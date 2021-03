Risultati Serie D, classifiche/ Live score dei gironi (domenica 7 marzo)

RISULTATI SERIE D: SI TORNA IN CAMPO

I risultati di Serie D tornano domenica 7 marzo, per un regolare turno di campionato: alle ore 14:30 tutti in campo, solo alcune di queste squadre che rivedremo protagoniste oggi sono state impegnate in un infrasettimanale che riguardava i recuperi. Come Latina e Monterosi, che continuano il loro duello in testa al girone G: hanno vinto entrambe mercoledì e adesso ospitano rispettivamente Cassino e Torres. Come il Notaresco, che invece nel girone F è stato fermato sul pareggio e ha mancato l’avvicinamento a un Campobasso che oggi va a giocare sul campo del Montegiorgio, e che avendo altre partite da recuperare può ulteriormente allungare.

Come sempre dunque avremo un piatto ricchissimo a farci compagnia con i risultati di Serie D per una giornata che si preannuncia entusiasmante per vari motivi, sarà chiaramente difficile fare un approfondimento su ogni singolo aspetto di questa domenica e allora ci limiteremo a presentare il quadro delle partite – già parecchio lungo di suo – con qualche analisi su alcuni dei temi che potranno emergere dalla giornata.

RISULTATI SERIE D E CLASSIFICHE: SITUAZIONE E CONTESTO

Il discorso generale che va fatto per i risultati di Serie D riguarda ovviamente l’incertezza che regna su questo campionato. Alle varie squadre si sta chiedendo un incredibile tour de force: dall’inizio della stagione si gioca ogni tre giorni, poi il campionato si è fermato per consentire i recuperi ma a quel punto si è reso necessario stringere ancor più i lacci della borsa, ma nel mentre il Coronavirus è tornato a colpire e allora le partite di recupero sono state a loro volta rinviate. Insomma: si rischia di arrivare a giugno senza aver concluso il campionato, perché spazi in cui infilare le gare da giocare ne sono rimasti pochi. Anche per questo motivo la Lega Nazionale Dilettanti sta valutando il blocco delle retrocessioni, del resto lo stop alle attività sportive “minori” ha fermato l’Eccellenza e con quel campionato fermo non potrebbero esserci promozioni; insomma un grande punto di domanda che aleggia sul campionato di Serie D, ma per il momento si gioca e allora siamo pronti a vivere un’altra domenica di calcio in quarta divisione…

RISULTATI SERIE D E CLASSIFICHE DI OGGI

GIRONE A

Borgosesia Sanremese

Bra Casale

Castellanzese Arconatese

Chieri Caronnese

Città di Varese Fossano

Gozzano Lavagnese

Derthona Vado

PDHAE Folgore Caratese

Saluzzo Legnano

Sestri Levante Imperia

GIRONE B

Breno Ponte San Pietro

Brusaporto Casatese

Calvina Ciserano-Bergamo

Caravaggio Vis Nova Giussano

Franciacorta NibionnOggiono

Real Calepina Sona

Seregno Fanfulla

Tritium Crema

Villa Almè Scanzorosciate

GIRONE C

Adriese ArzignanoChiampo

Caldiero Terme Bolzano

Feltre Este

Manzanese Cartigliano

Mestre Cjarlins Muzane

Montebelluna Chions

San Giorgio-Sedico Delta Porto Tolle

Trento Belluno

Union Clodiense Ambrosiana

GIRONE D

Forlì Aglianese

Bagnolese Fiorenzuola

Lentigione Real Forte Querceta

Marignanese Corticella

Mezzolara Correggese

Pro Livorno Progresso

Sasso Marconi Ghivizzano Borgo

Seravezza Pozzi Rimini

GIRONE E

Siena Flaminia

Foligno Grassina

Montevarchi Montespaccato

Ostia Mare Scandicci

Pianese Sangiovannese

San Donato Follonica Gavorrano

Trastevere Cannara

Trestina Lornano Badesse

Sinalunghese Tiferno Lerchi

GIRONE F

Agnonese Castelnuovo Vomano

Aprilia Matese

Pineto Vastese

Castelfidardo Cynthialbalonga

Fiuggi Notaresco

Giulianova Tolentino

Montegiorgio Campobasso

Porto Sant’Elpidio Recanatese

Rieti Vastogirardi

GIRONE G

Afragolese Savoia

Arzachena Gladiator

Carbonia Nuova Florida

Insieme Formia Latte Dolce

Latina Cassino

Monterosi Torres

Muravera Nola

Nocerina Lanusei

Vis Artena Giugliano

GIRONE H

Audace Cerignola Molfetta

Bitonto Altamura

Brindisi Città di Fasano

Casarano Gravina

Lavello Francavilla

Picerno Fidelis Andria

Puteolana Nardò

Real Aversa Portici

GIRONE I

Acireale ACR Messina

Biancavilla Marina di Ragusa

Castrovillari San Luca

Cittanovese S. Agata

FC Messina Santa Maria Cilento

Gelbison Cilento Troina

Paternò Licata

Roccella Dattilo

Rotonda Rende

CLICCA QUI PER LE CLASSIFICHE DEI GIRONI DI SERIE D (da lnd.it)



© RIPRODUZIONE RISERVATA