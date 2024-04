RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE/ Union Clodiense promossa, Alcione e Caldiero ci credono! (14 aprile 2024)

RISULTATI SERIE D: UNION CLODIENSE PROMOSSA!

Andiamo a scoprire i risultati di Serie D di questa interessantissima domenica, che ci avvicina sempre più alla conclusione della stagione regolare. Partiamo da un girone A nel quale l’Alcione Milano resta primo in classifica e vede la promozione, nel girone B ancora tutto in definizione il Caldiero Terme batte la Castellanzese mentre la Varesina pareggia e così fa il Piacenza, a questo punto allora il Caldiero Terme ha due punti sul Piacenza e tre sul Desenzano che sorpassa il Pro Palazzolo, ma i lupi hanno una partita in meno e puntano un nuovo sorpasso in vetta. Nel girone C l’Union Clodiense vince sul campo della Dolomiti Bellunesi: a questo punto è promozione avendo ottenuto il +11 in classifica proprio nella sfida diretta, festeggiano i chioggiotti dopo le delusioni delle passate stagioni.

Nel girone D per i risultati di Serie D il Carpi fa 3-0 sul campo della Sammaurese, il Ravenna 4-0 esterno contro il Progresso: sempre due punti di vantaggio per gli emiliani in classifica. Il girone E ci consegna il ko del Livorno contro il Figline, la Pianese vince 3-1 contro l’Orvietana, il Follonica Gavorrano pareggia: la classifica ci dice che la Pianese adesso è a +3 con tre partite da giocare. Abbiamo poi un girone F nel quale il Campobasso grazie alla vittoria si porta a +4 sull’Aquila, confermando il suo margine; nel girone G promossa la Cavese già da ieri, nel girone H l’Altamura vola a +7 sul Martina che non ha intenzione di mollare con tre gare da giocare ma le partite non sono ancora terminate e dunque lo scenario potrebbe cambiare, infine nel girone I il Trapani ne fa cinque sul campo del Portici e risponde il Siracusa, ma anche qui la promozione degli amaranto era cosa fatta. (agg. di Claudio Franceschini)

VERSO IL RUSH FINALE!

Entriamo nel rush finale dei risultati Serie D oggi, domenica 14 aprile 2024. Siamo infatti giunti ormai alla quartultima giornata del massimo torneo dilettantistico del calcio italiano e in verità un paio di gironi hanno già emesso il verdetto più importante. Infatti, possiamo celebrare Cavese e Trapani come le prime due formazioni promosse dalla Serie D 2023-2024 e che quindi nel prossimo campionato giocheranno in Serie C. I campani hanno vinto matematicamente il girone G grazie ai 66 punti già al proprio attivo al termine della scorsa giornata e alle 13 lunghezze di vantaggio sul secondo posto della Nocerina, un divario incolmabile quando restano solamente quattro partite da disputare.

Ancora più a Sud, ecco il Trapani già incoronato come squadra vincitrice del girone I dei risultati Serie D grazie a uno straordinario cammino con ventisei vittorie e quattro pareggi e quindi la bellezza di 82 punti in classifica e di nuovo 13 lunghezze di vantaggio sulla seconda, cioè il Siracusa, che a sua volta ha disputato un campionato eccellente (basterebbe dire che ha più punti della Cavese), ma non abbastanza per contrastare quella che è stata una vera e propria marcia trionfale da parte del Trapani. Adesso invece possiamo fare il punto sulla situazione negli altri sette gironi, dove a 360 minuti dal termine del campionato il verdetto sulla promozione non è ancora ufficiale.

RISULTATI SERIE D: LA GRANDE LOTTA PER LE PROMOZIONI

Innanzitutto, ricordiamo che l’appuntamento con i risultati Serie D sarà in linea di massima alle ore 15.00. Nel girone A sicuramente è favorito l’Alcione Milano che però domenica scorsa ha pareggiato, per cui si è riportata a sei lunghezze l’unica reale inseguitrice Chisola; situazione invece apertissima nel girone B, dove nello spazio di sei punti ci sono altrettante squadre. Possiamo dire che la capolista Piacenza sia artefice del proprio destino, ma le inseguitrici sono ancora troppe per fare calcoli. Nel girone C riecco invece una capolista salda, cioè l’Union Clodiense, con ben otto punti di vantaggio sull’unica rivale ancora in corsa, cioè il Dolomiti Bellunesi che tra l’altro ospiterà la capolista nello scontro diretto che potrebbe chiudere definitivamente i giochi oppure infiammare il finale.

Bellissimo invece il duello nel girone D tra la capolista Carpi e il Ravenna, che ha due punti da recuperare, mentre Lentigione e Forlì hanno alzato bandiera bianca perdendo in coppia settimana scorsa. Incerto come il girone B è invece il girone E: la capolista Pianese ha sul Follonica Gavorrano una sola lunghezza di vantaggio, per di più entrambe arrivano da una sconfitta per cui si sono riavvicinate anche le altre inseguitrici, a cominciare dal Grosseto. Nel girone F invece sembra avere deposto i sogni di gloria la Sambenedettese, dovrebbe quindi essere un duello ristretto alla capolista Campobasso – che però oggi gioca proprio a San Benedetto del Tronto – e all’inseguitrice L’Aquila, con quattro punti di ritardo. Nei gironi più meridionali dei risultati Serie D due verdetti su tre sono già in cassaforte e allora ci resta un solo gruppo di cui parlare: nel girone comunque l’Altamura è ormai vicina al traguardo grazie al +7 sul Martina, staremo a vedere se oggi sarà già il giorno della promozione…

RISULTATI SERIE D: PARTITE DI OGGI E CLASSIFICHE DEI GIRONI

GIRONE A

Alba Chieri

Albenga Chisola

Alcione Milano Bra

Asti Gozzano

Borgosesia Lavagnese

Città di Varese Pinerolo

Fezzanese PDHA

Ligorna Sanremese

Ticino Derthona

Vado Vogherese

GIRONE B

Arconatese Folgore Caratese

Caldiero Terme Castellanzese

Caravaggio Tritium

Club Milano Villa Valle

Crema Real Calepina

Desenzano Casatese

Legnano Varesina

Piacenza Clivense

Ponte San Pietro Brusaporto

Pro Palazzolo CiseranoBergamo

GIRONE C

Adriese Mestre

Bassano Breno

Bolzano Portogruaro

Campodarsego Este

Chions Castegnato

Dolomiti Bellunesi Union Clodiense

Luparense Treviso

Montebelluna Montecchio Maggiore

Mori Cjarlins Muzane

GIRONE D

Certaldo Corticella

Forlì Victor San Marino

Imolese Lentigione

Mezzolara Aglianese

Pistoiese Sangiuliano City

Prato Fanfulla

Sammaurese Carpi

San Donnino Sant’Angelo

SCD Progresso Ravenna

GIRONE E

Figline Livorno

Follonica Gavorrano Trestina

Grosseto Real Forte Querceta

Montevarchi San Donato

Orvietana Pianese

SC Cenaia Sangiovannese

Seravezza Pozzi Poggibonsi

Tau Mobilieri Ponsacco

Vivi Altotevere Ghivizzano Borgo

GIRONE F

AJ Fano Roma City

Avezzano Vigor Senigallia

Fossombrone Atletico Ascoli

SN Notaresco Chieti

Sambenedettese Campobasso

Sora Tivoli

Termoli Real Monterotondo

United Riccione Matese

Vastogirardi L’Aquila

GIRONE G

Anzio Sarrabus Ogliastra

Atletico Uri Nocerina

Cassino Nuova Florida

Cynthialbalonga Trastevere

Ischia Gladiator

Latte Dolce Ostia Mare

Romana Flaminia

San Marzano Budoni

GIRONE H

Barletta Casarano

Bitonto Palmese

Città di Fasano Angri

Gallipoli Gravina

Gelbison Nardò

Manfredonia Rotonda

Matera Fidelis Andria

Paganese Altamura

Santa Maria Cilento Martina

GIRONE I

Portici Trapani

Acireale Casalnuovo

Gioiese Sant’Agata

Igea Virtus Locri

Licata Ragusa

Reggio Calabria Canicattì

San Luca Vibonese

Siracusa Castrovillari

