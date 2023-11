RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE/ Il trio delle meraviglie! Diretta gol live score, oggi 1 novembre 2023

RISULTATI SERIE D: IL TRIO DELLE MERAVIGLIE

Parlando dei risultati Serie D, abbiamo già accennato a un girone I nel quale ci sono ben tre squadre che stanno marciando a ritmi impressionanti, è un peccato che la promozione sarà riservata solamente a una di loro. Al momento è capolista il Trapani, come è giusto che sia per chi è ancora a punteggio pieno: nove vittorie su altrettante partite giocate hanno portato logicamente 27 punti in classifica, con una difesa di ferro che ha incassato appena due gol. L’attacco migliore è invece quello del Siracusa, a quota 31 gol e 25 punti, frutto evidentemente di otto vittorie e un solo pareggio, che al momento fa la differenza ma naturalmente nulla determina.

Infine, c’è anche la Vibonese su livelli d’eccellenza, come confermano i 24 punti in classifica, che sono ovviamente frutto di otto vittorie e una sconfitta. Oggi giocherà in casa solamente il Siracusa, chissà se sarà un vantaggio: di certo, per tutte le altre formazioni del girone più meridionale della Serie D, l’obiettivo massimo sembra già essere quello del quarto posto… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TURNO INFRASETTIMANALE

I risultati Serie D ci terranno compagnia oggi pomeriggio, mercoledì 1 novembre 2023: infatti il campionato di Serie D 2023-2024 approfitta della festività di Tutti i Santi per proporre un turno infrasettimanale che non è ristretto solamente a quei gironi che dovranno disputare più giornate, ma coinvolgerà l’intero campionato, quindi con tutti i nove gruppi in campo nelle prossime ore. Ci attende dunque la nona oppure l’undicesima giornata del torneo, perché i tre gironi formati da 19 oppure 20 squadre hanno già disputato un paio dei loro turni infrasettimanali aggiuntivi per arrivare a 38 giornate, a differenza delle 34 che saranno necessarie nei sei gironi che sono rimasti regolarmente a 18 squadre. Le classifiche iniziano a fornire spunti significativo e quindi ecco crescere l’attenzione per i risultati Serie D.

A tenere alto l’interesse ci pensano poi diverse piazze di primissimo livello, che pure in questa stagione non mancano in Serie D, a cominciare ad esempio dal Piacenza, nome di spicco del girone B che in verità è principalmente lombardo, mentre per l’Italia centrale potremmo citare soprattutto il Livorno che fa parte del girone E, infine al Sud e per la precisione nel girone I l’aggiunta dell’ultimo minuto è stata la nuova squadra fondata a Reggio Calabria, erede della Reggina tristemente fallita, motivo per cui oltre ai gironi A e B con 20 squadre abbiamo anche il girone I con 19 squadre. Finalmente adesso sono i campi a parlare e darci le indicazioni che, come abbiamo già accennato, cominciano anche ad essere abbastanza significative. Quali spunti sapranno offrirci oggi i risultati Serie D?

RISULTATI SERIE D: IL CONTESTO

Possiamo adesso fare un sintetico punto della situazione in attesa che i risultati Serie D ci tengano compagnia oggi pomeriggio alle ore 14.30, che salvo eccezioni sarà l’orario d’inizio di tutte le partite durante la stagione invernale di fatto scattata con il cambio dell’ora. Il girone A vede al comando l’Alcione Milano solitario con 23 punti dopo le prime dieci giornate, possiamo parlare di un primo tentativo di fuga perché secondo è il Chisola a cinque lunghezze; nel girone B, la capolista è invece il Caldiero Terme sempre a quota 23 punti, ma con Brusaporto e Arconatese più vicine. Nel girone C (come in tutti quelli a 18 squadre) scendiamo a otto partite finora giocate, al comando c’è l’Union Clodiense, che domenica è rimasta da sola con tre lunghezze di margine su Treviso e Mestre. Quanto al girone D, guida la classifica il Ravenna, che però ha perso nello scorso turno e ha un solo punto adesso sul Victor San Marino.

Nel girone E abbiamo al comando la Pianese con tre lunghezze di vantaggio sull’inseguitrice Seravezza Pozzi, mentre il Livorno è scivolato in terza posizione. Nel girone F la nuova capolista solitaria dopo la scorsa giornata è la Sambenedettese, con due lunghezze sul terzetto composto da Campobasso, Chieti e Fossombrone. Passando al girone G, la capolista è la Cavese ma la situazione è molto fluida, avendo un solo punto di margine sul Sarrabus Ogliastra e due sul Latte Dolce. Nel girone H è dominio pugliese, ma si stanno modificando le gerarchie in favore del Città di Fasano, mentre frenano Martina e Altamura. Chiude l’analisi dei risultati Serie D il girone I, che come detto ha 19 squadre: leader ancora a punteggio pieno è il Trapani con 27 punti ma stanno viaggiando fortissimo pure Siracusa e Vibonese, ne vedremo delle belle…

RISULTATI SERIE D E CLASSIFICHE GIRONI

GIRONE A

Albenga PDHA

Alcione Milano Gozzano

Asti Pinerolo

Borgosesia Chisola

Bra Vogherese

Città di Varese Alba

Fezzanese Ligorna

Lavagnese Chieri

Ticino Sanremese

Vado Derthona

GIRONE B

Arconatese Villa Valle

Caldiero Terme Ponte San Pietro

Caravaggio CiseranoBergamo

Club Milano Castellanzese

Crema Brusaporto

Desenzano Real Calepina

Folgore Caratese Clivense

Legnano Piacenza

Pro Palazzolo Varesina

Tritium Casatese

GIRONE C

Adriese Union Clodiense

Bassano Chions

Bolzano Cjarlins Muzane

Campodarsego Breno

Dolomiti Bellunesi Fontecchio Maggiore

Luparense Montebelluna

Mestre Castegnato

Mori Treviso

Portograuaro Este

GIRONE D

AC Carpi Sangiuliano City

Aglianese Ravenna

Certaldo Fanfulla

Forlì Sant’Angelo

Imolese Pistoiese

Mezzolara Victor San Marino

Sammaurese Corticella

San Donnino Prato

SCD Progresso Lentigione

GIRONE E

Follonica Gavorrano Cenaia

Grosseto Poggibonsi

Montevarchi Ghivizzano Borgo

Orvietana Mobilieri Ponsacco

San Donato Real Forte Querceta

Seravezza Pozzi Figline

Tau Sangiovannese

Vivi Altotevere Trestina

GIRONE F

AJ Fano L’Aquila

Avezzano Campobasso

Fossombrone Matese

Roma City Real Monterotondo

Sambenedettese Termoli

Sora Atletico Ascoli

Tivoli Vigor Senigallia

United Riccione SN Notaresco

Vastogirardi Chieti

GIRONE G

Anzio Ischia

Boreale Gladiator

Budoni Ostia Mare

Cassino Atletico Uri

Cavese Nocerina

Cynthialbalonga Ardea

Romana Latte Dolce

San Marzano Trastevere

Sarrabus Ogliastra Flaminia

GIRONE H

Angri Altamura

Barletta Palmese

Bitonto Manfredonia

Città di Fasano Casarano

Gallipoli Rotonda

Martina Nardò

Matera Gelbison

Paganese Fidelis Andria

Santa Maria Cilento Gravina

GIRONE I

Canicattì Real Casalnuovo

Igea Virtus Castrovillari

Lamezia Terme Sant’Agata

Locri Akragas

Reggio Calabria Trapani

San Luca Gioiese

Sancataldese Vibonese

Siracusa Licata

Acireale Ragusa

