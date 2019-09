Risultati Serie D/ Classifiche dei gironi, live score delle partite (29 settembre)

Oggi domenica 29 settembre 2019 si gioca un’altra giornata nel campionato di Serie D 2019-2020, i cui risultati interessano tante città. Moltissimi tifosi seguono in questa stagione la Serie D anche grazie alla presenza di grandi piazze che nobilitano il massimo torneo dilettantistico del calcio italiano, che quest’anno sono ad esempio Palermo, Mantova, Foggia e Lucchese, tanto per fare quattro nomi di spicco. Ricordiamo ancora una volta che la Serie D è composta pure in questa stagione da nove gironi e solo la squadra vincente di ciascun gruppo godrà della promozione. I risultati di Serie D sono dunque molto importanti nella lunga corsa verso il primo posto in classifica, perché invece i playoff servono soltanto per la graduatoria degli eventuali ripescaggi. La Serie D continua dunque a regalarci tante emozioni: l’inizio delle partite in questo periodo dell’anno è previsto per le ore 15.00 salvo eccezioni, la classifica di questi nove gruppi è in costante evoluzione. Va pure tenuto conto del fatto che i gruppi non sono tutti formati dallo stesso numero di squadre: quelli che vanno oltre le 18 partecipanti sono più avanti avendo vissuto già un turno infrasettimanale extra.

RISULTATI SERIE D: IN TESTA ALLA CLASSIFICA

Vediamo allora girone per girone le squadre di riferimento in questo campionato di Serie D, i cui risultati sono i più attesi. Nel girone A dopo la scorsa giornata non abbiamo più squadre ancora a punteggio pieno, guida il Ghivizzano Borgo con 10 punti davanti alla Fezzanese per una lunghezza. Nel girone B abbiamo invece già vissuto cinque giornate e l’unica squadra a quota 15 punti è il Seregno, capolista solitaria con una partenza davvero fenomenale per precedere il Sondrio. Quanto al girone C, anche qui sono già andate in archivio cinque giornate ma non ci sono più squadre a punteggio pieno, guida un comunque eccellente Cartigliano con 13 punti; nel girone D invece è il blasonato Mantova a guidare la classifica con 12 punti nelle prime quattro giornate, tutte vinte. Nel girone E il Grosseto si è isolato da solo al comando con 10 punti ponendo fine al precedente terzetto; nel girone F invece è la Recanatese a firmare il primo allungo, essendo l’unica squadra sempre vincente nelle prime quattro giornate. Anche nel girone G abbiamo a quota 12 punti una sola squadra a punteggio pieno, che è la Turris. Nel girone H invece nessuno è perfetto e abbiamo il terzetto composto da Brindisi, Città di Fasano e Taranto a guidare la classifica con 9 punti. Infine ecco il girone I che vede capolista a quota 12 punti da solo il blasonato Palermo, i rosanero dunque per ora stanno mantenendo le promesse.

RISULTATI SERIE D

GIRONE A

Borgosesia Casale

Bra Ligorna

Caronnese Seravezza Pozzi

Fezzanese Fossano

Lavagnese Prato

Lucchese Sanremese

Real Forte Querceta Ghivizzano Borgo

Vado Savona

Verbania Chieri

CLASSIFICA

1. Ghivizzano Borgo 4 3 1 0 7:3 10 2. Fezzanese 3 3 0 0 5:1 9 3. Real Forte Querceta 4 2 2 0 5:3 8 4. Prato 4 2 1 1 9:4 7 5. Fossano 4 2 1 1 8:4 7 6. Caronnese 4 2 1 1 8:6 7 7. Chieri 4 1 3 0 6:4 6 8. Borgosesia 4 1 3 0 7:6 6 9. Sanremese 4 1 2 1 7:5 5 10. Casale 4 1 2 1 3:3 5 11. Seravezza Pozzi 4 1 2 1 2:3 5 12. Savona 3 1 1 1 4:3 4 13. Lucchese 4 0 3 1 5:6 3 14. Verbania 4 1 0 3 2:11 3 15. Lavagnese 3 0 2 1 1:3 2 16. Vado 4 0 2 2 4:8 2 17. Bra 4 0 0 4 4:8 0 18. Ligorna 3 0 0 3 1:7 0

GIRONE B

Arconatese Villa d’Almè

Bolzano Seregno

Brusaporto Sondrio

Castellanzese Caravaggio

Folgore Caratese Inveruno

Legnano Scanzorosciate

Levico Terme Milano City

NibionnOggiono Dro

Tritium Pontisola

Virtus Bergamo Pro Sesto

CLASSIFICA

1. Seregno 5 5 0 0 8:0 15 2. Sondrio 5 4 1 0 8:2 13 3. Folgore Caratese 5 3 2 0 8:3 11 4. Scanzorosciate 5 3 2 0 5:1 11 5. Pro Sesto 5 3 1 1 10:6 10 6. Legnano 5 2 3 0 6:3 9 7. Tritium 5 2 2 1 11:8 8 8. NibionnOggiono 5 1 3 1 5:3 6 9. Virtus Bergamo 5 1 3 1 7:7 6 10. Brusaporto 5 2 0 3 4:5 6 11. Pontisola 5 1 2 2 4:5 5 12. Inveruno 5 1 2 2 10:12 5 13. Caravaggio 5 1 2 2 7:9 5 14. Levico Terme 5 1 2 2 9:13 5 15. Villa Alme 5 1 2 2 4:9 5 16. Arconatese 5 1 1 3 6:9 4 17. USD Dro 5 1 1 3 4:7 4 18. Castellanzese 5 1 0 4 5:9 3 19. Milano City 5 0 2 3 1:6 2 20. Bolzano 5 0 1 4 2:7 1

GIRONE C

Ambrosiana Clodiense

Cjarlins Muzane Luparense

Delta Rovigo Adriese

Este Cartigliano

Feltre Legnago Salus

Mestre Caldiero Terme

Montebelluna Chions

San Luigi Belluno

Tamai Campodarsego

Vigasio Villafranca

CLASSIFICA

1. Cartigliano 5 4 1 0 10:2 13 2. Clodiense 5 2 3 0 11:4 9 3. Luparense 5 2 3 0 11:7 9 4. Legnago Salus 5 2 3 0 7:4 9 5. Cjarlins Muzane 5 3 0 2 6:8 9 6. Adriese 5 2 3 0 8:5 9 7. Campodarsego 5 2 3 0 7:4 9 8. Caldiero Terme 5 3 0 2 4:5 9 9. Ambrosiana 5 3 0 2 9:6 9 10. Vigasio 5 2 1 2 5:5 7 11. Feltre 5 1 3 1 8:8 6 12. Mestre 5 1 2 2 8:9 5 13. Belluno 5 1 2 2 4:5 5 14. Delta Rovigo 5 1 2 2 5:9 5 15. Villafranca 5 1 1 3 3:6 4 16. Montebelluna 5 0 4 1 4:5 4 17. Chions 5 1 1 3 7:8 4 18. Este 5 0 3 2 4:7 3 19. Tamai 5 0 2 3 5:11 2 20. San Luigi 5 0 1 4 6:14 1

GIRONE D

Alfonsine Breno

Correggese Sammaurese

Crema Lentigione

Fanfulla Franciacorta

Fiorenzuola Vigor Carpaneto

Mantova Sasso Marconi

Mezzolara Forlì

Savignanese Ciliverghe Mazzano

SCD Progresso Calvina

CLASSIFICA

1. Mantova 4 4 0 0 17:6 12 2. Correggese 4 3 1 0 10:4 10 3. Fanfulla 4 3 1 0 9:5 10 4. Crema 4 3 0 1 6:3 9 5. Mezzolara 4 3 0 1 7:6 9 6. Fiorenzuola 4 2 2 0 6:3 8 7. Ciliverghe Mazzano 4 2 1 1 7:4 7 8. Breno 4 2 0 2 7:6 6 9. Franciacorta 4 1 3 0 7:6 6 10. SCD Progresso 4 2 0 2 5:8 6 11. Forlì 4 1 2 1 5:5 5 12. Lentigione 4 1 1 2 8:10 4 13. Sasso Marconi 4 0 2 2 4:6 2 14. Vigor Carpaneto 4 0 2 2 5:8 2 15. Alfonsine 4 0 2 2 1:4 2 16. Savignanese 4 0 1 3 4:9 1 17. Sammaurese 4 0 0 4 6:13 0 18. Calvina 4 0 0 4 2:10 0

GIRONE E

Albalonga Grosseto

Bastia Foligno

Cannara Aglianese

Follonica Gavorrano Flaminia

Monterosi Pomezia

Ponsacco San Donato

Sangiovannese Montevarchi

Scandicci Grassina

Tuttocuoio Trestina

CLASSIFICA

1. Grosseto 4 3 1 0 6:2 10 2. Albalonga 4 2 2 0 5:3 8 3. Grassina 4 2 1 1 6:2 7 4. Monterosi FC 4 2 1 1 4:3 7 5. Ponsacco 4 2 1 1 6:3 7 6. Foligno 4 2 1 1 3:2 7 7. Aglianese Calcio 4 2 1 1 7:3 7 8. Scandicci 4 2 1 1 9:5 7 9. Montevarchi Calcio 4 2 0 2 2:4 6 10. Sangiovannese 4 2 0 2 3:7 6 11. Trestina 4 1 2 1 5:5 5 12. San Donato 4 1 1 2 5:6 4 13. Follonica Gavorrano 4 1 1 2 4:5 4 14. Pomezia 4 1 1 2 5:7 4 15. Flaminia 4 0 3 1 2:3 3 16. Cannara 4 0 3 1 2:5 3 17. Bastia 4 0 2 2 3:8 2 18. Tuttocuoio 4 0 0 4 2:6 0

GIRONE F

Agnonese Giulianova

ASD Pineto Campobasso

Avezzano Jesina

Matelica Chieti

Montegiorgio Cattolica

Porto Sant’Elpidio Fiuggi

Recanatese SN Notaresco

Tolentino Vastogirardi

Vastese Sangiustese

CLASSIFICA

1. Recanatese 4 4 0 0 9:4 12 2. S. N. Notaresco 4 3 0 1 9:6 9 3. Chieti 4 2 2 0 7:4 8 4. Porto Sant’Elpidio 4 2 1 1 9:5 7 5. Montegiorgio 4 2 1 1 4:3 7 6. Campobasso 4 2 1 1 4:4 7 7. Vastogirardi 4 1 3 0 8:6 6 8. US Tolentino 4 1 3 0 5:4 6 9. ASD Pineto Calcio 4 1 2 1 3:3 5 10. Matelica 4 1 2 1 5:4 5 11. Giulianova 4 1 2 1 5:7 5 12. Sangiustese 4 1 2 1 9:6 5 13. Vastese 4 1 1 2 6:5 4 14. Jesina 4 0 2 2 3:5 2 15. Agnonese 4 0 2 2 3:6 2 16. Fiuggi 4 0 2 2 1:5 2 17. Cattolica 4 0 1 3 3:9 1 18. Avezzano 4 0 1 3 2:9 1

GIRONE G

Aprilia Turris

Budoni Ladispoli

Cassino Arzachena

Città di Anagni Latina

Lanusei Nuova Florida

Latte Dolce Vis Artena

Ostia Mare Trastevere

Portici Muravera

Tor Sapienza Torres

CLASSIFICA

1. Turris 4 4 0 0 14:2 12 2. Cassino 4 3 1 0 9:5 10 3. Latte Dolce 4 3 0 1 9:4 9 4. Aprilia 4 3 0 1 6:2 9 5. Trastevere Calcio 4 3 0 1 9:6 9 6. Nuova Florida 4 2 0 2 3:5 6 7. Vis Artena 4 2 0 2 5:8 6 8. Tor Sapienza 4 2 0 2 8:13 6 9. Ostia Mare 4 1 2 1 5:5 5 10. Torres 4 1 2 1 5:4 5 11. Latina 4 1 2 1 7:7 5 12. Portici 1906 4 1 1 2 9:8 4 13. Muravera 4 1 1 2 6:6 4 14. Budoni 4 1 0 3 3:7 3 15. Citta di Anagni 4 1 0 3 4:8 3 16. Lanusei Calcio 4 0 3 1 3:7 3 17. Arzachena 4 1 0 3 3:6 3 18. Ladispoli 4 0 0 4 5:10 0

GIRONE H

Agropoli Gladiator

Audace Cerignola Foggia

Brindisi Val d’Agri

Casarano Nardò

Città di Fasano Gelbison Cilento

Francavilla Andria

Gravina Altamura

Nocerina Bitonto

Taranto Sorrento

CLASSIFICA

1. Brindisi 4 3 0 1 3:4 9 2. Citta di Fasano 4 3 0 1 3:1 9 3. Taranto 4 3 0 1 9:2 9 4. Gelbison Cilento 4 2 2 0 5:0 8 5. Foggia 4 2 1 1 7:4 7 6. Gravina 4 2 1 1 7:6 7 7. Altamura 4 2 1 1 4:2 7 8. Audace Cerignola 4 2 1 1 4:3 7 9. Agropoli 4 2 0 2 3:5 6 10. Nocerina 4 2 0 2 4:4 6 11. Bitonto 4 2 0 2 5:3 6 12. Gladiator 4 1 2 1 3:4 5 13. Andria 4 1 2 1 2:4 5 14. Sorrento 4 1 1 2 3:4 4 15. Casarano 4 1 0 3 5:4 3 16. Val D’agri 4 1 0 3 4:9 3 17. Francavilla 4 0 1 3 2:7 1 18. A.C.D. Nardo 4 0 0 4 2:9 0

GIRONE I

Biancavilla Corigliano

Castrovillari US Palmese

Cittanovese Savoia

Licata Nola

Marina di Ragusa ACR Messina

Marsala Acireale

Messina Palermo

Roccella Giugliano

San Tommaso Troina

CLASSIFICA

1. Palermo 4 4 0 0 9:3 12 2. Licata 4 3 1 0 9:4 10 3. AS Acireale 4 3 0 1 9:6 9 4. Savoia 4 2 2 0 7:5 8 5. Corigliano 4 2 1 1 5:4 7 6. SS Nola 1925 4 2 1 1 3:2 7 7. Biancavilla 4 2 1 1 4:5 7 8. Calcio Giugliano 4 2 0 2 6:5 6 9. Troina 4 2 0 2 6:6 6 10. ACR Messina 4 2 0 2 6:5 6 11. FC Messina 4 1 2 1 8:7 5 12. Cittanovese 4 1 1 2 3:4 4 13. Marina di Ragusa 4 1 1 2 6:8 4 14. San Tommaso 4 1 1 2 5:8 4 15. Castrovillari 4 1 0 3 7:7 3 16. Marsala 4 1 0 3 1:3 3 17. Roccella 4 0 1 3 1:5 1 18. US Palmese 4 0 0 4 4:12 0

