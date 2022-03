Risultati Torneo di Viareggio 2022/ Diretta gol live score, 3^ giornata gruppo B

RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO CUP 2022: IN CAMPO INTER, ATALANTA E FIORENTINA

I risultati del Torneo di Viareggio 2022 oggi, martedì 22 marzo, ci faranno compagnia con le ultime partite della fase a gironi di questa storica manifestazione di calcio giovanile che fa il suo graditissimo ritorno dopo ben tre anni di assenza, dal momento che le edizioni 2020 e 2021 della Viareggio Cup erano saltate a causa della pandemia di Coronavirus. Oggi torneranno in campo le squadre che erano state protagoniste giovedì e sabato delle loro prime due giornate dei gironi, dunque si completerà anche la terza e ultima giornata appunto della fase a gironi del Torneo di Viareggio 2022, che è già stata completata ieri negli altri gruppi.

Per la precisione, oggi i risultati del Torneo di Viareggio 2022 ci arriveranno dai gironi 4, 5 e 6, che formano nel loro complesso il cosiddetto gruppo B, dal quale passeranno le prime due di ciascun girone più le due migliori terze su tre, per un totale di otto su dodici che avanzeranno agli ottavi di finale – una selezione non eccessiva, ma verdetti già importanti saranno attesi comunque oggi.

RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO CUP 2022: LE PARTITE DI OGGI

Andiamo allora a scoprire quali saranno le partite che oggi pomeriggio ci daranno i risultati Torneo di Viareggio 2022 nel gruppo B, con i tre gironi che avevamo visto all’opera già giovedì e sabato pomeriggio. Nel girone 4, gli appuntamenti saranno con Inter Pistoiese e Jovenes Promesas Empoli, verosimilmente Inter ed Empoli si giocheranno il primo posto ma anche la Pistoiese va a caccia della qualificazione.

Nel girone 5 si giocheranno invece Alex Transfiguration Pisa e Fiorentina Monterosi, qui la situazione è un po’ più complicata e vedremo se i nigeriani sapranno difendere il loro primo posto, mentre la Fiorentina in teoria potrebbe ancora rischiare l’eliminazione in caso di sconfitta. Nel girone 6 infine l’appuntamento sarà con Rappresentativa Serie D Siena e Garden City Panthers Atalanta: i nerazzurri sono a punteggio pieno, da segnalare che il Siena ha ottenuto la vittoria a tavolino contro il Garden City Panthers e questo potrebbe spingere verso gli ottavi tutte e tre le squadre italiane.

RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO CUP 2022, 3^ GIORNATA GRUPPO B

GIRONE 4

Inter Pistoiese

Jovenes Promesas Empoli

CLASSIFICA: Inter, Empoli 4; Pistoiese 3; Jovenes Promesas 0.

GIRONE 5

Alex Transfiguration Pisa

Fiorentina Monterosi

CLASSIFICA: Alex Transfiguration 4; Fiorentina, Pisa 3; Monterosi 1.

GIRONE 6

Garden City Panthers Atalanta

Rappresentativa Serie D Siena

CLASSIFICA: Atalanta 6; Rappresentativa Serie D, Siena 3; Garden City Panthers 0.











