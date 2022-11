RISULTATI SERIE D CLASSIFICHE/ Live score diretta gol, oggi 27 novembre

RISULTATI SERIE D: LE PARTITE DI OGGI!

I risultati Serie D ci faranno compagnia oggi, domenica 27 novembre, con un nuovo turno che riguarderà tutti i gironi del massimo campionato dilettantistico italiano. La Serie D 2022-2023 vivrà dunque la 13^ Giornata, la 15^ dei Gironi A e D, con 80 partite su 83 in programma per la giornata di oggi. Calcio d’inizio per tutti alle 14.30 ad eccezione di una sfida alle 14.00, cinque alle 15.00 ed una alle 15.30. Un solo anticipo al sabato, un altro posticipo al lunedì mentre un incontro è stato rinviato per Covid.

La partita del Girone G Paganese-Sarrabus Ogliastra è stata anticipata a sabato 26 novembre alle ore 14.30 ed è terminata 2-1 per la formazione campana. Nel girone I invece la partita Mariglianese-Lamezia si disputerà il prossimo 7 dicembre a causa dell’emergenza Covid che ha impossibilitato alcuni giocatori a scendere in campo, per osservare le previste misure di quarantena. Ecco dunque il programma completo dei nove gironi di Serie D.

RISULTATI SERIE D: I GIRONI

Girone A

Bra-Stresa

Asti-Fossano

Castanese-Casale

Chisola-Pontdonnaz

Fezzanese-Borgosesia

Derthona-Castellanzese

Legnano-Ligorna

Pinerolo-Chieri

Sanremese-Vado

Sestri Levante-Gozzano

Girone B

Seregno-Varesina

Alcione-Desenzano Calvina

Caronnese-Sona

Casatese-Real Calepina

Folgore Caratese-Brusaporto

Lumezzane-Arconatese

Ponte San Pietro-Varese

Sporting Franciacorta-Villa Valle

Virtus Ciseranobergamo-Breno

Girone C

Adriese-Villafranca Veronese

Montebelluna-Cartigliano

Cjarlins Muzane-Dolomiti Bellunesi

Legnago-Este

Levico Terme-Mestre

Luparense-Campodarsego

Montecchio Maggiore-Caldiero Terme

Portogruaro-Torviscosa

Union Clodiense-Virtus Bolzano

Girone D

Carpi-Scandicci

Bagnolese-Ravenna

Forlì-Aglianese

Mezzolara-Fanfulla

Pistoiese-Corticella

Prato-Lentigione

Salsomaggiore-Real Forte Querceta

Sant’Angelo-Sammaurese

United Riccione-Correggese

Girone E

Città di Castello-Sporting Trestina

Ghiviborgo-Orvietana

Livorno-Tau

Ponsacco-Poggibonsi

Montespaccato-Pianese

Ostiamare-Arezzo

Seravezza-Follonica Gavorrano

Terranuova Traiana-Sangiovannese

Grosseto-Flaminia

Girone F

Alma Juventus Fano-Sambenedettese

Avezzano-Vastogirardi

Termoli-Montegiorgio

Matese-Vigor Senigallia

Porto D’Ascoli-Notaresco

Roma City-Chieti

Tolentino-Pineto

Trastevere-Nuova Florida

Vastese-Cynthialbalonga

Girone G

Aprilia-Real Monterotondo

Atletico Uri-Vis Artena

Ilvamaddalena-Lupa Frascati

Nola-Cassino

Paganese-Sarrabus Ogliastra 2-1 (giocata ieri)

Palmese-Tivoli

Portici-Pomezia

Sorrento-Casertana

Angri-Arzachena

Girone H

Brindisi-Puteolana

Casarano-Nardò

Francavilla-Cavese

Gravina-Gladiator

Lavello-Bitonto

Martina Franca-Molfetta

Nocerina-Fasano

Afragolese-Matera

Altamura-Barletta

Girone I

Catania-Acireale

S. Agata-Castrovillari

Licata-Real Aversa

Locri-Canicattì

Paternò-Cittanova

Ragusa-Trapani

San Luca-Santa Maria Cilento

Mariglianese-Lamezia

Vibonese-Sancataldese

