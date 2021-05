Risultati Serie D, classifiche/ Live score dei gironi, domenica 16 maggio

RISULTATI SERIE D: DI NUOVO IN CAMPO!

Alle ore 16:00 di domenica 16 maggio tornano a farci compagnia i risultati di Serie D. Campionato del quale, ancora una volta, bisogna dire che non si vede una fine perché anche mercoledì, quando sono andati in scena alcuni recuperi, ci sono comunque state delle partite che non si sono disputate. La Lega Nazionale Dilettanti sta valutando il da farsi: siamo a metà maggio e dunque potrebbe anche essere che ad un certo punto il torneo venga sospeso per poi “chiudersi” con un algoritmo sulla scia di quanto era successo la passata stagione.

Tiene banco soprattutto il discorso retrocessioni con la probabilità che vengano congelate le posizioni playout, e dunque chi sulla carta deve giocare gli spareggi si salverà direttamente. Staremo a vedere, intanto come sempre sono molti i match in programma questa domenica ma ce ne saranno altri che dovranno venire posticipati; noi possiamo aspettare quello che succederà cominciando a fare una rapida valutazione circa i temi principali di questa domenica dedicata ai risultati di Serie D.

RISULTATI SERIE D: CLASSIFICA, SITUAZIONE E CONTESTO

Per i risultati di Serie D il girone A ci propone una bella partita in Gozzano Varese, la capolista che si è ripresa il primo posto e naviga verso la promozione contro la nobile in difficoltà, che appunto non ha giocato mercoledì e nel frattempo sta provando a uscire dalla zona playout.

Nel girone B il Seregno è ospite del Villa Almé e nei recuperi infrasettimanali ha ricevuto una bella notizia con la sconfitta del Fanfulla, che oggi proverà a riprendere la marcia ospitando il Ponte San Pietro. Il girone C ci propone un Trento verosimilmente già promosso che ospita il Bolzano in un match molto sentito, avremo poi (facendo un balzo) i match del girone F con il Latina che ospita la Nuova Florida, e il girone G nel quale il Taranto cerca i punti della tranquillità a Molfetta, e il Picerno è in casa contro il Casarano. Nel girone I FC Messina che insegue la capolista ACR Messina: sfide impegnative, la prima è in casa contro l’Acireale mentre la seconda va a giocare sul campo del San Luca.

GIRONE A

Arconatese Sestri Levante

Borgosesia Chieri

Casale Folgore Caratese

Castellanzese Derthona

Gozzano Città di Varese

Lavagnese PDHAE

Legnano Caronnese

Saluzzo Bra

Vado Fossano

GIRONE B

Brusaporto Breno

Calvina Real Calepina

Ciserano-Bergamo Crema

Fanfulla Ponte San Pietro

Franciacorta Caravaggio

Scanzorosciate Vis Nova Giussano

Sona NibionnOggiono

Casatese Tritium

Villa Almé Seregno

GIRONE C

Ambrosiana Chions

ArzignanoChiampo Montebelluna

Belluno Cartigliano

Delta Porto Tolle Cjarlins Muzane

Este Campodarsego

Feltre Adriese

San Giorgio-Sedico Manzanese

Trento Bolzano

Union Clodiense Caldiero Terme

GIRONE D

Aglianese Ghivizzano Borgo

Corticella Correggese

Forlì Lentigione

Bagnolese Mezzolara

Marignanese Sasso Marconi

Prato Pro Livorno

Seravezza Pozzi Real Forte Querceta

GIRONE E

Flaminia Lornano Badasse

Grassina Scandicci

Ostia Mare Follonica Gavorrano

Sinalunghese Trestina

GIRONE F

Agnonese Rieti

Campobasso Tolentino

Castelfidardo Recanatese

Castelnuovo Vomano Vastese

Fiuggi Pineto

Matese Vastogirardi

Montegiorgio Porto Sant’Elpidio

Notaresco Cynthialbalonga

GIRONE G

Carbonia Arzachena

Lanusei Latte Dolce

Latina Nuova Florida

Monterosi Muravera

Nocerina Insieme Formia

Savoia Cassino

Nola Gladiator

Torres Giugliano

Vis Artena Afragolese

GIRONE H

Altamura Fidelis Andria

Audace Cerignola Gravina

Bitonto Real Aversa

Francavilla Nardò

Lavello Città di Fasano

Molfetta Taranto

Picerno Casarano

Portici Puteolana

GIRONE I

Castrovillari Cittanovese

FC Messina Acireale

Gelbison Cilento Rotonda

Paternò Marina di Ragusa

Roccella Biancavilla

San Luca ACR Messina

Santa Maria Cilento Rende

Troina Licata

