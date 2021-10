Risultati Serie D, classifiche/ Live score gironi turno infrasettimanale (20 ottobre)

RISULTATI SERIE D: TURNO INFRASETTIMANALE!

Mercoledì 20 ottobre, con calcio d’inizio delle partite alle ore 15:00, tornano a farci compagnia i risultati di Serie D: vivremo dunque un altro appuntamento con un turno infrasettimanale, che però riguarda soltanto cinque dei nove gironi che compongono il campionato di quarta divisione. Dopo un avvio stentato, con la composizione del calendario e la formazione dei gironi arrivate in ritardo per i dubbi legati ai ripescaggi e le riammissioni, i risultati di Serie D stanno ora marciando davvero spediti: questo mercoledì saranno dunque coinvolti i gironi A, B, D, H e I e anche se il turno è sostanzialmente dimezzato saranno comunque tante le partite che vivremo.

Alcune di queste sfide saranno particolarmente interessanti per le classifiche dei gruppi, ricordando che in questa quarta divisione sono soltanto le prime ad avere garantita la promozione; dunque noi possiamo adesso iniziare un altro viaggio attraverso i risultati di Serie D, provando ad analizzare i temi principali di questo turno infrasettimanale e parlando in maniera più specifica di alcune realtà che balzano all’occhio o che di volta in volta scegliamo di valutare. Come sempre poi a fare da giudici supremi saranno i campi su cui tra poco si inizierà a giocare…

RISULTATI SERIE D: SITUAZIONE E CONTESTO

Dunque ecco un altro turno infrasettimanale per i risultati di Serie D. Possiamo intanto parlare del girone A, uno dei più appassionanti: il Chieri comanda la classifica con 13 punti e non ha pagato dazio con il pareggio di Varese, perché anche il Novara ha fatto un solo punto e dunque rimane a -1 dalla capolista, che ha anche due lunghezze di vantaggio sul Derthona e tre sulla coppia formata da Gozzano e Sanremese, con queste tre squadre che hanno tutte vinto nella 6^ giornata. A proposito del Città di Varese, c’è stato il terzo pareggio consecutivo.

La classifica continua a muoversi ma la vittoria manca dal bis del secondo turno, dunque per Ezio Rossi c’è ora bisogno di tornare a festeggiare e l’occasione sembra essere ghiotta sul campo dell’Imperia, una squadra che nelle ultime quattro uscite ha fatto un solo punto. In coda, mestamente, troviamo il Saluzzo con 2 pareggi e tre sconfitte; il Sestri Levante, penultimo, ha fatto 4 punti nelle ultime due e deve recuperare due gare, dunque almeno virtualmente potrebbe essere molto più avanti in classifica ma oggi è atteso dalla trasferta di Chieri…

GIRONE A

Asti Ligorna

Borgosesia Bra

Chieri Sestri Levante

Fossano Caronnese

Gozzano Sanremese

Imperia Città di Varese

Lavagnese Vado

Novara Ticino

PDHAE Derthona

Saluzzo Casale

GIRONE B

Breno Brusaporto

Castellanzese Desenzano Calvina

Ciserano-Bergamo Vis Nova Giussano

Crema Olginatese

Franciacorta Sona

Legnano Casatese

Leon Folgore Caratese

Real Calepina Caravaggio

City Nova Ponte San Pietro

Villa Valle Arconatese

GIRONE D

Aglianese Correggese

Alcione Milano Mezzolara

Athletic Carpi San Donnino

Fanfulla Ravenna

Bagnolese Prato

Ghivizzano Borgo Progresso

Lentigione Tritium

Rimini Real Forte Querceta

Sasso Marconi Forlì

Seravezza Pozzi Sammaurese

GIRONE H

Audace Cerignola Bisceglie

Bitonto Città di Fasano

Brindisi San Giorgio

Casertana Gravina

Francavilla Molfetta

Lavello Casarano

Mariglianese Nola

Nocerina Nardò

Rotonda Sorrento

Virtus Matino Altamura

GIRONE I

Acireale Giarre

Cavese Biancavilla

Cittanovese Troina

Lamezia Terme Gelbison Cilento

Paternò Licata

Portici FC Messina

Real Aversa San Luca

Rende Sancataldese

S. Agata Castrovillari

Trapani Santa Maria Cilento

CLICCA QUI PER LE CLASSIFICHE DEI GIRONI DI SERIE D (da www.lnd.it)



