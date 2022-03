Risultati Serie D, classifiche/ Live score dei gironi (domenica 27 marzo)

RISULTATI SERIE D: SI TORNA A GIOCARE!

Abbiamo un nuovo appuntamento con i risultati di Serie D: domenica 27 marzo a partire dalle ore 15:00 saremo in campo per assistere alle partite che ci conducono ormai verso la conclusione di un entusiasmante campionato. Bisogna dire che nell’ultimo fine settimana il campionato della quarta divisione è rimasto fermo (al netto di qualche recupero) dando anche l’occasione alla Rappresentativa Serie D di giocare al Torneo di Viareggio, essendone orma una presenza costante e anche di qualità; ora però si torna in campo e dunque sarà molto interessante scoprire quello che succederà nei vari gironi.

Quello più “nobile” è forse il girone A, per la presenza di un Novara che non ha ancora chiuso i conti con la promozione: ha infatti solo 6 punti di vantaggio sulla Sanremese, margine confortante ma che era decisamente più ampio qualche giornata fa. Il Città di Varese conserva il suo terzo posto, ma avendo perso le ultime due partite (1 punto nelle ultime tre) appare ormai condannato a giocare i playoff sempre che ci arrivi, e poi dovrà sperare in un ripescaggio in Serie C che potrebbe anche esserci, ma sul quale non si può certo fare affidamento al 100% (innanzitutto, i playoff bisognerebbe vincerli). Aspettiamo allora che i risultati di Serie D arrivino a farci compagnia…

RISULTATI SERIE D: SITUAZIONE E CONTESTO

Volendo analizzare il quadro dei risultati di Serie D per questa domenica, possiamo andare in ordine e dire che anche nel girone B la corsa alla promozione si è animata: il City Nova ha un punto nelle ultime due partite e questo ha permesso al Brusaporto (tre vittorie consecutive) di portarsi a -4, anche se la squadra più calda è una Folgore Caratese che, costruita con ambizioni, ha una serie di successi aperta che l’ha portata a -5 dalla capolista del girone. Nel girone C invece l’ArzignanoChiampo ha ripreso la sua grande marcia, ma il problema è che la Union Clodiense non molla: i punti di distanza sono 4.

Nel girone E addirittura due quelli che separano il San Donato dal Poggibonsi, anche se qui va detto che la capolista deve recuperare una partita e dunque le cose potrebbero farsi più definite. Il girone F, altro raggruppamento con squadre di un certo “peso”, è forse quello più chiuso per quanto riguarda la promozione: la Recanatese ha 10 punti di vantaggio sul Trastevere, quest’ultima ha una partita in meno ma anche così sembra parecchio lontana anche a causa del fatto di aver raccolto la miseria di 4 punti nelle ultime cinque giornate. Tra poco saranno allora i campi a dirci quello che succederà nei risultati di Serie D attesi per oggi…

GIRONE A

Asti Bra

Borgosesia Sestri Levante

Chieri Ticino

Città di Varese Derthona

Fossano Casale

Imperia Ligorna

Lavagnese Caronnese

Novara Sanremese

Saluzzo PDHAE

GIRONE B

Breno Desenzano Calvina

Caravaggio Folgore Caratese

Castellanzese Brusaporto

Crema Ponte San Pietro

Legnano City Nova

Leon Ciserano-Bergamo

Olginatese Casatese

Real Calepina Vis Nova Giussano

Villa Valle Sona

GIRONE C

Ambrosiana Montebelluna

Caldiero Terme Este

Cartigliano Campodarsego

Cjarlins Muzane ArzignanoChiampo

Delta Porto Tolle San Martino Speme

Dolomiti Bellunesi Union Clodiense

Luparense Adriese

Mestre Cattolica

Spinea Levico Terme

GIRONE D

Aglianese Fanfulla

Alcione Milano Correggese

Athletic Carpi Real Forte Querceta

Bagnolese Forlì

Ghivizzano Borgo San Donnino

Lentigione Sammaurese

Prato Ravenna

Rimini Mezzolara

Sasso Marconi Tritium

Seravezza Pozzi Progresso

GIRONE E

Arezzo Sangiovannese

Cannara Lornano Badesse

Flaminia Cascina

Pianese Trestina

Pro Livorno Montespaccato

San Donato Foligno

Scandicci Unipomezia

Tiferno Lerchi Follonica Gavorrano

GIRONE F

Fano Montegiorgio

Castelfidardo Sambenedettese

Castelnuovo Vomano Chieti

Fiuggi Trastevere

Matese Notaresco

Porto D’Ascoli Alto Casertano

Vastese Tolentino

Vastogirardi Pineto

GIRONE G

Afragolese Atletico Uri

Aprilia Insieme Formia

Latte Dolce Monterotondo

Muravera Cassino

Nuova Florida Ostia Mare

Vis Artena Giugliano

GIRONE H

Bitonto Gravina

Brindisi Casarano

Francavilla Bisceglie

Lavello Audace Cerignola

Mariglianese Nardò

Nocerina Molfetta

Rotonda Altamura

San Giorgio Città di Fasano

Sorrento Nola

Virtus Matino Casertana

GIRONE I

Acireale Castrovillari

Cavese Licata

Cittanovese Giarre

Lamezia Terme Portici

Paternò San Luca

Real Aversa Gelbison Cilento

Rende Santa Maria Cilento

S. Agata Biancavilla

Trapani Troina

