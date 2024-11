RISULTATI SERIE D: SI RIPRENDE A GIOCARE!

Tornano le emozioni dei risultati Serie D, che domenica 10 novembre ci faranno nuovamente compagnia per una giornata che come sempre racchiude tantissime partite. Ricordiamo che da qualche settimana è cambiato l’orario di inizio delle gare, con l’arrivo dell’autunno si è passati alle ore 14:30; il campionato di quarta divisione è diviso in nove gironi che sono organizzati su base regionale se non addirittura semi-provinciale, ci sono chiaramente delle eccezioni e una di queste è rappresentata dalla presenza del Caravaggio nel girone C, oggi per i lombardi è prevista una trasferta di 240 chilometri a Treviso che per i risultati Serie D non è indifferente, e non è nemmeno la più lunga.

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE/ Manita Ravenna, il Treviso allunga, brutto ko del Livorno! (3 novembre 2024)

Il Caravaggio per esempio viaggia per oltre 300 chilometri per raggiungere Carlino, sede del Cjarlins Muzane in provincia di Udine; al netto di questo comunque bisogna parlare dei fatti di campo, attualmente la situazione è ancora in divenire perché siamo ancora all’inizio della stagione, ma ci sono dei gironi che stanno già dando alcune indicazioni interessanti e tentativi di fuga, bisogna specificare che qui la promozione spetta solo alle prime delle classifiche e i playoff non consentono un salto di categoria, dunque per questo motivo il campionato di Serie D può essere particolarmente tosto.

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE/ Dolomiti Bellunesi e Guidonia si prendono la vetta! (27 ottobre 2024)

RISULTATI SERIE D: UN INTRIGANTE GIRONE

Volendo addentrarci maggiormente nei meandri dei risultati Serie D, possiamo ad esempio parlare del girone B: particolarmente intrigante perché nello spazio di 7 punti sono racchiuse sei squadre, a quota 20 troviamo per esempio il Sant’Angelo che era più in alto fino a un paio di giornate fa ma, avendo perso le ultime due partite, si trova ora fuori dai playoff. In testa alla classifica del girone B troviamo l’Ospitaletto con 27 punti, tallonato dalla Varesina che insegue a 3 lunghezze e subito sotto ha il Desenzano; Pro Sesto e Pro Palazzolo si trovano invece a 6 punti dal primo posto e possono chiaramente sperare nella promozione.

Risultati Serie D, classifiche/ Poker Termoli, clamoroso ko dell'Anzio, Siracusa in testa! (23 ottobre 2024)

In questo girone B abbiamo però anche il Chievo, osservato speciale dopo tutte le vicissitudini che hanno portato al fallimento dopo un ventennio in Serie A (o quasi), la ripartenza come Clivense e il ritorno con il vecchio nome. Oggi il Chievo sta faticando parecchio: in classifica occupa infatti la sedicesima posizione con 12 punti in altrettante giornate, sarebbe destinato a giocare il playout ma attenzione perché ha vinto due delle ultime tre partite, si sta rilanciando e in questo turno potrebbe anche pensare di agganciare il Vigasio, avversario odierno nei risultati Serie D, a quota 15. Staremo a vedere quello che ci diranno i campi…

RISULTATI SERIE D: LE PARTITE DI OGGI

GIRONE A

Albenga Gozzano

Asti Saluzzo

Borgaro Derthona

Cairese Oltrepò

Città di Varese NovaRomentin

Fossano Vado

Imperia Chieri

Ligorna Chisola

Sanremese Lavagnese

Vogherese Bra

GIRONE B

Castellanzese Breno

Ciliverghe Mazzano Varesina

Club Milano Desenzano

Crema Sant’Angelo

Magenta Pro Palazzolo

Ospitaletto Folgore Caratese

Pro Sesto Fanfulla

Sondrio Arconatese

Casatese Sangiuliano City

Vigasio Chievo

GIRONE C

Adriese Lavis

Bassano Portogruaro

Brian Lignano Villa Valle

Brusaporto Ciserano-Bergamo

Calvi Noale Campodarsego

Chions Este

Dolomiti Bellunesi Montecchio Maggiore

Luparense Mestre

Real Calepina Cjarlins Muzane

Treviso Caravaggio

GIRONE D

Fiorenzuola Corticella

Lentigione Zenith Prato

Pistoiese Piacenza

Prato United Riccione

Ravenna Forlì

Sammaurese Cittadella Vis Modena

Sasso Marconi Imolese

Progresso Tau

Tuttocuoio San Marino Calcio

GIRONE E

Ghiviborgo Figline

Grosseto Flaminia

Montevarchi Follonica Gavorrano

Orvietana Sangiovannese

Ostia Mare Fezzanese

Poggibonsi Livorno

San Donato Trestina

Seravezza Pozzi Terranuova Traiana

Siena Fulgens Foligno

GIRONE F

Ancona L’Aquila

Avezzano Roma City

Castelfidardo Notaresco

Chieti Sambenedettese

Fossombrone Fermana

Isernia Atletico Ascoli

Sora Termoli

Teramo Civitanovese

Vigor Senigallia Recanatese

GIRONE G

Atletico Uri Cassino

Cynthialbalonga Paganese

Gelbison Real Monterotondo

Ilvamaddalena Anzio

Latte Dolce Guidonia

Sarnese Trastevere

Sarrabus Ogliastra Puteolana

Savoia Olbia

Terracina Atletico Lodigiani

GIRONE H

Nardò Casarano

Angri Brindis

Ugento Palmese

Fidelis Andria Ischia

Francavilla Acerrana

Manfredonia Gravina

Matera Città di Fasano

Nocerina Martina

Virtus Francavilla Costa D’Amalfi

GIRONE I

Acireale Vibonese

Castrumfavara Siracusa

Enna Paternò

Igea Virtus Locri

Licata Akragas

Reggina Sambiase

S. Agata Nissa

Scafatese Sancataldese

Ragusa Pompei

CLICCA QUI PER LE CLASSIFICHE DEI GIRONI DI SERIE D