RISULTATI PLAYOFF SERIE C/ Semifinali: rivoluzione dall’anno scorso! Diretta gol live score (28 maggio 2024)

RISULTATI PLAYOFF SERIE C: L’ANNO SCORSO

Mentre cresce l’attesa per scoprire che cosa ci diranno i risultati dei playoff Serie C per quanto riguarda le due partite d’andata delle semifinali promozione, possiamo adesso ricordare che cosa era successo nello scorso campionato in questo stesso turno. Innanzitutto osserviamo che era un po’ più tardi, perché le partite furono disputate il 4 e 8 giugno 2023: le protagoniste erano Lecco, Cesena, Foggia e Pescara, quindi completamente diverse rispetto a oggi. Ci furono grandi emozioni, tanto che entrambi i verdetti maturarono solamente al termine dei calci di rigore dopo le partite di ritorno.

In particolare il Lecco firmò una bella impresa, perché all’andata aveva perso per 1-2 in casa contro il Cesena, ma al ritorno vinse per 0-1 in Romagna per poi prendersi la qualificazione per la finale appunto dal dischetto. Ci fu invece un doppio pareggio per 2-2 tra Foggia e Pescara, anche in quel caso poi ai rigori ebbe la meglio chi giocava in trasferta al ritorno, cioè i rossoneri pugliesi, poi però sconfitti in finale dal Lecco che si prese così la promozione in Serie B. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

IL TRAGUARDO SI AVVICINA

Oggi martedì 28 maggio 2024 ci attende un’altra tappa molto significativa per quanto riguarda i risultati playoff Serie C, dal momento che in prima serata, con fischio d’inizio previsto su entrambi i campi alle ore 21.00, ci attenderanno le due partite valide per le semifinali d’andata, che per la precisione saranno Avellino Vicenza e Carrarese Benevento. Erano 28 squadre ad inseguire l’ultima promozione disponibile dopo quelle delle tre vincitrici dei gironi, ne sono rimaste solamente quattro e già questo ci dice quanto siamo avanti per un sogno che comincia ad essere concreto per le quattro semifinaliste.

Uno sguardo allora va subito rivolto al regolamento che caratterizza questo nuovo turno, perché ci sono delle novità da segnalare per i risultati playoff Serie C rispetto alle settimane precedenti: come naturalmente è caratteristica della fase nazionale, è ormai caduta la distinzione fra i gironi e si adotta la formula dell’andata e ritorno. Non ci sono tuttavia più teste di serie: è stato il sorteggio a stabilire chi giocherà il ritorno in casa, ma qualora dopo 180 minuti ci fosse parità di punteggio si dovrà procedere con i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore, senza più alcun vantaggio per chi si era piazzato meglio in stagione regolare.

RISULTATI PLAYOFF SERIE C: L’ANALISI DELLE PROTAGONISTE

Sono rimaste quindi in corsa solamente quattro squadre per i risultati playoff Serie C: i gironi sono tutti rappresentati, il Vicenza per il girone A, la Carrarese per il girone B ed infine Avellino e Benevento per il girone C, che quindi ha il 50% di possibilità di esprimere due promosse. Di certo la regione in massima evidenza è la Campania, a maggior ragione se si considera che già è stata la Juve Stabia a vincere il gruppo meridionale assicurandosi quindi una promozione al pari di Mantova e Cesena – ma Lombardia ed Emilia Romagna non possono aggiungere altre promosse, non avendo più nessuno in corsa.

Non ci sono state grosse sorprese con i risultati playoff Serie C, perché le quattro semifinaliste erano state tutte sul podio virtuale dei rispettivi gironi, dobbiamo però notare che Vicenza e Carrarese, entrambe terze del proprio gruppo, sono andate più avanti di Padova e Torres, che invece avevano chiuso in seconda posizione. Solo l’Avellino è ancora in lizza tra chi aveva chiuso la stagione regolare alla piazza d’onore, mentre abbiamo in corsa il 100% delle terze, staremo a vedere se una di loro completerà l’opera oppure se saranno gli irpini ad avere la meglio…

RISULTATI PLAYOFF SERIE C: ANDATA SEMIFINALI

ore 21.00

Avellino Vicenza

Carrarese Benevento











