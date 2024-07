Nuova possibile squadra per Cristian Totti, il figlio di Francesco Totti. A pochi giorni dalla firma con il club dell’Avezzano, il giovane figlio d’arte sarebbe prossimo a cambiare nuovamente squadra, approdando in Serie D presso il club del Matera.

A confermare l’indiscrezione, oltre al sito de La Gazzetta dello Sport, è stato il direttore sportivo dello stesso club materano, Alessio Ferroni, che parlando in esclusiva con i microfoni di Sport Abruzzo ha spiegato che c’è stato un “approccio” e che alla società farebbe ovviamente piacere l’innesto di un giovane di ottime prospettive come appunto Cristian Totti. Il Matera sta infatti cercando di rafforzare l’organico dei più giovani e il figlio di Francesco Totti, essendo un 2005, sarebbe un profilo perfetto. L’entourage del ragazzo sta tenendo i contatti con la società lucana, e non è da escludere che già nelle prossime ore possa arrivare la fatidica fumata bianca, con la firma sul contratto e la nuova avventura.

CRISTIAN TOTTI VERSO IL MATERA? UN 2024 MOVIMENTATO

Se alla fine l’indiscrezione venisse confermata, si tratterebbe senza dubbio di un 2024 alquanto movimentato per il giovane Cristian Totti che ha già cambiato tre squadre nel corso dell’anno in corso. Dopo una primissima parte del 2024 fra le fila della Primavera del Frosinone, il figlio di Francesco Totti aveva deciso di lasciare l’Italia per trasferirsi in Spagna, nel Rayo Vallecano. Finita l’esperienza in terra iberica, nella terza squadra del club madrileno, era rientrato in Italia dove aveva firmato pochi giorni fa un contratto con l’Avezzano, altra squadra che milita in Serie D.

Peccato però che la società calcistica abruzzese stia vivendo un’estate da brividi, nonostante un clima torrido. Il vicepresidente Luca Marco Aurelio ha confermato l’iscrizione del club nel campionato, il primo per importanza fra i non professionisti, ma sullo sfondo restano dei gravi problemi giudiziari che hanno portato all’arresto ai domiciliari del presidente Andrea Pecorelli e del figlio Federico, entrambi accusati di una presunta truffa da 2 milioni di euro.

CRISTIAN TOTTI VERSO IL MATERA? ATTESE NOVITA’ NELLE PROSSIME ORE

Una situazione quindi tutt’altro che certa che evidentemente deve aver preoccupato Cristian Totti che ha ben pensato di non disfare nemmeno le valigie e di cambiare aria, in attesa di novità dal fronte Matera. Stando a quanto scrive ancora La Gazzetta dello Sport, il trasferimento presso la città dei sassi avrebbe ricevuto anche l’ok della leggenda Francesco Totti che comunque starebbe osservando l’operazione ai margini, senza interferire sul volere del figlio.

Nelle prossime ore sono attesi aggiornamenti in tal senso. Ricordiamo che Cristian Totti ha esordito fra le fila delle giovanili della Roma per poi passare nella stagione 2021-2022 presso l’Under 17 giallorossa quindi l’estate successiva la promozione nell’Under 18 della Lupa. Ad agosto 2023 era arrivato il trasferimento nel Frosinone Under 19 dove vi era rimasto appunto fino al gennaio di quest’anno.