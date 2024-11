RISULTATI SERIE C: SI PARTE CON DUE LUNCH MATCH!

Con i risultati Serie C stiamo per vivere un’intensa domenica 10 novembre 2024 che è dedicata alla 14^ giornata: prosegue il programma del turno nel campionato di terza divisione, e oggi assisteremo a ben quattordici partite confermando così la conformazione del calendario, perché come sempre è la domenica a fare la parte del leone nei risultati Serie C. Possiamo tuttavia notare che rispetto alle settimane precedenti c’è una novità: infatti oggi raddoppia l’appuntamento delle ore 12:30, si aprirà allora con due lunch match che saranno Rimini Torres per il girone B e Potenza Avellino per il girone C, poi le consuete fasce orarie e dunque 15:00, 17:30 e per chiudere Crotone Catania alle ore 19:30.

Ora dobbiamo scoprire cosa ci diranno i risultati Serie C, perché le classifiche dei tre gironi sono in costante evoluzione: nel girone A per esempio abbiamo una partita delicata con Union Clodiense Renate, due squadre la cui graduatoria è molto diversa ma che allo stesso modo stanno affrontando qualche difficoltà, non va dimenticato che le pantere erano partite vincendo le prime cinque gare ma poi sono entrate in crisi, tanto che entrando nella 14^ giornata il Renate occupa la sesta posizione e ha bisogno di risposte, che cercherà su un campo di un’avversaria che è penultima e nei risultati Serie C non vede la luce in fondo al tunnel.

RISULTATI SERIE C: GIRONE B PROTAGONISTA

Abbiamo per i risultati Serie C un girone che è protagonista sugli altri in questa domenica: si tratta del girone B, che ci presenta ben otto delle dieci partite previste. Ieri abbiamo visto all’opera la capolista Pescara, oggi tocca alle sue inseguitrici che sono tornate a sperare dopo il ko abruzzese sul campo della Vis Pesaro: la Torres come già detto va a fare visita a un solido Rimini che può puntare ai playoff, l’Entella gioca in casa contro un Gubbio che sta viaggiando al di sotto delle aspettative, trasferta per la Ternana e anche match sentito perché si tratta del derby umbro contro il Perugia, ma il Grifone attualmente non sarebbe qualificato ai playoff e sta faticando parecchio.

Al netto di queste tre squadre attenzione alle altre: la già citata Vis Pesaro non solo ha fatto lo scherzetto al Pescara, che era imbattuto, ma sta viaggiando in alta classifica potendosi permettere di sognare, così anche l’Arezzo che non aspettavamo a questi livelli e che oggi nei risultati Serie C sarà a Solbiate Arno per sfidare il Milan Futuro, una squadra che non è ancora riuscita a decollare e che infatti in questo momento si deve preoccupare di evitare la retrocessione. Occhio anche alla Pianese, che ospita la Vis Pesaro: i toscani, tornati in Serie C lo scorso maggio, stanno facendo tutt’altro che male.

RISULTATI SERIE C: 14^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 17:30 Lumezzane Albinoleffe

Ore 17:30 Union Clodiense Renate

GIRONE B

Ore 12:30 Rimini Torres

Ore 15:00 Ascoli Pontedera

Ore 15:00 Carpi Campobasso

Ore 15:00 Entella Gubbio

Ore 15:00 Milan Futuro Arezzo

Ore 15:00 Perugia Ternana

Ore 17:30 Pianese Vis Pesaro

Ore 17:30 Spal Pineto

GIRONE C

Ore 12:30 Potenza Avellino

Ore 15:00 Foggia Juventus Next Gen

Ore 17:30 Acr Messina Giugliano

Ore 19:30 Crotone Catania