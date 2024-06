RISULTATI PLAYOFF SERIE C/ Le quattro semifinaliste e la storia, diretta gol live score (2 giugno 2024)

RISULTATI PLAYOFF SERIE C: UN TUFFO NELLA STORIA

Tre delle quattro squadre protagoniste oggi dei risultati dei playoff Serie C hanno trascorsi non solo in Serie B ma anche nella massima categoria del calcio italiano. La gloria più recente è quella del Benevento, che ha giocato in Serie A nei campionati 2017-2018 e 2020-2021: nel primo caso l’impresa era stata particolarmente significativa, perché i campani ottennero la promozione da esordienti assoluti in Serie B nella stagione 2016-2017. I cugini dell’Avellino hanno una tradizione ancora migliore grazie a ben dieci campionati consecutivi in Serie A dal 1978 al 1988.

Un decennio mitico per i lupi irpini, anche se ovviamente si tratta di ricordi che cominciano ad essere un po’ datati; infine c’è il Vicenza, che va considerata come la semifinalista più blasonata grazie alle sue 30 partecipazioni in Serie A fra il 1942 e il 2001, con alcune imprese leggendarie come naturalmente il secondo posto nel 1977-1978 trascinato dai 24 gol di Paolo Rossi e poi la Coppa Italia vinta nel 1997, che portò il Vicenza in Coppa delle Coppe, dove i veneti raggiunsero la semifinale dell’edizione 1998. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI SARANNO LE FINALISTE?

Giorno di verdetti oggi domenica 2 giugno 2024, infatti stasera ci attendono le due partite di ritorno delle semifinali e quindi siamo in una fase sempre più calda per quanto riguarda i risultati playoff Serie C, dal momento che oggi scopriremo i nomi delle due finaliste che poi naturalmente settimana prossima si contenderanno la quarta e ultima promozione in palio nel campionato di Serie C 2023-2024, che andrà naturalmente alla vincitrice di questi lunghi e sempre appassionanti playoff, la quale si aggiungerà a Mantova, Cesena e Juve Stabia che hanno vinto i tre gironi.

Possiamo allora ricordare che il fischio d’inizio è previsto su entrambi i campi alle ore 21.00, stiamo parlando evidentemente di Benevento Carrarese e Vicenza Avellino. Naturalmente si parte dai risultati dell’andata delle semifinali playoff di Serie C e allora possiamo ricordare che martedì sera la Carrarese ha vinto per 1-0 il match casalingo contro il Benevento mentre ad Avellino era finita 0-0 la partita fra i padroni di casa irpini e gli ospiti del Vicenza. Un solo gol in due partite, segno di grande equilibrio: oggi vedremo se cambierà qualcosa, anche perché non si possono più fare calcoli…

RISULTATI PLAYOFF SERIE C: IL REGOLAMENTO E LA SITUAZIONE

Naturalmente è in vista del ritorno che va ricordato con maggiore precisione il regolamento che caratterizza i risultati playoff Serie C al livello delle semifinali, con le ultime quattro formazioni ancora in corsa sulle 28 che avevano cominciato. In questo penultimo turno non ci sono più teste di serie: è stato il sorteggio dopo i quarti di finale a stabilire chi dovesse giocare il ritorno in casa, ma qualora dopo 180 minuti ci fosse parità di punteggio (quindi in caso di pareggio a Vicenza e di vittoria con un gol di scarto del Benevento) si dovrà procedere con i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore per decretare chi avrà la meglio.

In teoria la posizione più critica è quella delle squadre campane in questo momento: il girone C ha portato due formazioni in semifinale, ma l’andata ha sorriso a Carrarese e Vicenza. Va però naturalmente anche aggiunto che si tratta di differenze ancora minime – nel caso di Vicenza Avellino, legate giusto al fattore campo per stasera – e di conseguenza tutto è possibile, in entrambe le semifinali. Difficile chiedere di meglio per tenere viva l’attenzione sui quanto succederà oggi per i risultati playoff di Serie C…

RISULTATI PLAYOFF SERIE C: RITORNO SEMIFINALI

ore 21.00

Vicenza Avellino (andata 0-0)

Benevento Carrarese (andata 0-1)











