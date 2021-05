Risultati Serie D, classifiche/ Live score gironi, i recuperi (mercoledì 5 maggio)

RISULTATI SERIE D: ANCORA RECUPERI!

Mercoledì 5 maggio i risultati di Serie D ci propongono ancora tante partite che valgono come recuperi: ennesimo turno infrasettimanale di un campionato infinito, che è già stato bloccato per due volte nel suo regolare calendario per permettere di riposizionare le tante partite che non sono state disputate a causa del Coronavirus. Una situazione ancora in totale divenire: basti pensare, a titolo esemplificativo, che nel girone A le squadre che hanno giocato di più dovranno scendere in campo ancora per 8 volte, siamo già all’inizio di maggio e ci sono realtà che hanno ancora 10 partite da disputare.

Come terminerà questa stagione, se con la chiusura di tutte le partite o ancora una volta l’algoritmo per determinare le classifiche e dunque promozioni ed eventuali retrocessioni (che potrebbero sempre essere congelate) non è dato saperlo: è ancora un bel terno al lotto ma in questo momento, parlando dei risultati di Serie D, possiamo provare a valutare quali siano i temi principali per le partite che si giocheranno nel pomeriggio di oggi (si parte alle ore 15:00) perché ancora una volta c’è tanta carne al fuoco e le classifiche dei gironi potranno subire delle modifiche non da poco. Dunque, proviamo a vedere…

RISULTATI SERIE D: SITUAZIONE E CONTESTO

Parlando dei risultati di Serie D, possiamo vedere come nel girone C giochino Manzanese e Union Clodiense: quest’ultima deve recuperare due partite, e dunque potrebbe virtualmente agganciare la Manzanese al secondo posto in classifica, volendo riprendere la corsa dopo aver pareggiato tre gare. In questo girone comunque il Trento è in fuga, e sembra ormai fatta per la promozione in Serie C; il girone F ci presenta il Notaresco, che ha una gara in meno rispetto al Campobasso e in questo caso può davvero riportarsi sotto, perché i rossoblu che guidano la classifica si trovano a +5. Questo è un gruppo da 18 squadre: al Notaresco ne mancano 9 per chiudere la stagione, c’è chi come Agnonese e Porto Sant’Elpidio, che saranno in campo oggi e chiudono la classifica, ne dovrebbero disputare addirittura 12. Insomma, come abbiamo già detto è davvero complesso parlare di una situazione ben definita o anche solo provare a fare calcoli, perché i recuperi che mancano sono davvero tanti e noi possiamo solo presentare l’elenco delle partite e stare a vedere quello che succederà sui tanti campi che ancora oggi per i risultati di Serie D saranno coinvolti nei recuperi.

GIRONE A

Arconatese Città di Varese

Casale Caronnese

Castellanzese Borgosesia

Fossano Folgore Caratese

Gozzano Bra

Lavagnese Derthona

Legnano PDHAE

Saluzzo Chieri

Vado Imperia

GIRONE C

Ambrosiana Cartigliano

ArzignanoChiampo Mestre

Belluno Adriese

Cjarlins Muzane Chions

Delta Porto Tolle Campodarsego

Este Bolzano

Feltre Manzanese

San Giorgio-Sedico Montebelluna

Union Clodiense Luparense

GIRONE D

Correggese Forlì

Sasso Marconi Bagnolese

GIRONE F

Castelfidardo Vastogirardi

Porto Sant’Elpidio Agnonese

Notaresco Pineto

Tolentino Fiuggi

GIRONE H

Altamura Puteolana

Gravina Nardò

Molfetta Real Aversa

GIRONE I

San Luca Licata

