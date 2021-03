Risultati Serie D, classifiche/ Live score delle partite (oggi 28 marzo)

RISULTATI SERIE D: LE PARTITE DI OGGI

I risultati Serie D ci faranno compagnia nelle prossime ore perché naturalmente anche oggi, domenica 28 marzo 2021, sono in programma le partite di una nuova giornata del massimo campionato dilettantistico italiano. Mercoledì abbiamo avuto numerosi recuperi di sfide che erano state rinviate per Covid nelle scorse settimane, il cammino del campionato di Serie D 2020-2021 prosegue dunque a questo ritmo, forte e al contempo zoppicante, perché ad ogni giornata ci sono dei rinvii, come abbiamo visto anche domenica scorsa, dunque il calendario dei recuperi (oltre ai turni infrasettimanali già in programma in partenza) sembra davvero non ridursi mai, anche se siamo sempre più vicini al culmine della stagione.

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE/ Live score recuperi: Casatese nuova capolista!

Oggi potremo in ogni caso annotare ancora una volta numerosii risultati Serie D perché abbiamo in lista una nuova giornata dei gironi del massimo campionato dilettantistico italiano, con fischio d’inizio previsto in linea di massima alle ore 15.00, essendo valido da oggi l’orario primaverile. Anche oggi dunque potremmo registrare cambiamenti, magari anche significativi, nelle classifiche dei gironi di Serie D.

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE/ All'ACR il derby di Messina, il Seregno si conferma!

RISULTATI SERIE D: NELLA SCORSA GIORNATA

Dovendo presentare i risultati Serie D per le partite di oggi, possiamo naturalmente evidenziare in breve alcune delle notizie più interessanti emerse dalla giornata disputata invece domenica pomeriggio. Intanto va detto che i rinvii di domenica erano stati tredici, vedremo che cosa succederà invece oggi da questo punto di vista sempre così delicato. Sicuramente la partita più importante dell’ultima domenica di Serie D era stato il derby di Messina, vinto dalla capolista ACR ai danni dei cugini dell’FC, adesso sempre secondo ma con cinque lunghezze di distacco dalla vetta.

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE/ Recuperi e classifiche: un Acireale travolgente!

Il gol di Aliperta ha deciso la sfida di Messina, mentre un altro big-match al Sud è finito 0-0 domenica: dal girone I ci spostiamo all’H per ricordare quindi il pareggio a reti bianche fra Taranto e Casarano, gruppo che poi è stato tra i più coinvolti anche dai recuperi di mercoledì. Tra le capolista era poi stata una ottima domenica per il Seregno, leader del girone B, che aveva infatti vinto per 0-3 sul campo della Vis Nova Giussano.

RISULTATI SERIE D

GIRONE A

Borgosesia Arconatese

Bra Legnano

Caronnese Folgore Caratese

Castellanzese Gozzano

Chieri Imperia

Città di Varese Casale

Derthona Sanremese

PDHAE Vado

Saluzzo Lavagnese

Sestri Levante Gozzano

GIRONE B

Breno Crema

Brusaporto Scanzorosciate

Calvina Fanfulla

Caravaggio Tritium

Franciacorta Ciserano

Real Calepina Vis Nova Giussano

Seregno Ponte San Pietro

USD Casatese NibionnOggiono

Villa d’Almè Sona

GIRONE C

Adriese Cartigliano

Bolzano ArzignanoChiampo

Caldiero Terme Campodarsego

Feltre Trento

Luparense Cjarlins Muzane

Manzanese Chions

Mestre Ambrosiana

Montebelluna Delta Porto Tolle

San Giorgio Sedico Este

Union Clodiense Belluno

GIRONE D

Aglianese Rimini

Forlì Fiorenzuola

GS Bagnolese Progresso

Marignanese Sammaurese

Mezzolara Real Forte Querceta

Prato Correggese

Pro Livorno Ghivizzano Borgo

Sasso Marconi Lentigione

Seravezza Pozzi Corticella

GIRONE E

ACN Siena Sangiovannese

Flaminia Scandicci

Foligno Montespaccato

Montevarchi Follonica Gavorrano

Ostia Mare Tiferno Lerchi

Pianese Cannara

Trastevere Lornano Badesse

Trestina San Donato

UC Sinalunghese Grassina

GIRONE F

Agnonese Vastese

Aprilia SN Notaresco

ASD Pineto US Tolentino

Campobasso Cynthialbalonga

Castelfidardo Matese

Fiuggi Vastogirardi

Giulianova Porto Sant’Elpidio

Montegiorgio Castelnuovo Vomano

Rieti Recanatese

GIRONE G

Afragolese Latte Dolce

Arzachena Savoia

Carbonia Giugliano

Insieme Formia Nuova Florida

Latina Lanusei

Monterosi Nola

Muravera Cassino

Nocerina Gladiator

Vis Artena Torres

GIRONE H

Audace Cerignola Lavello

Bitonto Francavilla

Brindisi Taranto

Casarano Nardò

Gravina Portici

Picerno Molfetta

Puteolana Fidelis Andria

Real Aversa Città di Fasano

Sorrento Altamura

GIRONE I

Acireale Marina di Ragusa

Castrovillari Troina

Cittanovese Biancavilla

Dattilo Licata

FC Messina Rende

Gelbison Cilento ACR Messina

Paternò San Luca

Roccella Santa Maria Cilento

Rotonda Sant’Agata

CLICCA QUI PER LE CLASSIFICHE DEI GIRONI DI SERIE D



© RIPRODUZIONE RISERVATA