RISULTATI PLAYOFF SERIE C/ Come andò l’anno scorso? Diretta gol live score (ritorno quarti, 25 maggio 2024)

RISULTATI PLAYOFF SERIE C: L’ANNO SCORSO

Mentre aspettiamo che i risultati playoff Serie C ci facciano compagnia, andiamo a ricordare come erano andate le cose lo scorso anno, e quali squadre erano presenti ai quarti di finale. La cosa curiosa, se vogliamo e che conferma quanto sia difficile giocare questo campionato, è che solo il Vicenza ha replicato il risultato del 2022-2023: i veneti erano stati eliminati dal Cesena (doppio 0-0). Le altre squadre erano tutte diverse: nel dettaglio il Pescara aveva fatto fuori l’Entella con una doppia vittoria, il Foggia aveva avuto la meglio del Crotone vincendo allo Zaccheria e pareggiando allo Scida, il Lecco aveva timbrato l’impresa vincendo 3-1 a Pordenone, dopo aver perso in casa.

I bluceleste avrebbero poi ottenuto la promozione in Serie B, facendo fuori anche il Cesena e vincendo la doppia finale contro il Foggia; tra qualche mese però rivedremo il Lecco in Serie C perché la squadra è arrivata ultima in classifica ed è retrocessa subito, stessa sorte toccata alla Feralpisalò che la promozione l’aveva ottenuta invece attraverso la vittoria del girone di regular season, insieme alla Reggiana e al dominante Catanzaro da 96 punti, cifra replicata quest’anno dal Cesena. Ora però torniamo a parlare di attualità, dobbiamo scoprire i risultati playoff Serie C di stasera… (agg. di Claudio Franceschini)

STASERA IL PASS PER LE SEMIFINALI!

Sabato 25 maggio avremo un nuovo capitolo dedicato ai risultati playoff Serie C: alle ore 20:30, ancora una volta in contemporanea, si giocano le quattro partite valide per il ritorno del secondo turno nazionale, vale a dire i quarti di finale. Ricordiamo che si tratta di Avellino Catania, Carrarese Juventus U23, Padova Vicenza e Torres Benevento: il derby veneto si gioca a distanza minore rispetto al match di andata, che era stato posticipato al giorno seguente a causa dell’allerta meteo. La situazione è di grande equilibrio, nonostante le partite di martedì sera abbiano dato buone indicazioni: la verità è che potrebbe succedere di tutto.

Le squadre che hanno iniziato il loro percorso in questo turno, nei risultati playoff Serie C, hanno un chiaro vantaggio dettato dal fatto di poter giocare in casa la sfida di ritorno, e per l’appunto l’esito delle prime sfide lascia tutto ancora in sospeso ma con il favore del pronostico alle teste di serie, così chiamate proprio perché il regolamento consente loro di qualificarsi anche in caso di differenza pari. La Carrarese per esempio, avendo pareggiato sul campo della Juventus U23, può anche permettersi di non vincere; tra poco scopriremo tutto con i risultati playoff Serie C che animeranno questo ritorno dei quarti di finale.

RISULTATI PLAYOFF SERIE C: TUTTO IN EQUILIBRIO

Siamo quasi pronti per i risultati playoff Serie C: il cammino è stato davvero lungo e non è ancora terminato, ma dopo le partite di questa sera le squadre a caccia della promozione saranno ridotte a quattro e si affronteranno nelle semifinali, ancora con partite di andata e ritorno. Delle partecipanti, possiamo dire che la vera sorpresa sia la Juventus U23, che addirittura al termine del girone di andata si trovava in zona playout ma poi ha saputo tirare fuori risorse inaspettate per spingersi sino ai quarti di finale; naturalmente non sono da meno le altre, per esempio il Catania che certamente ha vinto la Coppa Italia Serie C, ma in campionato ha evitato lo spareggio salvezza all’ultima giornata.

Gli etnei invece sono riusciti a eliminare l’Atalanta U23 sfruttando la regola delle teste di serie, e ora se la giocano; è curioso notare invece che delle squadre retrocesse dalla Serie B, la scorsa stagione, sia rimasta in corsa soltanto il Benevento e questo ci dice quanto sia difficile affrontare il campionato di terza divisione, specialmente per squadre che non vi siano troppo abituate. Adesso però dobbiamo davvero disporci nell’attesa dei risultati playoff Serie C, non vediamo l’ora di sapere chi avanzerà fino alle semifinali mantenendo vivo il sogno di arrivare a giocare in Serie B raggiungendo Mantova, Cesena e Juve Stabia.

RISULTATI PLAYOFF SERIE C: RITORNO QUARTI

Ore 20:30 Avellino Catania (andata 0-1)

Ore 20:30 Carrarese Juventus U23 (andata 1-1)

Ore 20:30 Padova Vicenza (andata 0-2)

Ore 20:30 Torres Benevento (andata 0-1)











