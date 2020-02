Risultati Serie D/ Live score e classifica gironi A, B, C, D, E, F, G, H, I

I risultati di Serie D per domenica 23 febbraio (le prime partite cominciano alle ore 14:30) sono molto interessanti, perché stiamo entrando in un momento della stagione decisivo: i gironi sono nove e le squadre coinvolte davvero tante, si lotta in particolar modo per i nove posti in Serie C ma anche la corsa ai playoff è importante, perché purtroppo ogni estate ci sono rinunce alla Serie C e dunque anche chi non ha vinto il suo girone potrebbe sperare nella promozione (Modena e Reggio Audace ne sanno qualcosa, e i granata oggi sono a 4 punti dal primato in terza divisione). Ad ogni modo, sappiamo che oggi il Palermo potrebbe confermare il +7 sul Savoia o addirittura allungare nella trasferta sul campo del Licata; il Foggia invece ha ridotto a due sole lunghezze il margine da recuperare sul Bitonto che ha perso, adesso possiamo presentare i temi principali legati a questi risultati di Serie D parlando delle squadre più importanti e provando ad addentrarci all’interno di un campionato davvero complesso.

RISULTATI SERIE D: LA SITUAZIONE

Per i risultati di Serie D legati a oggi una delle squadre da osservare con attenzione è il Mantova: la capolista del girone D ha perso la sua prima partita alla 24^ giornata, ma incredibilmente ha il suo vantaggio intatto nei confronti di un Fiorenzuola che arriva da tre sconfitte consecutive, e che conserva il secondo posto solitario solo perché anche la Correggese ha rallentato. Dunque ad approfittarne potrebbe essere il Fanfulla che però è di scena proprio al Martelli; nel girone A prosegue il grande equilibrio, la Lucchese si è ripresa il primo posto con un punto di vantaggio sul Prato ma sotto arrivano Caronnese e Casale che sono a tre sole lunghezze dal primato, senza dimenticarsi di un Seravezza Pozzi che ha centrato 13 punti nelle ultime cinque giornate. Nel girone B comanda ancora la Pro Sesto, che ha 4 punti sul Legnano; in calo lo Scanzorosciate e l’Arconateserse, mentre la Folgore Caratese si trova in quinta posizione dopo aver vinto le ultime due partite. Nel girone C il Campodarsego arriva da due sconfitte consecutive: ne ha approfittato solo parzialmente il Legnago Salus che, con 4 punti nelle ultime due, si è portato a -5 e adesso potrebbe riaprire i conti. Queste sono solo alcune delle classifiche dei gironi per un campionato di Serie D i cui risultati saranno nuovamente protagonisti questa domenica, adesso possiamo andare a valutare il quadro completo delle partite con le graduatorie dei novi gruppi.

GIRONE A

Borgosesia Sanremese

Bra Savona

Caronnese Verbania

Fezzanese Seravezza Pozzi

Ghivizzano Borgo Chieri

Lavagnese Fossano

Lucchese Ligorna

Real Forte Querceta Casale

Vado Prato

GIRONE B

Brusaporto Bolzano

Castellanzese Seregno

Folgore Caratese Sondrio

Inveruno Scanzorosciate

Legnano Villa Almé

Levico Terme Pro Sesto

Milano City Pontisola

NibionnOggiono Caravaggio

Tritium Dro

Virtus Bergamo Arconatese

GIRONE C

Cjarlins Muzane Legnago Salus

Delta Porto Tolle Villafrancia

Este Mestre

Feltre Montebelluna

Luparense Campodarsego

San Luigi Chions

Tamai Caldiero Terme

Union Clodiense Adriese

Vigasio Belluno

GIRONE D

Alfonsine Ciliverghe Mazzano

Breno Franciacorta

Correggese Calvina

Crema Forlì

Fiorenzuola Lentigione

Mantova Fanfulla

Mezzolara Sasso Marconi

Savignanese Sammaurese

Progresso Vigor Carpaneto

GIRONE E

Albalonga Foligno

Bastia Trestina

Cannara Pomezia

Follonica Gavorrano Grassina

Monterosi Montevarchi

Sangiovannese Grosseto

Scandicci Aglianese

Tuttocuoio Ponsacco

GIRONE F

Agnonese Vastogirardi

Pineto Tolentino

Cattolica Sangiustese

Giulianova Fiuggi

Matelica Jesina

Montegiorgio Campobasso

Porto Sant’Elpidio Notaresco

Recanatese Chieti

Vastese Avezzano

GIRONE G

Budoni Aprilia

Cassino Nuova Florida

Città di Anagni Torres

Lanusei Trastevere

Latte Dolce Ladispoli

Muravera Turris

Ostia Mare Vis Artena

Portici Latina

Tor Sapienza Arzachena

GIRONE H

Agropoli Francavilla

Audace Cerignola Sorrento

Brindisi Nardò

Casarano Foggia

Città di Fasano Gladiatror

Gravina Gelbison Cilento

Nocerina Altamura

Taranto Bitonto

Val d’Agri Fidelis Andria

GIRONE I

Biancavilla Nola

Cittanovese Giugliano

Corigliano Palmese

FC Messina Savoia

Licata Palermo

Marina di Ragusa Acireale

Marsala Troina

Roccella ACR Messina

San Tommaso Castrovillari

