 ha timbrato un grande secondo posto in classifica arrivando subito alla fase nazionale dei playoff.

La promozione sarebbe stata miracolosa, non è arrivata ma questo toglie davvero pochissimo a quello che la Torres è riuscita a fare; ora, naturalmente perché è sempre un tema di grande attualità, bisognerà capire se la squadra di Sassari sia in grado di ripercorrere quegli straordinari passi o se i risultati Serie C diranno altro in questa stagione, a cominciare da un esordio casalingo contro una Vis Pesaro che vorrà soffrire meno rispetto al passato recente, ma sa bene che il suo orizzonte potrebbe comunque riguardare soltanto la salvezza.

RISULTATI SERIE C: POSTICIPI 1^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 20:45 Padova Trento

Ore 20:45 Pro Vercelli Pergolettese

CLASSIFICA GIRONE A

Triestina, Caldiero Terme, Alcione Milano, Renate, Lecco, Lumezzane 3

Giana Erminio, Vicenza, Feralpisalò, Novara 1

Trento, Padova, Pro Vercelli, Pergolettese, Albinoleffe, Atalanta U23, Pro Patria, Union Clodiense, Virtus Verona, Arzignano 0

GIRONE B

Ore 20:45 Carpi Rimini

Ore 20:45 Torres Vis Pesaro

CLASSIFICA GIRONE B

Pontedera, Pescara, Gubbio, Arezzo, Entella 3

Perugia, Pianese, Pineto, Lucchese, Ascoli 1

Carpi, Torres, Rimini, Vis Pesaro, Legnago Salus, Ternana, Milan Futuro, Campobasso, Sestri Levante, Spal 0

GIRONE C

Ore 20:45 Benevento Cavese

Ore 20:45 Crotone Altamura

Ore 20:45 Foggia Trapani

CLASSIFICA GIRONE C

Picerno, Monopoli, Audace Cerignola, Giugliano 3

Acr Messina, Potenza, Casertana, Latina, Sorrento, Catania 1

Altamura, Benevento, Foggia, Cavese, Crotone, Trapani, Juventus U23, Taranto, Turris, Avellino 0