Risultati Serie D/ Classifiche e live score delle partite di recupero (10 marzo)

RISULTATI SERIE D: I RECUPERI DI OGGI!

I risultati Serie D saranno protagonisti anche oggi, mercoledì 10 marzo, dal momento che questo pomeriggio (con fischio d’inizio alle ore 14.30 salvo eccezioni) sarà in programma un buon numero di recuperi, che aiuteranno ad avere le idee un po’ più chiare sulle classifiche dei nove gironi del sofferto campionato di Serie D 2020-2021, che d’altronde è una delle poche realtà dello sport (non solo del calcio) dilettantistico che sta andando avanti in questa stagione ancora pesantemente condizionata dal Covid. Tema che ha avuto la sua importanza anche nelle elezioni della Figc e che riguarda il futuro del calcio di base, del quale possiamo dire che pure la Serie D faccia parte, anche se ad un livello comunque già alto, spesso nobilitato da nomi anche illustri del calcio. Di fatto, questo campionato di Serie D 2020-2021 è tutto una grande rincorsa contro il Coronavirus, che aveva causato un inizio ritardato del torneo e poi aveva anche portato a una sosta in autunno. Ad ogni giornata si registra qualche rinvio – domenica sono stati undici – ma si tira avanti, oggi dunque per i risultati Serie D avremo 16 recuperi, che ridurranno da 118 a 102 le partite ancora in sospeso.

RISULTATI SERIE D: NELLA SCORSA GIORNATA

Parlando dei risultati Serie D possiamo fare il punto sulle notizie più significative di domenica, quando naturalmente sono scesi in campo tutti i gironi per la quarta oppure la quinta giornata del ritorno del campionato. I rinvii ci hanno ancora una volta messo lo zampino: nel girone B ad esempio il Seregno ha superato la Casatese in classifica grazie alla vittoria sul Fanfulla, ma va detto che l’ex capolista non è scesa in campo. Dall’altra parte dell’Italia, nel girone I è stata molto importante la vittoria dell’ACR Messina sull’Acireale, che consente ai messinesi di rimanere a +4 sulla seconda. In copertina però ecco le emozioni di Siena Flaminia, squadre allenate rispettivamente da Alberto Gilardino e Roberto Rambaudi, che era al debutto sulla panchina della Flaminia e stava per fare l’impresa, essendosi portato avanti di ben tre gol prima di subire la rimonta dei padroni di casa da 0-3 a 3-3 in nove minuti e in dieci uomini, grazie al gol di Haruna e alla doppietta di Guidone. Vivremo emozioni simili a queste anche nei recuperi attesi oggi pomeriggio in Serie D?

RISULTATI SERIE D E CLASSIFICHE

GIRONE C

Campodarsego Porto Tolle

GIRONE D

Aglianese Mezzolara

Sammaurese Real Forte Querceta

GIRONE E

Montespaccato Grassina

San Donato Trastevere

GIRONE F

Matese Giulianova

Porto Sant’Elpidio Agnonese

Rieti Montegiorgio

Vastogirardi US Tolentino

GIRONE G

Giugliano Arzachena

GIRONE H

Bitonto Casarano

Gravina Picerno

Sorrento Puteolana

Taranto Fidelis Andria

GIRONE I

Rotonda Castrovillari

San Luca Biancavilla

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA DI TUTTI I GIRONI DELLA SERIE D 2020-2021



