RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE/ Partite al via, si gioca! Diretta gol live score (oggi 24 settembre 2023)

RISULTATI SERIE D: SI COMINCIA!

I risultati di Serie D stanno per farci compagnia, e tra le partite più interessanti per oggi avremo certamente San Luca Reggio Calabria. Finalmente è arrivato il via libera circa la partecipazione degli amaranto al campionato di quarta divisione: fino all’ultimo la Reggina, che l’anno scorso sotto la guida di Filippo Inzaghi ha giocato i playoff di Serie B, ha sperato nella riammissione in cadetteria ma la richiesta è stata respinta. Dunque, Brescia in Serie B e Reggina costretta a ripartire dalla Serie D: il nome ufficiale della società è Fenice Amaranto, sullo stemma compare la scritta Reggio Calabria a simboleggiare la città, tifosi e appassionati probabilmente continueranno a chiamarla Reggina.

Risultati Serie D, classifiche/ Piacenza a punteggio pieno, manita esterna del Carpi! (oggi 17 settembre)

Per il momento la rosa è tutta da costruire: l’allenatore è Bruno Trocini che ha buone esperienze con Rende e Virtus Francavilla, tra i nomi che figurano nella rosa spiccano quelli di Antonino Barillà, graditissimo ritorno a questi livelli, e poi quelli di Manuel Ricci e dell’ex Cosenza Domenico Mungo, che per questa categoria possono essere un lusso. Vedremo allora come andrà questa prima partita sul campo del San Luca, per il girone I: mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare siano i campi, per i risultati di Serie D finalmente si gioca! (agg. di Claudio Franceschini)

Risultati Serie D, classifiche/ Piacenza e Trapani partono bene, pareggio per il Varese! (oggi 10 settembre)

SI TORNA A GIOCARE!

Una nuova giornata si apre sui risultati di Serie D: domenica 24 settembre torniamo in campo dopo aver assistito ad alcune gare nel turno infrasettimanale, perché dobbiamo sempre ricordare che ci sono alcuni gironi che sono formati da 18 squadre e altri da 20, e dunque i raggruppamenti con più squadre devono inevitabilmente trovare lo spazio giusto per giocare le quattro giornate in più. Per il momento non possiamo analizzare troppo le classifiche dei gironi, ma ci sono squadre attese che sono partite molto bene; è il caso del Piacenza che dopo qualche anno in Serie C è tornato a confrontarsi con la quarta divisione, ma è anche il caso del Carpi.

Risultati Serie D, classifiche/ Festa Lumezzane, Pineto e Sorrento, c'è uno spareggio

Sta invece soffrendo il Città di Varese, che è sceso in campo mercoledì ma ha perso contro un giovanissimo Borgosesia: i biancorossi rischiano di dover nuovamente rimandare l’appuntamento con la promozione ma del resto l’anno scorso erano finiti in Eccellenza, prima di venire ripescati per aver vinto il ricorso. Adesso però ci dobbiamo inevitabilmente concentrare su quello che ci diranno i campi, come sempre con i risultati di Serie D avremo tantissime partite in programma e dunque non vediamo l’ora di scoprire come andranno le cose domenica 24 settembre.

RISULTATI SERIE D: SITUAZIONE E CONTESTO

Il contesto dei risultati di Serie D è sempre molto ampio, per cui è difficile parlare approfonditamente di tutti i gironi in programma. Possiamo comunque ricordare che questo campionato di quarta divisione è parecchio complesso, perché in ciascun girone è soltanto la prima in classifica che ottiene la promozione in Serie C, mentre i playoff che riguardano le posizioni dalla seconda alla quinta servono soltanto per definire una graduatoria di eventuali ripescaggi e riammissioni, che purtroppo ogni estate coinvolgono il calcio italiano nelle sue serie inferiori.

Come detto anche in Serie D le big non mancano: abbiamo già citato Piacenza, Carpi e Città di Varese ma dovremmo soffermarci anche su società come Pistoiese, Ravenna, Fano e Trapani, che in un passato recente hanno conosciuto la categoria superiore (quando non addirittura Serie B o Serie A) e adesso sperano di ritornarci. Sarà una stagione lunga e magari anche imprevedibile e sorprendente; noi per il momento mettiamoci comodi e stiamo a vedere cosa succederà sui tanti campi coinvolti, anche oggi, in un’altra giornata che si apre sui risultati di Serie D.

GIRONE A

Alba Vogherese

Albenga Vado

Chieri Asti

Città di Varese Alcione Milano

Fezzanese Bra

Ligorna Lavagnese

PDHAE Chisola

Pinerolo Derthona

Sanremese Gozzano

Ticino Borgosesia

GIRONE B

Brusaporto Ciserano-Bergamo

Caldiero Terme Tritium

Castellanzese Villa Valle

Clivense Pro Palazzolo

Club Milano Desenzano

Crema Arconatese

Legnano Caravaggio

Piacenza Casatese

Ponte San Pietro Folgore Caratese

Varesina Real Calepina

GIRONE C

Adriese Luparense

Bolzano Montebelluna

Campodarsego Bassano

Cjarlins Muzane Breno

Este Treviso

Mestre Montecchio Maggiore

Mori Dolomiti Bellunesi

Portogruaro Chions

Union Clodiense Castegnato

GIRONE D

Carpi Fanfulla

Aglianese Pistoiese

Corticella Sangiuliano City

Forlì Certaldo

Mezzolara Prato

Ravenna Sant’Angelo

Sammaurese San Donino

Progresso Imolese

Victor San Marino Lentigione

GIRONE E

Ghivizzano Borgo Poggibonsi

Grosseto Seravezza Pozzi

Mobilieri Ponsacco Livorno

Montevarchi Cenaia

Orvietana Follonica Gavorrano

Pianese Sangiovannese

Real Forte Querceta Trestina

San Donato Figline

Vivi Altotevere Tau

GIRONE F

Fano United Riccione

Atletico Ascoli Campobasso

Avezzano Sambenedettese

Fossombrone Vastogirardi

L’Aquila Real Monterotondo

Roma City Chieti

Sora Notaresco

Tivoli Termoli

Vigor Senigallia Matese

GIRONE G

Ardea Trastevere

Boreale Romana

Budoni Atletico Uri

Cavese Latte Dolce

Cynthialbalonga Anzio

Flaminia Gladiator

Ostia Mare Nocerina

San Marzano Cassino

Sarrabus Ogliastra Ischia

GIRONE H

Altamura Palmese

Angri Gelbison

Barletta Gallipoli

Casarano Fidelis Andria

Città di Fasano Manfredonia

Gravina Nardò

Martina Rotonda

Paganese Matera

Santa Maria Cilento Bitonto

GIRONE I

Gioiese Canicattì

Lamezia Terme Acireale

Licata Locri

Portici Sancataldese

S. Agata Real Casalnuovo

San Luca Reggio Calabria

Siracusa Igea Virtus

Trapani Vibonese

Ragusa Akragas

CLICCA QUI PER LE CLASSIFICHE DEI GIRONI DI SERIE D











© RIPRODUZIONE RISERVATA