RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE/ Poker della Clivense, tris Vibonese, colpo Pro Palazzolo! (29 ottobre 2023)

RISULTATI SERIE D: ECCO I FINALI!

Andiamo a vedere quali sono stati i risultati di Serie D per questa giornata, disputata domenica 29 ottobre. X. Nel girone A il colpo lo firma il Bra che vince sul campo del Derthona, altra sconfitta per il Città di Varese che questa volta viene battuto dal Chieri e si allontana ulteriormente dal sogno promozione. Nel girone B cade l’Arconatese, vittima della Castellanzese; la Varesina pareggia in casa con il Caravaggio, perde anche il Piacenza che si fa sorprendere al Garilli dalla Pro Palazzolo, bel successo invece della Clivense (che sarebbe il Chievo) contro il Legnano, finisce 4-1. Il girone C ci consegna la vittoria dell’Union Clodiense contro il Mestre.

Nel girone D invece il Carpi perde contro la Corticella, ko anche il Ravenna contro la Victor San Marino, corsara l’Imolese che vince 2-1 il big match contro il Sangiuliano City, tra due squadre retrocesse dalla Serie C. I risultati di Serie D ci dicono anche che nel girone E il Ghivizzano Borgo vince 3-2 contro il Real Forte Querceta, sconfitta casalinga per il Livorno contro il Seravezza Pozzi; nel girone F il Campobasso batte il Tivoli, è pareggio per 2-2 tra Chieti e Fano, il Sora vince in trasferta contro la Matese come la Sarrabus Ogliastra fa nel girone G contro l’Ardea. Nel girone H vince il Casarano contro l’Altamura, infine nel girone I, in questi risultati di Serie D per domenica 29 novembre, la Vibonese segna tre gol al Locri. (agg. di Claudio Franceschini)

ORARIO DI INIZIO ANTICIPATO!

I risultati di Serie D ci faranno vivere un’altra intensa domenica: il 29 ottobre saremo nuovamente in campo per un campionato che, questa la prima notizia, anticipa l’orario di inizio delle sue partite alle 14:30. Come sempre, bisogna ricordare che non tutti i gironi sono formati dallo stesso numero di squadre e dunque anche le giornate all’interno del singolo raggruppamento sono diverse; nel girone A per esempio le partecipanti sono 20, il che ci dice che siamo arrivati oggi al decimo turno. In generale, comunque, parecchie partite sono state disputate ieri.

Ad ogni modo, per i risultati di Serie D stavamo parlando del girone A e allora bisogna dire che l’Alcione Milano è sempre primo in classifica, ma dopo il pareggio di domenica scorsa ha perso due punti rispetto all’Asti. Le due squadre giocano in trasferta, rispettivamente contro Pinerolo e Alba: per entrambe non dovrebbe essere un impegno troppo probante, ci cerca invece riscatto è il Città di Varese che non vince da tre partite, e oggi fa visita al Chieri penultimo in classifica avendo davvero una bella occasione.

RISULTATI SERIE D: SITUAZIONE E CONTESTO

Parlando ancora dei risultati di Serie D per le partite della domenica, analizziamo anche il girone B: qui comandano in due, il Caldiero Terme infatti nelle ultime giornate è riuscito ad agganciare l’Arconatese e questa coppia ha due punti di vantaggio sul Brusaporto, che allo stesso modo sta viaggiando. Poi, tre squadre a quota 16 tra cui il Piacenza, che ha rallentato la sua marcia: oggi i risultati di Serie D ci propongono Caldiero Terme Crema, Castellanzese Arconatese, Brusaporto Desenzano, Varesina Caravaggio e Piacenza Pro Palazzolo.

Per nessuna delle prime della classe si tratta di partite da cinque stelle di difficoltà; tuttavia sappiamo bene che in questo campionato di quarta divisione le sorprese sono sempre dietro l’angolo, di certo vedere il Piacenza a 4 punti dalla vetta e con quattro squadre tra sé e la capolista è uno scenario che forse non avremmo immaginato all’inizio della stagione. Ricordando però che anche nel passato recente alcune big hanno faticato parecchio a trovare il ritmo, ci affidiamo ora ai campi per scoprire cosa succederà con i risultati di Serie D di doggi…

GIRONE A

Alba Asti

Chieri Città di Varese

Derthona Bra

Gozzano Vogherese

PDHAEA Borgosesia

Pinerolo Alcione Milano

Sanremese Vado

GIRONE B

Brusaporto Desenzano

Caldiero Terme Crema

Castellanzese Arconatese

Clivense Legnano

Piacenza Pro Palazzolo

Ponte San Pietro Club Milano

Real Calepina Tritium

Varesina Caravaggio

Villa Valle Folgore Caratese

GIRONE C

Chions Campodarsego

Montebelluna Mori

Treviso Bolzano

Union Clodiense Mestre

GIRONE D

Corticella Carpi

Fanfulla Sammaurese

Lentigione Aglianese

San Donnino Certaldo

Sangiuliano City Imolese

Sant’Angelo Mezzolara

Victor San Marino Ravenna

GIRONE E

Figline Grosseto

Follonica Gavorrano Tau

Ghivizzano Borgo Real Forte Querceta

Livorno Seravezza Pozzi

Mobilieri Ponsacco Pianese

Poggibonsi San Donato

Sangiovannese Orvietana

Cenaia Vivi Altotevere

Trestina Montevarchi

GIRONE F

Atletico Ascoli Vigor Senigallia

Campobasso Tivoli

Chieti Fano

L’Aquila Roma City

Matese Sora

GIRONE G

Ardea Sarrabus Ogliastra

Flaminia Budoni

Gladiator San Marzano

Laatte Dolce Cynthialbalonga

Trastevere Anzio

GIRONE H

Nardò Matera

Bitonto Gallipoli

Casarano Altamura

Gelbison Paganese

Manfredonia Barletta

Palmese Città di Fasano

Rotonda Santa Maria Cilento

GIRONE I

Akragas Canicattì

Gioiese Lamezia Terme

Ragusa Reggio Calabria

Vibonese Locri

S. Agata Acireale

Licata San Luca

