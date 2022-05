Risultati Serie D, classifiche/ Diretta gol live score, oggi 22 maggio

RISULTATI SERIE D: LE PARTITE DI OGGI!

I risultati Serie D tornano ad essere protagonisti anche oggi, domenica 22 maggio 2022: la situazione è particolare perché in realtà il massimo campionato italiano di calcio dilettantistico avrebbe dovuto terminare già settimana scorsa, ma solo alcuni gironi (per la precisione i gruppi A, B, C, E) sono riusciti a chiudere entro il tempo previsto e di conseguenza ben cinque gironi dovranno scendere in campo pure oggi, anche se i verdetti più importanti sono già stati emessi.

In effetti, le nove promozioni sono già tutte matematiche: Novara, SG City Nova, ArzignanoChiampo, Rimini, San Donato Tavarnelle, Recanatese, Giugliano, Audace Cerignola e Gelbison Cilento (per citarle nell’ordine del rispettivo girone) hanno già tutte festeggiato la certezza della promozione in Serie C per il prossimo campionato, con più o meno margine d’anticipo, ma in ogni caso senza più alcun verdetto da stabilire oggi per quanto riguarda le promozioni dalla Serie D 2021-2022. Siamo arrivati a questa situazione perché la LND ha deciso che la priorità fosse quella di rimettere in pari tutti i gironi: di conseguenza non si è giocato nelle scorse settimane con lo stesso ritmo in tutti i gironi, perché l’obiettivo principale era quello di non avere nelle ultimissime giornate ancora classifiche con asterischi, anche a costo di far finire in tempi diversi i vari gruppi.

RISULTATI SERIE D: IL CONTESTO

Nelle prossime ore si rinnoverà comunque l’appuntamento con una nuova domenica di partite per la Serie D 2021-2022, almeno per cinque dei suoi gironi. È ormai decaduta la differenza fra i cinque gironi formati da 20 squadre causa allargamenti vari in soprannumero per modifiche all’organico del campionato e gli altri quattro gruppi con 18 squadre, adesso incidono le differenze dovute a quanto abbiamo già visto. Ricordiamo che pure oggi alle ore 16.00 (orario d’inizio nel finale di stagione, salvo variazioni di alcune partite) ci attenderanno tantissime emozioni.

Va pure aggiunto che ben diciassette retrocessioni sono già decise, ma in coda ci sono diversi verdetti ancora da emettere e quindi sarà la lotta salvezza a dare i brividi più attesi oggi per quanto riguarda i risultati Serie D. In questo senso è ancora molto aperta la situazione nel girone D e poi anche nei gruppi G e H, mentre nel girone I è sceso il Biancavilla al pari del FC Messina, che purtroppo non è riuscito nemmeno a completare il campionato, come i cugini del Catania in Serie C: per il calcio siciliano non è stato un 2021-2022 positivo.

RISULTATI SERIE D

GIRONE D

Aglianese Bagnolese

Alcione Milano Sasso Marconi

Athletic Carpi Seravezza Pozzi

Correggese Forlì

Fanfulla Prato

Ghivizzano Borgo Ravenna

Mezzolara Tritium

Real Forte Querceta Sammaurese

Rimini Lentigione

San Donnino SCD Progresso

GIRONE F

Alto Casertano SN Notaresco

ASD Pineto Sambenedettese

Fiuggi Castelfidardo

Montegiorgio Tolentino

Nereto Vastese

Porto d’Ascoli Fano

Recanatese Chieti

Trastevere Matese

Vastogirardi Castelnuovo Vomano

GIRONE G

Afragolese Muravera

Aprilia Carbonia

Atletico Uri Arzachena

Calcio Giugliano Cassino

Gladiator Vis Artena

Insieme Formia Torres

Lanusei Ostia Mare

Latte Dolce Nuova Florida

Real Monterotondo Cynthialbalonga

GIRONE H

AC Nardò Molfetta

Audace Cerignola Sorrento

Bisceglie Nola

Bitonto Nocerina

Casarano Altamura

Casertana San Giorgio

Gravina Città di Fasano

Lavello Rotonda

Mariglianese Francavilla

Virtus Matino Brindisi

GIRONE I

Biancavilla Castrovillari

Cavese Acireale

Gelbison Cilento Santa Maria Cilento

Lamezia Terme Rende

Licata Giarre

Paternò Cittanovese

Portici Sancataldese

Real Aversa Trapani

San Luca Troina

