RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE/ Il ritorno del Catania, live score dei gironi

RISULTATI SERIE D: IL RITORNO DEL CATANIA

Abbiamo parlato delle squadre nobili nei risultati di Serie D, e una di queste è appunto il Catania: presentato in pompa magna poche sere fa, riparte dalla quarta divisione dopo l’esclusione dalla Serie C nell’ultima stagione, a seguito di un fallimento che inizialmente aveva comunque confermato la squadra nel girone C. Poi, poco da fare: radiazione immediata, ma se non altro il Catania è riuscito a riprendere il suo cammino dalla Serie D ed è stato inserito nel girone I. Abbiamo detto anche questo: questo raggruppamento nelle ultime stagioni ha ospitato Palermo e Bari, che erano sprofondate al pari degli etnei e poi sono immediatamente tornate al piano superiore.

Risultati Serie D, classifiche/ Diretta gol live score, oggi 11 settembre

Il Catania ha in Giovanni Ferraro il suo allenatore e in Francesco Lodi il suo capitano: a 38 anni il centrocampista, che la maglia rossazzurra l’aveva già vestita in tre precedenti occasioni, ha ancora voglia di mettersi in discussione e proprio in occasione della presentazione ha lanciato un’ideale sfida al Palermo, rivale di sempre. Peccato che al momento i rosanero siano due categorie più su, e in questo momento stanno lasciando intendere di poter anche salire un altro gradino fino a riprendersi la Serie A: il Catania dovrà impegnarsi per tornare a quei livelli, intanto vedremo cosa succederà oggi nella trasferta di Ragusa per i risultati di Serie D… (agg. di Claudio Franceschini)

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE/ Live score 1^ giornata: gironi A, B, C, D, E, F, G, H

LE PARTITE DELLA 3^ GIORNATA!

I risultati di Serie D ci accompagnano attraverso la terza giornata: si inizia alle ore 15:00 e il giorno è quello di domenica 18 settembre. Siamo solo all’inizio di una stagione che sarà lunghissima: ormai conosciamo molto bene questo campionato di quarta divisione, composto da nove gironi che assegnano soltanto un posto in Serie C e dunque particolarmente complessi. Si giocheranno playoff e playout, ma in contesti diversi.

I primi infatti serviranno solo per definire una eventuale griglia dei ripescaggi ma non determinano promozioni in maniera diretta, i secondi invece fanno sì che altre squadre oltre alle ultime delle rispettive classifiche retrocedano in Eccellenza. Sia come sia, al netto di quanto abbiamo detto in precedenza raggiungere i playoff vuol dire comunque fare qualcosa di importante, e continuare a sperare; ora non ci resta che addentrarci ancor più nella domenica dei risultati di Serie D, scopriremo tra poco in che modi cambieranno le classifiche dei nove gironi.

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE/ Il Varese vince a Casale ed è in finale playoff!

RISULTATI SERIE D: SITUAZIONE E CONTESTO

Si gioca tra poco per i risultati di Serie D: anche in questa stagione il campionato di quarta divisione ospita società nobili che vanno alla ricerca della gloria perduta. Basterebbe ad esempio citare il Varese (che si chiama oggi Città di Varese) o il Catania, che riparte da un girone I che nelle stagioni passate ha già avuto grandi che poi si sono imposte ottenendo la promozione in Serie C. Altre realtà invece le abbiamo conosciute recentemente al piano di sopra.

Nel girone G il calendario di oggi propone Casertana Paganese, che per alcuni anni è stata una classica nel girone C di Serie C con i falchetti che sono stati anche molto competitivi per tentare il salto in Serie B, ma poi hanno avuto un calo sensibile e strutturale. Tra le altre squadre da tenere d’occhio nei risultati di Serie D abbiamo poi la Sambenedettese nel girone F che ospita anche il Fano, il Livorno – naturalmente – nel girone E, il Carpi nel girone D e altre ancora: tra poco si gioca, dunque concentrazione sui campi e poi staremo a vedere…

GIRONE A

Bra Castanese

Casale Fossano

Chieri Borgosesia

Fezzanese Asti

Gozzano Chisola

Legnano Sanremese

Ligorna Castellanzese

Sestri Levante Pinerolo

Stresa Vergante Derthona

Vado PDHAE

GIRONE B

Arconatese Real Calepina

Breno Sona

Brusaporto Varesina

Caronnese Casatese

Città di Varese Seregno

Folgore Caratese Ciserano-Bergamo

Lumezzane Franciacorta

Ponte San Pietro Alcione Milano

Villa Valle Desenzano

GIRONE C

Caldiero Terme Adriese

Campodarsego Bolzano

Cjarlins Muzane Montebelluna

Este Villafranca

Legnago Salus Portogruaro

Levico Terme Union Clodiense

Mestre Cartigliano

Montecchio Maggiore Luparense

GIRONE D

Carpi Sant’Angelo

Corticella Correggese

Fanfulla United Riccione

Forlì Prato

Bagnolese Sammaurese

Giana Erminio Mezzolara

Lentigione Aglianese

Pistoiese Crema

Ravenna Salsomaggiore

Real Forte Querceta Scandicci

GIRONE E

Flaminia Ostia Mare

Follonica Gavorrano Pianese

Ghivizzano Borgo Montespaccato

Grosseto Città di Castello

Orvietana Tau

Sangiovannese Arezzo

Seravezza Pozzi Ponsacco

Terranuova Traiana Livorno

Trestina Poggibonsi

GIRONE F

Pineto Matese

Avezzano Roma City

Chieti Sambenedettese

Cynthialbalonga Montegiorgio

Nuova Florida Vastogirardi

Porto D’Ascoli Vastese

Notaresco Vigor Senigallia

Trastevere Termoli

Tolentino Fano

GIRONE G

Angri Ilvamaddalena

Arzachena Cassino

Atletico Uri Nola

Casertana Paganese

Pomezia Lupa Frascati

Portici Aprilia

Sorrento Palmese

Tivoli Monterotondo

Vis Artena Sarrabus Ogliastra

GIRONE H

Nardò Città di Fasano

Bitonto Altamura

Cavese Barletta

Francavilla Afragolese

Gladiator Matera

Gravina Brindisi

Lavello Casarano

Martina Franca Nocerina

Molfetta Puteolana

GIRONE I

Acireale Cittanovese

Lamezia Terme Canicattì

Licata Castrovillari

Real Aversa Paternò

San Luca Vibonese

Sancataldese S. Agata

Santa Maria Cilento Locri

Trapani Mariglianese

Ragusa Catania

CLICCA QUI PER LE CLASSIFICHE DEI GIRONI DI SERIE D











© RIPRODUZIONE RISERVATA