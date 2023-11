Risultati Serie C, classifiche/ Ecco le prime partite! Diretta gol live score 15^ giornata, 25 novembre 2023

RISULTATI SERIE C: SI COMINCIA!

Finalmente siamo pronti a gustare il sabato dedicato ai risultati di Serie C. Abbiamo una sola partita nel girone C, ma è importante: quasi un testa-coda al San Filippo, perché l’Acr Messina è terzultimo in classifica con 11 punti mentre, come già detto, la Juve Stabia comanda la graduatoria con 29 punti. Il pareggio casalingo contro il Sorrento, risultato certamente deludente, ha impedito alle Vespe di spiccare il volo: l’Avellino e il Benevento hanno perso, ma la Juve Stabia ha guadagnato un solo punto sulle due grandi rivali che, per di più, sono state agganciate dal sorprendente Picerno, così che adesso la capolista si deve preoccupare di ben tre avversarie che sono a una vittoria dall’aggancio.

L’Acr Messina invece aveva avuto un momento nel quale aveva rialzato la testa, ma adesso è rientrato in crisi: sono quattro sconfitte consecutive e un solo punto nelle ultime cinque giornate, nel frattempo avversarie come Sorrento, Potenza e Monopoli hanno iniziato davvero a correre e la situazione di classifica dei peloritani si sta facendo complessa, con le sole Brindisi e Monterosi alle spalle entrando nella quindicesima giornata. Servirà una sterzata, e l’arrivo della prima della classe al San Filippo potrebbe servire a ritrovare il fuoco vivo da mettere in campo; mettiamoci comodi e scopriamo cosa succederà, per i risultati di Serie C si comincia finalmente a giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

LO SCENARIO

Aspettando i risultati di Serie C per questo sabato, bisogna citare anche uno scenario che in questo momento è più che realistico: quello di una retrocessione della Juventus U23. La seconda squadra bianconera ha sempre fatto bene in questi anni, ha visitato più volte i playoff e ha anche vinto la Coppa Italia Serie C, tornandovi in finale nella passata stagione; tuttavia adesso non trova ritmo, e occupa il penultimo posto nella classifica del girone B. Fino a questo momento ci eravamo sempre interrogati su cosa sarebbe successo in caso di promozione in Serie B (che è possibile qualora la Juventus “maggiore” non retroceda), ma cosa accadrebbe invece con i giovani bianconeri tra i dilettanti?

La risposta è semplice: di fatto la società non potrebbe iscrivere la sua seconda squadra in Serie D, e dunque la Juventus U23 dovrebbe rimanere ferma in attesa che siano stati soddisfatti i requisiti delle seconde squadre. Tradotto, e con l’Atalanta U23 in questo momento in zona playoff nel girone A, la Juventus rischierebbe di dover aspettare parecchio per tornare a iscrivere la seconda formazione per i risultati di Serie C; questo anche perché si parla di Milan e Sassuolo sempre più pronte a schierare le loro Under 23, dunque meglio sarebbe per i bianconeri salvarsi e rimanere in terza divisione… (agg. di Claudio Franceschini)

OGGI TRE GIRONI!

I risultati di Serie C stanno per farci compagnia con le partite della 15^ giornata: si torna in campo sabato 25 novembre e, a partire dalle ore 16:15 e arrivando alle gare delle 20:45, sarà uno scenario interessante perché i match da disputare sono ben 13, e soprattutto coinvolgono i tre gironi anche se nel girone C va in scena la sola Acr Messina Juve Stabia, comunque importante perché sarà in campo la capolista che proverà l’allungo su una concorrenza che si sta facendo sempre più fitta, in questo momento infatti composta da tre squadre che hanno tre punti da recuperare.

Per quanto riguarda gli altri due raggruppamenti nei risultati di Serie C, il girone A prevede cinque partite e va segnalato che il Padova ha agganciato il Mantova, perché i virgiliani dopo una grande serie di vittorie hanno perso; nel girone B invece la Torres ha saputo tenere il passo del Cesena grazie al ribaltone di Pesaro arrivato nel recupero, e oggi i romagnoli sono impegnati sul campo di un Pescara che è sì in crisi, ma resta una squadra costruita per la promozione diretta. Vedremo allora cosa succederà tra poche ore con i risultati di Serie C…

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Studiando ancora il contesto dei risultati di Serie C per questo sabato bisogna dire che le partite interessanti non mancano: per esempio nel girone A c’è lo storico derby Pro Vercelli Alessandria con i grigi che sembrano in ripresa e vogliono abbandonare la zona calda della classifica, poi due incroci molto delicati come Renate Virtus Verona, con le pantere in calo e che stanno anche rischiando la zona playoff, e Triestina Arzignano con la quale gli alabardati possono provare ad avvicinare la coppia di testa (al momento avanti di 5 lunghezze), ospitando i veneti che hanno giocato il ruolo della rivelazione ma poi hanno perso parecchio smalto.

Per quanto riguarda il girone B, abbiamo già detto di Pescara Cesena ma certamente è da seguire con vivo interesse Perugia Carrarese: il Grifone ha pareggiato sul campo del Pineto non riuscendo a tenere il passo delle due di testa, ma rimane sornione e del tutto interessato alla promozione diretta esattamente come i marmiferi, che in questa stagione hanno il passo giusto per provarci davvero. Poi, attenzione alla situazione della Juventus U23 che rischia davvero la retrocessione; la sua avversaria è l’Arezzo, mentre l’ultima della classifica è la Fermana che, in crisi e staccata, gioca a Rimini contro un’avversaria che al contrario appare in netta ripresa.

RISULTATI SERIE C: 15^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 18:30 Pro Vercelli Alessandria

Ore 18:30 Renate Virtus Verona

Ore 18:30 Triestina Arzignano

Ore 20:45 Vicenza Pro Sesto

Ore 20:45 Legnago Salus Pro Patria

CLASSIFICA GIRONE A

Mantova 35

Padova 32

Triestina 27

Virtus Verona, Atalanta U23 23

Pro Vercelli, Trento, Vicenza 22

Renate, Albinoleffe 19

Giana Erminio, Legnago Salus 18

Arzignano, Lumezzane 17

Pergolettese 16

Pro Sesto 15

Pro Patria 13

Alessandria 12

Fiorenzuola 10

Novara 9

GIRONE B

Ore 16:15 Lucchese Vis Pesaro 0-2

Ore 16:15 Spal Ancona 1-1

Ore 16:15 Juventus U23 Arezzo

Ore 18:30 Perugia Carrarese

Ore 20:45 Pescara Cesena

Ore 20:45 Pontedera Entella

Ore 20:45 Rimini Fermana

CLASSIFICA GIRONE B

Cesena, Torres 33

Carrarese 26

Perugia 25

Pineto, Recanatese, Pescara 21

Gubbio, Pontedera 20

Ancona 19

Arezzo 18

Lucchese 16

Rimini, Olbia 15

Entella 14

Spal, Sestri Levante, Vis Pesaro 12

Juventus U23 11

Fermana 7

GIRONE C

Ore 16:15 Acr Messina Juve Stabia 0-0

CLASSIFICA GIRONE C

Juve Stabia 29

Picerno, Avellino, Benevento 26

Latina 25

Casertana 24

Taranto 23

Crotone 22

Foggia 21

Audace Cerignola 20

Giugliano 19

Catania, Monopoli, Potenza 18

Sorrento, Turris 13

Virtus Francavilla 12

Acr Messina 11

Brindisi 10

Monterosi 9











