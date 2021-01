Risultati Serie D/ Classifiche dei gironi e live score, oggi 24 gennaio 2021

RISULTATI SERIE D: IN CAMPO ANCHE QUESTA DOMENICA

Sono riflettori puntati sui risultati della Serie D anche in questa domenica 24 gennaio 2021, per la 13^ e la 16^ giornata del campionato regolare. Benchè in settimana ci abbiano fatto compagnia parecchi club, chiamati in campo per i recuperi, come pure le società dei gironi A e C che hanno segnato un turno extra (necessario visto che si tratta di gruppi che contano un maggior numero di squadre), ecco che i nostri beniamini della quarta serie italiana tornano di nuovo a farci compagnia. Anche questa volta però con un programma non al completo: come già occorso anche solo domenica scorsa, diversi match sono stati rinviati per problematiche legate al covid 19 e purtroppo altre partite verranno ancora spostate: per la serie D si vive ancora in un clima di incertezza, dove pure rimane ancora dubbia il regolare proseguo e conclusione della stagione, considerando che sono davvero troppi i rinvii ancora da smaltire. Non solo, gli effetti del lockdown da tempo si stanno facendo sentire anche all’interno di vari club, messi alle corde da una situazione economica certo difficile: il contesto è davvero drammatico per alcune realtà del quarto campionato della Serie D. Pure anche in questa domenica si prova ad andare avanti, con una nuova giornata tutta dedicata ai nove gironi del quarto campionato italiano.

RISULTATI SERIE D: IL CONTESTO

Nonostante il grave clima che si respira in seno alla Lega Dilettanti come anche all’interno di molti club, pure siamo impazienti di dare spazio ai risultati della Serie D: anche perchè dopo il turno infrasettimanale e i recuperi occorsi lo scorso mercoledì, parecchio è cambiato all’interno dei vari gironi. Ricordiamo infatti che con il successo occorsi in extremis sulla Caronnese, il Gozzano è riuscito a ristabilirsi in vetta nella classifica del girone A, approfittando anche dello stop del rivale Bra, frenato dal Derthona. E’ stata poi vittoria di gran peso del Mestre pure in settimana, visto che i veneti sono riusciti a trovare la prima posizione nella classifica del girone C, ad appena un punto di vantaggio sul Belluno, che dunque oggi sarà costretto a vincere contro il Chions per rimanere in zona promozione. Sempre guardando alle classifiche, non abbiamo dimenticato il pari occorso per l’Aglianese, che ha permesso ai neroverdi di rimanere comunque in vetta per il girone D: la squadra pisana però dovrà fare attenzione in questa domenica, nella sfida contro Sasso Marconi, per non perdere ulteriore vantaggio sulle prime rivali alla leadership del gruppo. Siamo sicuri che i risultati della serie D di oggi poi rivoluzioneranno ancora una volta gli equilibri all’interno dei nove gironi: meglio dunque non perderci nemmeno un’istante di questa impegnativa giornata.

RISULTATI SERIE D

GIRONE A

Caronnese-Lavagnese

Chieri-Bra

Città di Varese-Saluzzo

Folgore Caratese-Legnano

Fossano-Sanremese

HSL Derthona-Borgosesia

Imperia-Arconatese

P.D.H.A.E.-Castellanzese

Sestri Levante-Gozzano

Vado-Casale

CLASSIFICA GIRONE A

Gozzano 31

Bra, Sestri Levante 27

P.D.H.A.E. 26

Carronese 24

Chieri, Sanremese 22

Lavagnese, Folgore Caratese, Imperia, Castellanzese 21

Derthona 19

Legnano, Saluzzo 18

Arconatese 12

Casale, Borgosesia 11

Fossano, Vado 9

Città di Varese 8

GIRONE B

Brusaporto-Real Calepina

Calvina-Seregno

Ciserano-Bergamo-Tritium

Fanfulla-Vis Nova Giussano

Franciacorta-Breno

Scanzorosciate-Crema

Sona-Ponte San Pietro

Casatese-Caravaggio

Villa Alme-NibionnOggiono

CLASSIFICA GIRONE B

Seregno 24

Crema, Nibionoggiono 23

Casatese 21

Franciacorta, Real Calepina, Calvina 19

Fanfulla, Sona 18

Ciserano Bergamo 16

Vis Nova Giussano 14

Villa Alme 13

Caravaggio 10

Breno, Scanzorosciate 9

Tritium 8

Ponte San Pietro 7

GIRONE C

Adriese-San Giorgio-Sedico

Bolzano-Union Clodiense

Caldiero Terme-Mestre

Campodarsego-Trento

Cartigliano-Feltre

Chions-Belluno

Cjarlins Muzane-Este

Delta Porto Tolle-Ambrosiana

Luparense-ArzignanoChiampo

Manzanese-Montebelluna

CLASSIFICA GIRONE C

Mestre 27

Belluno 26

Manzanese 25

Trento 23

Luparense, Union Clodiense 21

Este, Adriese, Cjarlin Muzane 20

Delta Porto Tolle 19

Montebelluna, Caldiero Terme 18

Bolzano, Arzignanochiampo 17

Cartigliano 16

Feltre, Ambrosiana 13

San Giorgio Sedico 12

Campodarsego 8

Chions 5

GIRONE D

Aglianese-Sasso Marconi

Corticella-Lentigione

Fiorenzuola-Real Forte Querceta

Forlì-Pro Livorno

Bagnolese-Rimini

Marignanese-Prato

Sammaurese-Ghivizzano Borgo

Progresso-Correggese

Seravezza Pozzi-Mezzolara

CLASSIFICA GIRONE D

Aglianese 27

Fiorenzuola 23

Pro Livorno 22

Lentigione 21

Prato, Correggese 19

Mezzolara 18

Rimini, Bagnolese 17

Progresso, Real Forte Querceta, Forlì 16

Sammaurese 11

Marignanese 10

Sarevezza Pozzi, Sasso Marconi 8

Ghivizzano Borgo 6

Corticella 5

GIRONE E

Siena-Trastevere

Cannara-Montespaccato

Flaminia-Trestina

Grassina-Lornano Badesse

Ostia Mare-Montevarchi

Pianese-Scandicci

Sangiovannese-Follonica Gavorrano

Tiferno Lerchi-San Donato

Sinalunghese-Foligno

CLASSIFICA GIRONE E

Tiferno Lerchi 21

Cannara 20

Siena 19

Trestina 18

Montevarchi, Follonica Gavorrano, Trastevere 16

Sangiovannese, Ostia Mare 15

Lornano Badesse, Foligno 14

Montespaccato 13

San Donatom Sinalunghese, Grassina 11

Pianese 10

Scandicci 5

GIRONE F

Agnonese-Cynthialbalonga

Aprilia-Fiuggi

Campobasso-Giulianova

Castelfidardo-Rieti

Castelnuovo Vomano-Recanatese

Matese-Porto Sant’Elpidio

Montegiorgio-Pineto

Notaresco-Tolentino

Vastese-Vastogirardi

CLASSIFICA GIRONE F

Rieti 23

Castelnuovo Vomano 22

Campobasso, Notaresco 20

Cynthialbalonga 19

Vastogirardi, Pineto 16

Recanatese 15

Montegiorgio, Fiuggi, Castelfidardo 14

Aprilia 12

Tolentino 11

Vastese, Matese 10

Giulianova 5

Agnonese, Porto Sant’Elpidio 2

GIRONE G

Carbonia-Muravera

Insieme Formia-Savoia

Lanusei Calcio-Cassino

Monterosi-Afragolese

Nocerina-Arzachena

Nuova Florida-Gladiator

Nola-Calcio Giugliano

Torres-Latte Dolce

Vis Artena-Latina

CLASSIFICA GIRONE G

Monterosi 26

Latina 25

Savoia 21

Nocerina 20

V Artena 19

Muravera 18

Carbonia 17

Lanuswi, Cassino 15

Insieme Formia, Afragolese 13

Arzachena, Gladiator 12

Latte Dolce, Nuova Florida 11

Giugliano 10

Torres 6

Nola 4

GIRONE H

Nardò-Francavilla

Brindisi-Sorrento

Casarano-Picerno

Città di Fasano-Lavello

Fidelis Andria-Altamura

Gravina-Audace Cerignola

Puteolana-Portici

Real Aversa-Bitonto

Taranto-Molfetta

CLASSIFICA GIRONE H

Casarano 23

Altamura 20

Picerno, Sorrento 19

Lavello, Taranto, Molfetta 18

Nardò 17

Brindisi, Fidelis Andria 16

Audace Cerignola 15

Real Aversa 14

Francavilla, Portici 13

Gravina, Bitonto 12

Puteolana, Città di Fasano 6

GIRONE I

Castrovillari-Gelbison Cilento

Dattilo-Cittanovese

FC Messina-Licata

Paternò-AS Acireale

Rende-ACR Messina

Roccella-Rotonda

San Luca-Biancavilla

Santa Maria Cilento-Marina di Ragusa

Troina-S. Agata

CLASSIFICA GIRONE I

ACR Messina 25

San Luca 21

Acireale, FC Messina 20

Licata 18

Santa Maria Cilento, Gelbison Cilento 17

Dattilo, Cittanovese 16

paternò, Castrovillari, Biancavilla 15

Roccella 10

Troina, S Agata 9

Marina di Ragusa 6

Rende 5



© RIPRODUZIONE RISERVATA