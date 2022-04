Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score gironi B, C (36^ giornata)

RISULTATI SERIE C: SI GIOCA LA 36^ GIORNATA!

Il nuovo appuntamento con i risultati di Serie C ci conduce ora a parlare della 36^ giornata. Mancano soltanto tre turni per concludere la stagione regolare di un campionato lungo ed entusiasmante, ed è solo la prima parte perché come sappiamo la Serie C prevede da qualche anno un complicato meccanismo nei playoff – se non altro i playout sono già più agili – che formano una sorta di torneo a parte, anche perché coinvolgono parecchie squadre. Il primo verdetto lo abbiamo avuto ed è la promozione del Bari: nel girone B tutto ancora in divenire.

Sconfitto a Pistoia, il Modena ha 4 punti sulla Reggiana che non ha approfittato del ko della capolista e ha pareggiato, dunque in questo momento sa di dover provare un mezzo miracolo perché, di fatto, ai canarini basta vincere due delle tre partite rimaste per festeggiare la promozione diretta, costringendo la squadra di Aimo Diana a disputare gli spareggi. Poi ci sono altre lotte che ci faranno compagnia, e allora senza indugiare oltre andiamo a scoprire cosa potrebbe succedere con i risultati di Serie C per questo sabato…

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Serie C ci presentano allora l’ennesimo duello a distanza tra Modena e Reggiana, due squadre che nella doppia sfida diretta hanno pareggiato due volte e che giocano su equilibri sottili. La capolista del girone B è al Braglia per sfidare l’Imolese, la Reggiana invece sarà ospite della Fermana: le avversarie delle due dominatrici del campionato stanno lottando per salvarsi ed evitare magari anche il playout, dunque potranno concedere ben poco e in questo momento, cioè a bocce ferme, possiamo dire che il turno di oggi possa sorridere maggiormente al Modena solo perché è in casa.

Come abbiamo già detto, nel girone C la corsa alla promozione si è risolta con il salto di categoria del Bari, che ormai da tempo aveva fatto il vuoto alle sue spalle approfittando anche di rivali che lungo il percorso hanno quasi fatto a gara a chi perdesse più punti; proprio la corsa al secondo e al terzo posto, che portano direttamente alla fase nazionale dei playoff, è parecchio interessante e oggi vedremo all’opera Palermo e Monopoli in quella che è a tutti gli effetti una sfida diretta, ma per il quadro completo dovremo aspettare le sfide della domenica. Intanto però vediamo quello che succederà in questo sabato con i risultati di Serie C per la 36^ giornata.

RISULTATI SERIE C: 36^ GIORNATA

GIRONE B

Ore 14:30 Siena Ancona-Matelica

Ore 14:30 Carrarese Lucchese

Ore 14:30 Olbia Vis Pesaro

Ore 17:30 Entella Viterbese

Ore 17:30 Fermana Reggiana

Ore 17:30 Gubbio Pistoiese

Ore 17:30 Montevarchi Cesena

Ore 17:30 Pescara Cesena

Ore 17:30 Modena Imolese

Ore 17:30 Teramo Pontedera

CLASSIFICA GIRONE B

Modena 81

Reggiana 77

Cesena 63

Entella 59

Pescara 58

Gubbio, Ancona-Matelica 50

Vis Pesaro, Lucchese 44

Carrarese, Pontedera 42

Teramo 41

Siena, Olbia 39

Montevarchi 38

Pistoiese, Fermana, Viterbese 35

Imolese 31

Grosseto 30

GIRONE C

Ore 14:30 Monopoli Palermo

CLASSIFICA GIRONE C

Bari 75

Catanzaro, Avellino 62

Monopoli 61

Palermo 60

Virtus Francavilla 56

Foggia (-2) 54

Monterosi 47

Picerno 46

Turris 45

Catania (-4), Juve Stabia, Latina 44

Campobasso 41

Taranto, Acr Messina 37

Potenza 33

Paganese 32

Fidelis Andria 30

Vibonese 21











