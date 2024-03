Risultati Serie C, classifiche/ Si scende in campo! Diretta gol live score (oggi sabato 9 marzo 2024)

RISULTATI SERIE C: SI COMINCIA!

Siamo finalmente pronti a vivere i risultati di Serie C, e nel girone B abbiamo già visto che c’è una sola partita che è Perugia Ancona. Il Grifone è incredibilmente crollato a Chiavari, proprio nel momento della verità ha subito uno 0-5 dall’Entella che ha avuto la conseguenza di portarlo a -4 dalla Carrarese, perché i marmiferi hanno fermato la corsa roboante del Cesena capolista e hanno blindato ancor più la loro terza posizione in classifica, con la possibilità eventuale di dare fastidio alla Torres in termini di secondo posto. Il Perugia in più ha visto arrivare il Gubbio a -1: almeno il quinto posto potrebbe essere salvo ma la fase nazionale dei playoff sembrava un obiettivo minimo per il Grifone.

Adesso invece il rischio concreto è quello di dover partire dal secondo turno della post season, con tutti i rischi che questo comporta; per questo motivo il Perugia cerca riscatto immediato contro un’Ancona che dopo due sconfitte sanguinose è tornato a vincere e si è rimesso in corsa per la salvezza diretta, sapendo di avere un’ottima occasione approfittando di un’avversaria con il morale sotto i tacchi. Non resta dunque che metterci comodi e lasciare che a parlare siano i campi perché finalmente è arrivato il momento che stavamo aspettando, per i risultati di Serie C si gioca! (agg. di Claudio Franceschini)

LA BAGARRE

Come già accennato, il sabato dedicato ai risultati di Serie C si apre con una clamorosa bagarre per i playoff nel girone A: i risultati del turno infrasettimanale hanno infatti creato una classifica nella quale ci sono cinque squadre con 39 punti. Si tratta di Giana Erminio, Albinoleffe, Pro Vercelli, Pro Patria e Virtus Verona: le prime due hanno pareggiato, Pro Vercelli e Virtus Verona hanno perso mentre la Pro Patria è la squadra che tra queste ha vinto, agganciando così questo gruppetto che occupa le posizioni dall’ottava alla dodicesima.

Di fatto dunque, solo due di queste faranno i playoff; anzi, forse tre. Dipenderà dal Padova che, in caso di vittoria della Coppa Italia Serie C, libererà un posto per l’undicesima in classifica; staremo a vedere ma certamente la corsa è interessante, come detto bisogna anche guardarsi le spalle perché la zona playout non è troppo lontana, la Pergolettese sedicesima ha 33 punti anche se è vero che di mezzo ci sono altre squadre e dunque il rischio potrebbe essere minore. Sarà molto interessante valutare quello che succederà oggi pomeriggio nei risultati di Serie C per questa 31^ giornata… (agg. di Claudio Franceschini)

OGGI CINQUE PARTITE!

I risultati di Serie C ci consegnano appena cinque partite per sabato 9 marzo: siamo arrivati alla 31^ giornata, arriviamo da un turno infrasettimanale con gare fino a giovedì e dunque inevitabilmente il programma di oggi è più “scarico” rispetto al solito. Si comincia a giocare alle ore 16:15 con tre partite, poi ne avremo due alle ore 18:30 e oggi saranno coinvolti solo i gironi A e B, perché il girone C è quello che nell’infrasettimanale ha iniziato dopo. La situazione è intrigante: nel girone A il Mantova è tornato a vincere e ha confermato il primo posto in classifica, avvicinando la promozione diretta.

Oggi sarà però importante la corsa ai playoff, che con i risultati di Serie C di pochi giorni fa si è clamorosamente animata come poi vedremo; nel girone B l’Ancona, tornato a vincere dopo due sconfitte, insegue la salvezza ed è ospite di un Perugia che, crollando sul campo dell’Entella, si è staccato dalla terza posizione e adesso rischia anche di finire in quinta. Scopriremo tutto tra poche ore quando i risultati di Serie C cominceranno a farci compagnia, per il momento possiamo sicuramente analizzare alcuni dei temi principali che sono legati a queste partite che sabato 9 marzo apriranno la 31^ giornata della terza divisione.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Ci avviciniamo dunque al sabato dedicato ai risultati di Serie C: nel girone A il Mantova continua a correre per la promozione diretta ed era chiamato a dare risposte dopo aver pareggiato due volte consecutive in Piemonte, soprattutto perché il Padova ne ha approfittato in pieno e si è portato a soli 4 punti di distanza, riaprendo improvvisamente tutti i discorsi legati al primo posto in classifica. Il Mantova però non ha sbagliato nel turno infrasettimanale, e davanti al suo pubblico ha battuto la Virtus Verona: serviva una prova di forza e questa è arrivata, adesso però bisogna chiaramente confermare quest passo perché la lotta non è finita.

Come dicevamo poi c’è grande bagarre in zona playoff, ma anche una classifica talmente corta che chi spera di giocare gli spareggi per la promozione deve anche stare attento alle spalle: per esempio Renate e Arzignano, ma di fatto anche il Trento che oggi ha una bella occasione ospitando una Virtus Verona che ha perso il passo di inizio stagione, e rischia davvero di non raggiungere quei playoff che ad un certo punto apparivano scontati. Adesso si tratta di metterci comodi e vedere insieme cosa ci diranno i campi per questi risultati di Serie C, e ovviamente come cambieranno le classifiche dei due gironi coinvolti.

RISULTATI SERIE C: 31^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 16:15 Pergolettese Mantova 0-0

Ore 16:15 Trento Virtus Verona 0-0

Ore 18:30 Lumezzane Pro Patria

Ore 18:30 Pro Vercelli Legnago Salus

CLASSIFICA GIRONE A

Mantova 71

Padova 64

Atalanta U23 50

Vicenza 49

Triestina 47

Legnago Salus 45

Lumezzane 42

Giana Erminio, Albinoleffe, Pro Vercelli, Pro Patria, Virtus Verona 39

Trento 38

Renate 36

Arzignano 35

Pergolettese 33

Novara 31

Fiorenzuola 27

Pro Sesto 23

Alessandria (-3) 18

GIRONE B

Ore 16:15 Perugia Ancona 0-0

CLASSIFICA GIRONE B

Cesena 74

Torres 62

Carrarese 56

Perugia 52

Gubbio 51

Pescara 33

Pontedera 42

Pineto, Arezzo, Juventus U23, Rimini 38

Entella 37

Lucchese 35

Vis Pesaro, Ancona 33

Spal 30

Recanatese 30

Sestri Levante 28

Olbia 22

Fermana 20











