RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE/ Partite al via, si gioca! Live score dei gironi (oggi 1 ottobre 2023)

RISULTATI SERIE D: SI COMINCIA!

Siamo finalmente pronti a dare il via a un’altra intensa giornata dedicata ai risultati di Serie D. In attesa di scoprire come andranno le partite, possiamo fare un focus sul girone I che negli ultimi anni ci ha regalato grandi protagoniste: dal Bari al Palermo passando all’ultima promossa, che è stata il Catania dominante nella passata stagione. In questo nuovo campionato di Serie D abbiamo la Reggina, che però va ancora valutata perché ha iniziato solo settimana scorsa: gli amaranto hanno aperto con un pareggio a reti bianche sul campo del San Luca, e hanno immediatamente capito che prendersi la promozione non sarà semplice.

Risultati Serie D, classifiche/ Cadono Carpi, Prato e Piacenza, otto gol del Caravaggio! (24 settembre 2023)

Attualmente al primo posto della classifica troviamo il Siracusa: i siciliani hanno ottenuto 10 punti in quattro partite, ma virtualmente al comando ci sarebbe il Trapani che al momento sta facendo terra bruciata. Tre gare, solo vittorie, 11 gol segnati e nessuno subito: se c’è una grande favorita per tornare in Serie C è questa, poi troviamo Siracusa, Vibonese e Akragas che potrebbero dare fastidio ma anche il Lamezia Terme, protagonista di un ottimo campionato l’anno scorso. Ora non c’è più tempo per le parole: dobbiamo necessariamente metterci comodi e stare a vedere cosa succederà sui tantissimi campi coinvolti oggi, perché per i risultati di Serie D si comincia a giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

Risultati Serie D, classifiche/ Piacenza a punteggio pieno, manita esterna del Carpi! (oggi 17 settembre)

UN’ALTRA LUNGA DOMENICA!

Si apre un’altra lunga giornata dedicata ai risultati di Serie D: domenica 1 ottobre saremo di nuovo in campo per vivere un entusiasmante pomeriggio in compagnia del campionato di quarta divisione, ricordando che le partite iniziano alle ore 15:00. Nove gironi, in ciascuno di essi si combatte per il primo posto: è l’unico infatti che garantisce la promozione in Serie C, gli altri piazzamenti portano ai playoff (interni al girone di competenza) ma che servono soltanto per definire un’eventuale griglia di riammissioni e ripescaggi, detto che comunque ogni estate si verifica questa eventualità.

Risultati Serie D, classifiche/ Piacenza e Trapani partono bene, pareggio per il Varese! (oggi 10 settembre)

Naturalmente nelle posizioni di fondo delle varie classifiche bisogna evitare la retrocessione in Eccellenza, e anche qui sono previsti i playout; per il momento i risultati di Serie D ci hanno consegnato alcune squadre che stanno già provando ad andare in fuga e altre che, per quanto attese, stanno maggiormente faticando; è stato particolarmente interessante l’ultima giornata, perché tante delle big sono incappate in sconfitte che però ci hanno detto quanto il campionato di Serie D possa essere complesso. Andiamo ora a vedere cosa potremmo aspettarci da questa domenica di quarta divisione…

RISULTATI SERIE D: SITUAZIONE E CONTESTO

Saremo in campo tra poco per i risultati di Serie D: ogni girone è molto interessante per la presenza di squadre che vanno alla ricerca della gloria passata. Il Città di Varese per esempio, una società gloriosa che è stata anche in Serie A e che nel terzo millennio ha giocato una finale playoff per tornare nella massima serie; poi Piacenza, Prato e Ravenna che abbiamo già citato nelle scorse settimane, il Trapani che ha sfiorato la Serie A in epoca recente, la Reggina che oggi si chiama Reggio Calabria (o Fenice Amaranto) e l’anno scorso era in Serie B dove si era qualificata per i playoff, e forse avrebbe anche potuto fare meglio senza una crisi a metà stagione.

Abbiamo le big, ma abbiamo anche club e realtà nuovi che stanno provando ad affacciarsi nei risultati di Serie D; ogni anno può emergere una bella favola da raccontare, non va per esempio dimenticato che alcune squadre oggi “date per scontate” hanno avuto straordinarie ascese scalando le categorie, la prima che viene in mente è il Sassuolo ma potremmo anche dire del Parma, certo un tipo di realtà diverso ma che nel 2015 si è ritrovato in Serie D e tre anni dopo era già tornato in Serie A. Ora spazio ai risultati di Serie D per questa domenica, sarà interessante scoprire cosa succederà sui campi.

GIRONE A

Abenga Ticino

Alcione Milano Alba

Asti Città di Varese

Borgosesia Ligorna

Bra Sanremese

Chisola Chieri

Gozzano Derthona

Lavagnese PDHAE

Vado Fezzanese

Vogherese Pinerolo

GIRONE B

Arconatese Ponte San Pietro

Caravaggio Piacenza

Ciserano-Bergamo Real Calepina

Club Milano Crema

Desenzano Caldiero Terme

Folgore Caratese Castellanzese

Pro Palazzolo Legnano

Tritium Brusaporto

Casatese Varesina

Villa Valle Clivense

GIRONE C

Bassano Adriese

Breno Union Clodiense

Castegnato Mori

Chions Mestre

Dolomiti Bellunesi Campodarsego

Luparense Bolzano

Montebelluna Portogruaro

Montecchio Maggiore Este

Treviso Cjarlins Muzane

GIRONE D

Certaldo Progresso

Fanfulla Ravenna

Imolese Sammaurese

Lentigione Corticella

Pistoiese Carpi

Prato Aglianese

San Donnino Mezzolara

Sangiuliano City Forlì

Sant’Angelo Victor San Marino

GIRONE E

Figline Pianese

Follonica Gavorrano Montevarchi

Livorno Vivi Altotevere

Poggibonsi Mobilieri Ponsacco

Sangiovannese Real Forte Querceta

Cenaia San Donato

Seravezza Pozzi Orvietana

Tau Grosseto

Trestina Ghivizzano Borgo

GIRONE F

Campobasso L’Aquila

Chieti Vigor Senigallia

Matese Atletico Ascoli

Real Monterotondo Fossombrone

Notaresco Tivoli

Sambenedettese Fano

Termoli Roma City

United Riccione Sora

Vastogirardi Avezzano

GIRONE G

Atletico Uri Boreale

Cassino Cynthialbalonga

Gladiator Sarrabus Ogliastra

Ischia Cavese

Latte Dolce San Marzano

Nocerina Ardea

Ostia Mare Flaminia

Romana Anzio

Trastevere Budoni

GIRONE H

Nardò Barletta

Bitonto Città di Fasano

Fidelis Andria Gravina

Gallipoli Paganese

Gelbison Martina

Manfredonia Angri

Matera Santa Maria Cilento

Palmese Casarano

Rotonda Altamura

GIRONE I

Akragas Trapani

Acireale San Luca

Canicattì S. Agata

Igea Virtus Portici

Locri Gioiese

Real Casalnuovo Ragusa

Reggio Calabria Siracusa

Sancataldese Licata

Vibonese Castrovillari

CLICCA QUI PER LE CLASSIFICHE DEI GIRONI DI SERIE D











© RIPRODUZIONE RISERVATA