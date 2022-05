Risultati Serie D, classifiche/ Live score dei gironi, domenica 15 maggio

RISULTATI SERIE D: ALTRI VERDETTI IN ARRIVO?

I risultati di Serie D continuano a farci compagnia domenica 15 maggio: si gioca un altro turno in un campionato che come sempre è stato particolarmente lungo e che nel finale di stagione, sulla scia di quanto era accaduto anche lo scorso anno, è stato contrassegnato dai recuperi con squadre che dunque hanno dovuto giocare anche due volte nel corso della stessa settimana. Intanto qualche verdetto è già arrivato: nel momento in cui scriviamo sono cinque le squadre che hanno già festeggiato la promozione in Serie C e cioè Novara, City Nova, San Donato, Recanatese e Audace Cerignola.

Se per i piemontesi si tratta di un gradito ritorno, tutto sommato dopo pochi anni dall’ultima volta, per le altre tre squadre la salita nel calcio professionistico è un traguardo straordinario: la Recanatese tra le altre cose è riuscita a festeggiare nell’anno del centenario dopo aver dominato il suo girone. Adesso aspettiamo le altre: alcune realtà sono ad un passo dalla promozione e non potrebbe che essere così, visto che siamo alle ultime giornate del campionato. Non vediamo l’ora di scoprire quello che succederà nei risultati di Serie C per oggi, intanto facciamo un rapido riassunto della situazione…

RISULTATI SERIE D: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Serie D ci consegneranno dunque altre promozioni, almeno questo sembra essere il quadro: sicuramente nel girone C spicca la sfida diretta ArzignanoChiampo Union Clodiense, perché i vicentini hanno incredibilmente perso l’enorme vantaggio che avevano e ora la formazione di Chioggia, che pure nell’ultima giornata ha perso la possibilità di operare il sorpasso, può vincere in trasferta ottenendo una promozione che sarebbe incredibile, soprattutto per come si era messa la stagione. Sono ad un passo dal traguardo il Rimini nel girone D, ma anche per la Gelbison Cilento è sostanzialmente fatta.

Nel girone G il Giugliano potrebbe dover aspettare una giornata in più perché qui ne mancano ancora 4. A proposito: il grande tema è proprio questo, ovvero il fatto che ci siano gironi che oggi si concluderanno e altri che invece proseguiranno, il che ci regalerà altri infrasettimanali per una stagione che davvero ancora una volta è stata stravolta nel suo calendario originale. Noi adesso scopriremo quello che sarà l’esito dei campi, e dopo aver raccolto i risultati di Serie D per questa domenica potremo scoprire i nomi di altre squadre che avranno ottenuto la tanto agognata promozione in Serie C…

GIRONE A

Caronnese BraCasale Ligorna

Fossano Asti

Gozzano Chieri

Lavagnese Borgosesia

Novara Derthona

PDHAE Città di Varese

Saluzzo Imperia

Sanremese Ticino

Vado Sestri Levante

GIRONE B

Breno Villa Valle

Brusaporto Vis Nova Giussano

Castellanzese Caravaggio

Crema Franciacorta

Desenzano Calvina Sona

Legnano Real Calepina

Olginatese Leon

Ponte San Pietro Folgore Caratese

City Nova Arconatese

Casatese Ciserano-Bergamo

GIRONE C

Ambrosiana Luparense

Caldiero Terme Cjarlins Muzane

Campodarsego Cattolica

Cartigliano Spinea

Delta Porto Tolle Adriese

Dolomiti Bellunesi Mestre

Este San Martino Speme

Montebelluna Levico Terme

Union Clodiense ArzignanoChiampo

GIRONE D

Forlì Fanfulla

Bagnolese Alcione Milano

Lentigione Athletic Carpi

Prato Aglianese

Ravenna San Donnino

Sammaurese Mezzolara

Sasso Marconi Rimini

Progresso Real Forte Querceta

Seravezza Pozzi Ghivizzano Borgo

Tritium Correggese

GIRONE E

Arezzo Flaminia

Foligno Unipomezia

Follonica Gavorrano Trestina

Montespaccato Rieti

Poggibonsi Cascina

Pro Livorno Pianese

San Donato Cannara

Sangiovannese Lornano Badesse

Tiferno Lerchi Scandicci

GIRONE F

Fano Vastogirardi

Castelfidardo Nereto

Castelnuovo Vomano Montegiorgio

Chieti Trastevere

Matese Fiuggi

Notaresco Recanatese

Sambenedettese Alto Casertano

Tolentino Pineto

Vastese Porto D’Ascoli

GIRONE G

Afragolese Ostia Mare

Aprilia Torres

Atletico Uri Cynthialbalonga

Carbonia Muravera

Gladiator Arzachena

Insieme Formia Giugliano

Lanusei Monterotondo

Latte Dolce Cassino

Vis Artena Nuova Florida

GIRONE HAltamura Bisceglie

Brindisi Mariglianese

Città di Fasano Nardò

Francavilla Bitonto

Molfetta Casertana

Nocerina Casarano

Rotonda Virtus Matino

San Giorgio Audace Cerignola

Sorrento Lavello

Nola Gravina

GIRONE I

Acireale S. Agata

Castrovillari Licata

Cittanovese Cavese

Giarre San Luca

Rende Real Aversa

Sancataldese Lamezia Terme

Santa Maria Cilento Portici

Trapani Paternò

Troina Gelbison Cilento

