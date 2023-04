Risultati Serie D, classifiche/ Live score e partite dei gironi (domenica 2 aprile)

RISULTATI SERIE D: ALTRA INTENSA DOMENICA!

Una bella domenica dedicata ai risultati di Serie D sta per farci compagnia: domenica 2 aprile per la precisione, quando vivremo tantissime partite che prenderanno il via alle ore 15:00 e che ci porteranno sempre più vicini alla conclusione della stagione regolare. Ricordiamo: per ogni girone (in totale sono 9) abbiamo una sola promozione diretta in Serie C, a dire il vero anche le qualificate ai playoff non si giocano il salto di categoria se non indirettamente, ovvero il posizionamento per eventuali ripescaggi estivi che comunque sono sempre all’ordine del giorno.

Nel parlare dei risultati di Serie D dobbiamo ricordare che abbiamo già la prima promossa ufficiale: si tratta naturalmente del Catania, che ha letteralmente “ucciso” il girone I ed è così tornato tra i professionisti, nella speranza di fare altri salti di categoria in breve tempo. Gli altri gironi, forse con la sola eccezione di uno solo, sono ancora tutti in via di definizione: questo allora ci introduce a una entusiasmante domenica con i risultati di Serie D, dopo le partite di oggi vedremo come saranno cambiate le nove classifiche che compongono il campionato di quarta divisione.

RISULTATI SERIE D: SITUAZIONE E CONTESTO

Nel presentare i risultati di Serie D abbiamo detto che c’è un solo girone nel quale la situazione verso la promozione sembra risolta: è il girone A, nel quale il Sestri Levante ha dato un’ulteriore accelerata riuscendo a prendersi 12 punti di vantaggio sulla Sanremese (sono invece 14 sul Vado). La capolista oggi affronta proprio la terza in classifica, rischiando qualcosa, mentre la Sanremese (già seconda l’anno scorso alle spalle del Novara) gioca sempre in casa contro il Fossano, fanalino di coda e ormai destinato alla retrocessione.

Mancano sei giornate, ma il Sestri Levante deve recuperare una partita – contro il Ligorna, che è in zona playoff. Oggi la promozione diretta non arriverebbe comunque: la Sanremese ha vinto entrambe le sfide dirette, e dunque a parità di punti sarebbe in Serie C a scapito dell’attuale prima in classifica. Inevitabilmente però il Sestri Levante sta soltanto contando i giorni: è difficilissimo pensare che la sua inseguitrice possa colmare tutta la distanza fino a operare il sorpasso, certamente non in così poco tempo (in altri gironi è successo ma eravamo in un altro punto della stagione). Ad ogni modo, staremo a vedere cosa succederà sui campi…

GIRONE A

Asti Derthona

Bra Casale

Castanese PDHAE

Chisola Borgosesia

Fezzanese Ligorna

Gozzano Stresa Vergante

Legnano Chieri

Pinerolo Castellanzese

Sanremese Fossano

Sestri Levante Vado

GIRONE B

Alcione Milano Seregno

Caronnese Arconatese

Ciserano-Bergamo Varesina

Città di Varese Brusaporto

Lumezzane Desenzano

Ponte San Pietro Villa Valle

Casatese Sona

GIRONE C

Adriese Torviscosa

Cjarlins Muzane Este

Legnago Salus Caldiero Terme

Levico Terme Dolomiti Bellunesi

Luparenese Mestre

Montebelluna Bolzano

Montecchio Maggiore Villafranca

Portogruaro Cartigliano

Union Clodiense Campodarsego

GIRONE D

Carpi Fanfulla

Forlì Correggese

Bagnolese Corticella

Giana Erminio Scandicci

Pistoiese Lentigione

Prato Real Forte Querceta

Salsomaggiore Crema

Sant’Angelo Aglianese

United Riccione Sammaurese

GIRONE E

Città di Castello Follonica Gavorrano

Grosseto Arezzo

Livorno Pianese

Mobilieri Ponsacco Trestina

Montespaccato Poggibonsi

Ostia Mare Tau

Seravezza Pozzi Orvietana

GIRONE F

Fano Vigor Senigallia

Avezzano Pineto

Matese Vastogirardi

Porto D’Ascoli Chieti

Roma City Cynthialbalonga

Termoli Sambenedettese

Trastevere Notaresco

Tolentino Nuova Florida

Vastese Montegiorgio

GIRONE G

Angri Vis Artena

Aprilia Tivoli

Ilvamaddalena Real Monterotondo

Paganese Cassino

Palmese Pomezia

Portici Arzachena

Sorrento Sarrabus Ogliastra

Nola Lupa Frascati

GIRONE H

Afragolese Puteolana

Altamura Matera

Brindisi Città di Fasano

Casarano Molfetta

Francavilla Bitonto

Gravina Cavese

Martina Gladiator

Nocerina Nardò

GIRONE I

Catania Lamezia Terme

Licata Sancataldese

Locri Cittanovese

Mariglianese Canicattì

Paternò S. Agata

San Luca Real Aversa

Trapani Castrovillari

Ragusa Santa Maria Cilento

Vibonese Acireale

