Risultati Serie D, Classifiche/ Live score delle partite e gironi, oggi 21 marzo

LIVE RISULTATI SERIE D: ANCORA IN CAMPO!

Nuovo spazio per i risultati della Serie D: anche oggi, domenica 21 marzo 2021, il quarto campionato nazionale torna a farci compagnia con tutti suoi nove gironi, per un emozionante nuovo turno per il campionato regolare. Dunque non già spazio per i recuperi (che pure sono andati in scena solo lo scorso mercoledì 17 marzo), ma un turno regolare del quarto campionato, che di fatto sarà il numero 25^ per i gruppi A e C, e la giornata 22 per i gironi B, D, E F, G, H e I, che invece contano un minor numero di club al suo interno. Impazienti dunque di dare il via e di aprire una nuova domenica tutta dedicata ai risultati della Serie D, serve ricordare che, salvo variazioni dell’ultimo momento, tutti i campi oggi il fischio d’inizio sarà alle ore 14.30. Da aggiungere che questa sarà l’ultima volta che si giocherà “così presto” in stagione: già dalla prossima settimana, il via verrà dato alle ore 15.00, come stabilito dalla Lega Dilettanti ancora a inizio anno.

RISULTATI SERIE D: IL CONTESTO

Presentando questa domenica riservata ai risultati di Serie D, prima ci siamo sentiti in dovere di precisare che a farci compagnia oggi saranno tutti e nove gironi con un turno regolare e non con dei recuperi. Notazione doverosa se teniamo a mente che ormai da parecchie settimane la Serie D torna a farci compagnia anche in settimana, per parecchi match che sono recuperi, che si sono resi necessari visti i tanti rinvii occorsi e che continuano ad accadere, legati alle problematiche della pandemia (e che pure potrebbero sorprenderci oggi). E che pure torneranno anche a breve: la Lega Dilettanti infatti solo pochi giorni fa ha fissato anche per il prossimo mercoledi 24 marzo nuovo spazio destinato ai recuperi della Serie D e già in programma abbiamo ben 16 partite. E dobbiamo attenderci altre finestre come questa: la lista degli incontri ancora da recuperare è ben lunga. Nel frattempo però godiamoci il grande spettacolo che la Serie D anche oggi ci offrirà!

RISULTATI SERIE D E CLASSIFICHE

GIRONE A

Arconatese-Gozzano

Caronnese-Sestri Levante

Casale-Borgosesia

Folgore Caratese-Città di Varese

Fossano-HSL Derthona

Imperia-PDHA

Lavagnese-Chieri

Legnano-Castellanzese

Sanremese-Saluzzo

Vado-Bra

GIRONE B

Ciserano-Bergamo-USD Casatese

Crema-Real Calepina

Fanfulla-Brusaporto

NibionnOggiono-Caravaggio

Ponte San Pietro-Villa Alme

Scanzorosciate-Franciacorta

Sona-Calvina

Tritium-Breno

Vis Nova Giussano-Seregno

GIRONE C

Ambrosiana-Montebelluna

ArzignanoChiampo-Feltre

Belluno-San Giorgio-Sedico

Campodarsego-Adriese

Cartigliano-Bolzano

Chions-Caldiero Terme

Cjarlins Muzane-Manzanese

Delta Porto Tolle-Luparense

Este-Mestre

Trento-Union Clodiense

GIRONE D

Correggese-G.S. Bagnolese

Corticella-Aglianese Calcio

Fiorenzuola-Seravezza Pozzi

Ghivizzano Borgo-Prato

Lentigione-Mezzolara

Real Forte Querceta-Pro Livorno

Rimini-Sasso Marconi

Sammaurese-Forlì

SCD Progresso-Marignanese

GIRONE E

Cannara-UC Sinalunghese

Follonica Gavorrano-Trastevere Calcio

Grassina-Siena

Lornano Badesse-Foligno

Montespaccato-Pianese

San Donato-Montevarchi Calcio

Sangiovannese-Ostia Mare

Scandicci-Trestina

Tiferno Lerchi-Flaminia

GIRONE F

Castelnuovo Vomano-Castelfidardo

Cynthialbalonga-Giulianova

Matese-Campobasso

Porto Sant’Elpidio-Rieti

Recanatese-Pineto Calcio

S. N. Notaresco-Montegiorgio

Tolentino-Fiuggi

Vastese-Aprilia

Vastogirardi-Agnonese

GIRONE G

Calcio Giugliano-Muravera

Gladiator-Insieme Formia

Lanusei-Afragolese

Latte Dolce-Vis Artena

Nuova Florida-Monterosi

Savoia-Carbonia

SS Nola-Nocerina

Torres-Latina

GIRONE H

A.C Nardò-Real Aversa

Altamura-Puteolana

Città di Fasano-Gravina

Fidelis Andria-Brindisi

Francavilla-Picerno

Molfetta-Sorrento

Portici 1906-Audace Cerignola

Taranto-Casarano

GIRONE I

ACR Messina-FC Messina

Biancavilla-Acireale

Licata-Cittanovese

Marina di Ragusa-Rotonda

Rende-Castrovillari

S. Agata-Gelbison Cilento

San Luca-Dattilo

Santa Maria Cilento-Paternò

Troina-Roccella

