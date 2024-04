RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE/ Partite al via, si comincia! Diretta gol live score gironi (7 aprile 2024)

RISULTATI SERIE D, SI COMINCIA!

Stanno per cominciare le partite che ci daranno tutti i risultati Serie D per questa domenica come sempre molto ricca nel massimo campionato dilettantistico del calcio italiano. Una nobile piazza di questo campionato di Serie D 2023-2024 è sicuramente il Piacenza, che oggi sarà di scena sul campo del Brusaporto per la trentaquattresima giornata del girone B, i trascorsi anche in Serie A sono tuttavia decisamente lontani perché l’impatto con la Serie D non è stato così semplice per il Piacenza, anche se il primo posto è un obiettivo alla portata degli emiliani, però in una volata ancora incertissima.

Finora il Piacenza ha raccolto diciannove vittorie ma anche sei pareggi e otto sconfitte, per un totale di 63 punti che comunque hanno portato in vetta gli emiliani grazie al trend recente molto positivo. Ci sono però ancora da piegare le rivali, a cominciare dalla Pro Palazzolo che nel recupero di mercoledì ha firmato l’aggancio al primo posto, ma anche il Caldiero Terme che è una sola lunghezza alle spalle della coppia di testa: non è di certo tempo per fare già festa dalle parti di Piacenza. Che cosa succederà oggi? Parola ai campi per scoprirlo in questa ricchissima giornata festiva in compagnia dei risultati di Serie D! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LE PARTITE DI OGGI!

I risultati Serie D ci terranno compagnia anche oggi pomeriggio, domenica 7 aprile 2024, perché dopo il turno che era già stato giocato al giovedì in occasione della Pasqua si disputeranno naturalmente oggi, nel segno del ritorno alla normalità, tutte le partite per la trentesima oppure la trentaquattresima giornata del torneo che si avvia dunque all’ultimo mese di attività. Infatti aprile ci porta sempre più nel pieno della volata finale verso tutti gli obiettivi stagionali. Il campionato di Serie D 2023-2024 si avvicina al suo gran finale, mancano ormai solamente cinque giornate compresa quella di oggi al termine della stagione regolare (salvo eventuali recuperi) e non dobbiamo più fare calcoli particolari, perché i gironi a 20 squadre sono ormai arrivati ad avere quattro turni in più rispetto agli altri.

Un cammino ancora molto stuzzicante, ma naturalmente le indicazioni sui rapporti di forza sono sempre più significative. Le classifiche forniscono spunti ormai chiari e quindi ecco crescere l’attenzione per i risultati Serie D. A tenere alto l’interesse provvedono piazze di primissimo livello, che pure in questa stagione non mancano in Serie D: una citazione va fatta per il caso particolare del girone I, dove l’aggiunta dell’ultimo minuto della nuova squadra fondata a Reggio Calabria, erede della Reggina tristemente fallita, aveva portato il girone a 19 squadre fino alla triste rinuncia a campionato in corso da parte del Lamezia Terme, che di fatto ha riportato il gruppo a 18 squadre. Sono però i campi a darci indicazioni che sono ormai abbastanza significative. Quali spunti sapranno offrirci oggi i risultati Serie D per questa prima domenica di aprile da vivere in campo?

RISULTATI SERIE D: IL CONTESTO

Possiamo adesso fare un sintetico punto della situazione in attesa che i risultati Serie D ci tengano compagnia oggi pomeriggio alle ore 15.00, che salvo eccezioni sarà l’orario d’inizio di tutte le partite dopo il cambio dell’ora e l’ingresso nella primavera. Il girone A vede al comando l’Alcione Milano che ha vinto nel recupero di mercoledì, allungando così a ben otto lunghezze di vantaggio sulla seconda piazza del Chisola, unica reale inseguitrice superstite con appena cinque partite ancora da giocare; musica diversa nel girone B, dove la capolista Piacenza ha perso nella scorsa giornata ed è stato agganciato dalla Pro Palazzolo, che invece vanta quattro vittorie consecutive, ma attenzione perché le inseguitrici sono ancora numerose – la sesta è appena a -6 dalla coppia di testa, per capirci. Nel girone C (come in tutti quelli a 18 squadre) scendiamo a ventinove partite finora giocate rispetto alle trentatré dei primi due gironi, la capolista Union Clodiense è tornata a vincere da due giornate, una rinascita fondamentale per tenere a bada la rimonta firmata Dolomiti Bellunesi, che troviamo al secondo posto a -8. Quanto al girone D, la situazione è certamente molto più incerta, con la volata tra la capolista Carpi e il Ravenna, che ha due punti da recuperare rispetto ai cugini, poi è più distante la coppia Lentigione-Forlì.

Nel girone E abbiamo un’altra situazione incerta, dal momento che è tornata ad essere capolista la Pianese, che ha superato nello scorso turno il Follonica Gavorrano, che ha comunque una sola lunghezza di svantaggio in questo duello che si annuncia davvero emozionante nel finale di campionato. Nel girone F la capolista Campobasso è reduce da tre pareggi consecutivi, ne sta approfittando soprattutto L’Aquila che ha sorpassato la Sambenedettese al secondo posto, con quattro punti di ritardo rispetto ai molisani mentre i marchigiani sono a -5. Passando al girone G, la capolista Cavese è tornata a vincere negli ultimi due turni, la promozione sembra ormai davvero vicinissima perché al secondo posto c’è la Nocerina, ma con addirittura dieci punti di ritardo dalla formazione di Cava de’ Tirreni. Nel girone H è dominio pugliese, con l’Altamura che resta salda in vetta grazie al +7 sul Martina e al +10 sulla Fidelis Andria, margine pesante a sole cinque giornate dalla fine. Chiude l’analisi dei risultati Serie D il girone I: il Trapani continua a fare faville, i punti sono addirittura 79 in 29 partite disputate e ormai i giochi dovrebbero essere fatti, grazie ai dieci punti sul Siracusa secondo, che oggi nello scontro diretto avrà forse l’ultima occasione per riaprire i giochi.

RISULTATI SERIE D E CLASSIFICHE GIRONI

GIRONE A

Bra Borgosesia

Chieri Alcione Milano

Chisola Ticino

Derthona Città di Varese

Gozzano Albenga

Lavagnese Vado

PDHA Ligorna

Pinerolo Fezzanese

Sanremese Alba

Vogherese Asti

GIRONE B

Brusaporto Piacenza

Castellanzese Ponte San Pietro

CiseranoBergamo Club Milano

Clivense Caravaggio

Folgore Caratese Desenzano

Real Calepina Legnano

Tritium Arconatese

USD Casatese Pro Palazzolo

Varesina Caldero Terme

Villa Valle Crema

GIRONE C

Breno Luparense

Castegnato Bolzano

Cjarlins Muzane Dolomiti Bellunesi

Este Mori

Mestre Campodarsego

Montecchio Maggiore Chions

Portogruaro Adriese

Treviso Montebelluna

Union Clodiense Bassano

GIRONE D

AC Carpi SCD Progresso

Aglianese Sammaurese

Corticella Imolese

Fanfulla Pistoiese

Lentigione San Donnino

Ravenna Forlì

Sangiuliano City Mezzolara

Sant’Angelo Prato

Victor San Marino Certaldo

GIRONE E

Ghivizzano Borgo Tau

Livorno Montevarchi

Mobilieri Ponsacco Seravezza Pozzi

Pianese Grosseto

Poggibonsi Follonica Gavorrano

Real Forte Querceta Vivi Altotevere

San Donato Orvietana

Sangiovannese Figline

Trestina SC Cenaia

GIRONE F

Atletico Ascoli Vastogirardi

Campobasso United Riccione

Chieti Termoli

L’Aquila Sambenedettese

Matese SN Notaresco

Real Monterotondo Sora

Roma City Avezzano

Tivoli AJ Fano

Vigor Senigallia Fossombrone

GIRONE G

Budoni Cynthialbalonga

Flaminia San Marzano

Gladiator Romana

Ischia Atletico Uri

Nocerina Cassino

Nuova Florida Boreale

Ostia Mare Anzio

Sarrabus Ogliastra Cavese

Trastevere Latte Dolce

GIRONE H

AC Nardò Città di Fasano

Altamura Barletta

Angri Santa Maria Cilento

Casarano Gallipoli

Fidelis Andria Bitonto

Gravina Matera

Martina Paganese

Palmese Manfredonia

Rotonda Gelbison

GIRONE I

Akragas Acireale

Canicattì Igea Virtus

Castrovillari San Luca

Locri Sancataldese

Real Casalnuovo Reggio Calabria

Sant’Agata Licata

USD Ragusa Portici

Trapani Siracusa

