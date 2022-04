Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score gironi A, C (36^ giornata)

RISULTATI SERIE C: PROSEGUE LA 36^ GIORNATA!

Prosegue il quadro dei risultati di Serie C per una 36^ giornata che, iniziata ieri, vivrà domenica 10 aprile il programma del girone A e quello del girone C, che si concluderà poi con il Monday Night Foggia Catanzaro. Le partite di oggi sono interessantissime: se nel girone C il Bari ha già conquistato la promozione diretta, lasciando però parecchi punti di domanda sulle posizioni di rincalzo e la qualificazione alla fase nazionale dei playoff, nel girone A la corsa alla Serie B è diventata entusiasmante per il rallentamento del Sudtirol, che ha portato il Padova a soli 2 punti dalla vetta.

Risultati Serie C, classifiche/ Modena sempre in testa a +4 sulla Reggiana

Già avversarie nella finale di Coppa Italia Serie C, le due squadre nella prossima giornata di campionato si affronteranno (sempre al Druso) in una sfida diretta che sarà facilmente decisiva, anche a prescindere dai risultati che matureranno oggi; intanto possiamo dire che il Sudtirol sarà ospite di un Fiorenzuola che ultimamente sta facendo bene e dunque rischia ancora, mentre il Padova ospiterà la Giana Erminio penultima in classifica. Altro turno a favore dell’inseguitrice dunque? Sembrerebbe di sì ma dobbiamo ovviamente stabilire quello che dirà il campo, intanto andiamo a presentare i temi principali che emergeranno dai risultati di Serie C per questa domenica.

Risultati Serie C, classifiche/ Il Foggia frena, il Bari festeggia con vittoria!

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Non può che essere la lotta Sudtirol-Padova ad assorbire gran parte dell’interesse sui risultati di Serie C per questa domenica. Per la capolista non riuscire a ottenere la promozione diretta sarebbe di fatto un fallimento, non in senso assoluto ma per come si era messa la stagione: il Sudtirol ha dominato in lungo e in largo, ha avuto anche 10 punti di vantaggio e avuto due straordinarie strisce di inviolabilità della porta, è una delle squadre che ha subito meno gol in tutta Europa eppure rischia seriamente di dover passare ancora attraverso i playoff.

Risultati Serie C, classifiche/ Pari della Feralpisalò, successo del Monopoli!

Ovviamente, se si è arrivati a questa situazione grande merito va dato anche al Padova: i biancoscudati hanno fatto 81 punti e non sarebbero del tutto in corsa per la promozione diretta se non avessero disputato un campionato straordinario. Adesso abbiamo tre giornate per chiudere i conti e definire la squadra che vincerà il girone B, e come abbiamo già detto il prossimo turno ci presenterà una sfida diretta che rischia di essere tra le più appassionanti da quando il campionato ha assunto questa formula; vedremo, ma intanto per i risultati di Serie C nelle partite di oggi dobbiamo capire cosa succederà e dunque in che situazione di classifica si arriverà alla gara del Druso che potrebbe determinare la stagione di entrambe le squadre, o almeno di una di queste in attesa di scoprire cosa succederà ai playoff.

RISULTATI SERIE C: 36^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 14:30 Fiorenzuola Sudtirol

Ore 14:30 Padova Giana Erminio

Ore 14:30 Triestina Pro Vercelli

Ore 17:30 Albinoleffe Virtus Verona

Ore 17:30 Feralpisalò Pro Patria

Ore 17:30 Juventus U23 Renate

Ore 17:30 Lecco Piacenza

Ore 17:30 Mantova Pergolettese

Ore 17:30 Pro Sesto Legnago Salus

Ore 17:30 Seregno Trento

CLASSIFICA GIRONE A

Sudtirol 83

Padova 81

Feralpisalò 62

Renate 61

Lecco 54

Pro Vercelli 52

Triestina 51

Juventus U23 47

Piacenza 46

Pro Patria 42

Albinoleffe, Virtus Verona 41

Fiorenzuola 40

Mantova 39

Pergolettese (-1), Trento 37

Pro Sesto 32

Seregno 31

Giana Erminio 30

Legnago Salus 27

GIRONE C

Ore 14:30 Acr Messina Taranto

Ore 14:30 Campobasso Vibonese

Ore 14:30 Catania Latina

Ore 14:30 Juve Stabia Paganese

Ore 14:30 Monterosi Virtus Francavilla

Ore 14:30 Picerno Fidelis Andria

Ore 17:30 Bari Avellino

Ore 17:30 Turris Potenza

CLASSIFICA GIRONE C

Bari 75

Catanzaro, Avellino 62

Monopoli 61

Palermo 60

Virtus Francavilla 56

Foggia (-2) 54

Monterosi 47

Picerno 46

Turris 45

Catania (-4), Juve Stabia, Latina 44

Campobasso 41

Taranto, Acr Messina 37

Potenza 33

Paganese 32

Fidelis Andria 30

Vibonese 21











© RIPRODUZIONE RISERVATA