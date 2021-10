Risultati Serie D, Classifiche/ Live score partite e gironi, domenica 24 ottobre

RISULTATI SERIE D: ANCORA IN CAMPO!

Dopo un bollente turno infrasettimanale che pure ha visto protagonisti solo alcuni gironi, ecco che è spazio ai risultati della Serie D anche in questa domenica 24 ottobre 2021. La quarta serie del calcio italiano dunque torna sotto ai riflettori e davvero non vediamo l’ora di far parlare solo il campo: al solito il programma odierno sarà vastissimo con tutti i nove gironi impegnati, dalla A alla I e vale pure subito la pena annunciare che ancora si giocherà a partire dalle ore 15.00.

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE/ Live score dei gironi: sorride il Rende, Rimini ok!

Questa pure sarà l’ultima domenica il cui fischio d’inizio sarà fissato alle ore 15: dal 31 ottobre infatti le partite verranno anticipate di 30 minuti e dunque cominceranno alle ore 1430. La notizia non ci coglie di sorpresa, visto che abitualmente la Lega Dilettanti prevede diverse fasce orare nella stagione regolare e che pure tale misura era stata ampiamente annunciata alla pubblicazione dei calendario 2021-22: pure è sempre bene tenere a mente per non rischiare di perderci nemmeno un’istante dello spettacolo della Sere D.

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE/ Parità a Messina, l'ArzignanoChiampo non si ferma!

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE: IL CONTESTO

Impazienti di dare il via a questa domenica tutta riservata ai risultati della Serie D pure ci pare necessario dare anche un maggiore contesto agli incontri che siamo pronti a vivere: pure fare ciò non è affatto facile, tenuto conto della gran mole di incontri per i nove gironi che ci faranno compagnia oggi. Approfittiamo dell’occasione allora per analizzare che sta accadendo nel girone E dove certo merita nota a parte il magnifico avvio di campionato che fa vivendo il Rimini. La squadra romagnola è infatti leader indiscussa del gruppo, con la prima posizione in classifica a quota 19 punti e un tabellino composto da sei successi e un pari, alla vigilia della nona giornata di campionato.

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE/ City Nova forza 7, Rimini e Cavese a punteggio pieno

Ben distanti tutte le rivali, in primis il Lentigione che ferito pochi giorni fa dal Tritium pure oggi spera di non perdere troppo contatto con la capolista nella sfida che lo vedrà impegnato nel pomeriggio con il Forlì. Senza scordare che alle spalle della seconda forza del girone E la concorrenza è tanta: a due lunghezze troviamo l’Aglianese, che cercherà di manette un buon vantaggio sul Mezzolara questo pomeriggio, con Sasso Marconi pure pronto ad approfittare dello scontro diretto per sopravanzare. Dietro parecchi club tutto molto vicini: anzi a dir il vero fino ai gradini più bassi della classifica, i distacchi risultano minimi e ben capiamo come già i risultati di Serie D che otterremo oggi potrebbero modificare ampiamente il quadro generale del gruppo. Chissà allora che dirà il campo!

RISULTATI SERIE D E CLASSIFICHE

GIRONE A

Bra-Chieri

Caronnese-Saluzzo

Casale-PDHA

Citta di Varese-Asti

HSL Derthona-Imperia

Ligorna-Borgosesia

Sestri Levante-Novara

Ticino-Gozzano

Vado-Fossano

GIRONE B

Arconatese-Real Calepina

Brusaporto-SG City Nova

Caravaggio-Franciacorta

Desenzano Calvina-Legnano

Folgore Caratese-Villa Valle

Olginatese-Breno

Ponte San Pietro-Castellanzese

Sona-Ciserano-Bergamo

USD Casatese-Crema

Vis Nova Giussano-Leon

GIRONE C

Adriese-Spinea

ArzignanoChiampo-Caldiero Terme

Campodarsego-Montebelluna

Cattolica Calcio-Delta Porto Tolle

Este-Cartigliano

Levico Terme-Cjarlins Muzane

Luparense-Mestre

San Martino Speme-Dolomiti Bellunesi

Union Clodiense-Ambrosiana

GIRONE D

Correggese-Fanfulla

Forlì-Lentigione

Mezzolara-Aglianese Calcio

Prato-Sasso Marconi

Ravenna-G.S. Bagnolese

Real Forte Querceta-Alcione Milano

Sammaurese-Ghivizzano Borgo

San Donnino-Rimini

SCD Progresso-Ath. Carpi

Tritium-Seravezza Pozzi

GIRONE E

ASD Cascina-Cannara

Flaminia-Scandicci

Foligno-Sangiovannese

Follonica Gavorrano-Arezzo

Lornano Badesse-Pianese

Montespaccato-San Donato

Rieti-Tiferno Lerchi

Trestina-Pro Livorno

Unipomezia-Poggibonsi

GIRONE F

Alto Casertano-Fiuggi

ASD Pineto Calcio-Nereto

Chieti-Castelfidardo

Matese-Castelnuovo Vomano

Montegiorgio-Porto D’Ascoli

Recanatese-Trastevere Calcio

S. N. Notaresco-Vastese

Sambenedettese-AJ Fano

US Tolentino-Vastogirardi

GIRONE G

Atletico Uri-Gladiator

Calcio Giugliano-Muravera

Cassino-Arzachena

Cynthialbalonga-Nuova Florida

Insieme Formia-Vis Artena

Lanusei Calcio-Carbonia

Latte Dolce-Aprilia

Ostia Mare-Torres

R. Monterotondo-Afragolese

GIRONE H

A.C Nardò-Lavello

Altamura-Francavilla

Bisceglie-Mariglianese

Casarano-Bitonto

Casertana-Audace Cerignola

Citta di Fasano-Rotonda

Gravina-Virtus Matino

Molfetta Calcio-Sorrento

San Giorgio-Nocerina

SS Nola 1925-Brindisi

GIRONE I

Biancavilla-Paternò

Castrovillari-Cavese

FC Messina-Rende

Gelbison Cilento-Portici 1906

Giarre-S. Agata

Licata-Real Aversa

San Luca-Lamezia Terme

Sancataldese-Trapani

Santa Maria Cilento-Cittanovese

Troina-AS Acireale

CLICCA QUI PER LE CLASSIFICHE DEI GIRONI DI SERIE D (da www.lnd.it)



© RIPRODUZIONE RISERVATA