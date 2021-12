Risultati Serie C, Classifiche/ Diretta gol live score delle sfide della 20^ giornata

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: SI COMPLETA LA 20^ GIORNATA

Spazio ai risultati della Serie C, anche in questo mercoledì 22 dicembre 2021. Dopo i gustosi anticipo occorsi solo ieri, ecco che con oggi si completerà finalmente il quadro della 20^ giornata del terzo campionato nazionale, il primo turno del girone di ritorno: siamo dunque davvero impazienti di dare la parola al campo, tenuto poi conto che davvero saranno tanti i match che ci faranno compagnia e tutti di prestigio. È infatti volontà generale quella di iniziare la seconda parte della stagione con un successo, che possa essere di buon auspicio per i prossimi mesi, sicuramente decisivi: il campo però ovviamente non accontenterà tutti.

Ma andiamo ora a vedere che cosa ci riserverà oggi il calendario ufficiale della 20^ giornata: quali saranno i risultati della Serie C che otterremo in questo mercoledì? Programma alla mano ecco che cominciando dalle sfide del girone B, dove pure il primo fischio d’inizio sarà alle ore 14,30 con l’incontro tra Carrarese e Pontedera, atteso derby toscano: alla medesima ora avremo anche Viterbese-Fermana come anche Gubbio-Cesena, match che vede i cavallucci marini in ottime condizioni dopo anche il successo strappato pochi giorni fa al Siena. Solo alle ore 18.00 invece per il girone B assisteremo alle sfide Ancona Matelica-Pescara e Lucchese-Imolese, come pure Modena-Grosseto e Montevarchi-Reggiana, dove pure sarà duello a distanza tra i canarini e gli emiliani di Diana per la vetta della classifica. Il quadro poi si completerà sempre alle ore 18.00 con le sfide Pistoiese-Olbia, Teramo-Entella e Vis Pesaro-Siena.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: NEL GIRONE C

Altro protagonista assoluto in questo mercoledì riservato ai risultati della Serie C è senza dubbio il girone C, che oggi sarà in campo a ranghi competi. Guardando al programma completo per la 20^ giornata, vediamo che qui il primo fischio d’inizio sarà già alle ore 14.30 con al sfida tra Messina e Paganese. Alla medesima ora pure assisteremo agli incontri Foggia-Monterosi e Picerno-Vibonese, mentre solo alle ore 15.30 avrà luogo l’incontro tra Campobasso e Avellino, sfida che pure vede i padroni di casa in cerca di lancio, dopo anche il successo strappato al Potenza pochi giorni fa.

Da calendario poi si tornerà in campo per la 20^ giornata solo appena ore 18.00 con Latina Palermo, match che pure vede i rosanero in cerca di risposte dopo un paio di scivoloni. Il quadro dei risultati della Serie C poi si completerà solo alle ore 21.00, quando saranno riflettori puntati su Virtus Francavilla-Catanzaro, Turris-Taranto e Juve Stabia-Fidelis Andria. Sempre alle ore 21.00 assisteremo poi al big match tra Catania e Monopoli, con i gabbiani in gran rilancio, come pure alla sfida tra Bari e Potenza, coi galletti sempre leader indiscussi, nonostante il mezzo passo falso occorso con il Palermo nell’ultimo turno di campionato.

RISULTATI SERIE C

GIRONE B

Ore 14:30 Carrarese-Pontedera

Ore 14:30 Gubbio-Cesena

Ore 14:30 Viterbese-Fermana

Ore 18:00 Ancona-Matelica-Pescara

Ore 18:00 Lucchese-Imolese

Ore 18:00 Modena-Grosseto

Ore 18:00 Montevarchi-Reggiana

Ore 18:00 Pistoiese-Olbia

Ore 18:00 Teramo-Entella

Ore 18:00 Vis Pesaro-Siena

CLASSIFICA GIRONE B

Reggiana, Modena 45

Cesena 39

Entella 29

Pescara, Ancona 28

Vis Pesaro, Lucchese, Olbia, Pontedera 24

Siena, Gubbio 23

Carrarese 22

Montevarchi 21

Teramo, Fermana 19

Imolese 18

Grosseto, Pistoiese 14

Viterbese 13

GIRONE C

Ore 14:30 ACR Messina-Paganese

Ore 14:30 Foggia-Monterosi Tuscia

Ore 14:30 Picerno-Vibonese

Ore 15:30 Campobasso-Avellino

Ore 18:00 Latina-Palermo

Ore 21:00 Bari-Potenza

Ore 21:00 Catania-Monopoli

Ore 21:00 Juve Stabia-Fidelis Andria

Ore 21:00 Turris-Taranto

Ore 21:00 Virtus Francavilla-Catanzaro

CLASSIFICA GIRONE C

Bari 41

Monopoli 34

Turris, Palermo 33

Avellino, Catanzaro 32

Virtus Francavilla 30

Foggia 28

Taranto 27

Picerno 26

Juve Stabia 25

Catania 24

Latina 22

Paganese, Campobasso 21

Monterosi Tuscia 20

Potenza, Fidelis Andria 15

Vibonese, Messina 14



