Video/ Palermo Biancavilla (2-0): highlights e gol, rosanero senza problemi (Serie D)

Nel video di Palermo Biancavilla parliamo della vittoria che i rosanero centrano nel girone I di Serie D, rimanendo saldamente in testa alla classifica e aggiungendo una mattonella alla costruzione della loro promozione. Allo Stadio Renzo Barbera il Palermo supera il Biancavilla con un netto 2 a 0. Nel primo tempo i padroni di casa guidati dal tecnico Pergolizzi tentano subito di prendere in mano le redini del match ma gli ospiti di mister Mascara cercano di ripartire e trovare il varco giusto per sorprendere i rivali di giornata, colpendo anche un palo al 37′ con Aloia. La gara resta bloccata e bisogna attendere il secondo tempo perchè la sfida si sblocchi: ci pensa infatti il neo entrato Silipo a spezzare l’equilibrio in favore dei rosanero, dopo aver saltato un difensore e con un bel tiro dai 25 metri. Nel finale è Lucca a mettere a segno il gol del raddoppio definitivo, capitalizzando l’assist offertogli dall’ottimo Silipo all’81’. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Simone Taricone, proveniente dalla sezione di Perugia, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo solamente Guarnera, Pelagotti e Mauri tra le fila dei calciatori rosanero. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo ventiquattresimo turno di campionato permettono al Palermo di salire a quota 60 nella classifica del girone I di Serie D mentre il Biancavilla non si muove, rimanendo fermo a 35 punti.

VIDEO PALERMO BIANCAVILLA: IL TABELLINO

Palermo-Biancavilla 2-0 (p.t. 0-0)

Reti: 73′ Silipo(P); 81′ Lucca(P).

Assist: 81′ Silipo(P).

PALERMO – 1 Pelagotti, 4 Accardi, 24 Crivello, 54 Peretti, 27 Vaccaro; 33 Langella, 8 Martin, 6 Martinelli; 75 Felici, 32 Sforzini, 25 Floriano. A disp.: 22 Fallani, 5 Ambro, 9 Ricciardo, 14 Ficarrotta, 18 Lucca, 23 Doda, 26 Mauri, 30 Silipo, 73 Kraja. All.: Rosario Pergolizzi.

BIANCAVILLA – 1 Genovese, 2 Longo, 3 Guarnera, 4 Guerci, 5 De Caro, 6 Bonaccorsi, 7 Graziano, 8 Maiorano, 9 Rosselli, 10 Lucarelli, 11 Aloia. A disp.: 12 Anastasi, 13 Indelicato, 14 Yoboua, 15 Guerriera, 16 Spampinato, 17 Mascara, 18 Lo Presti, 19 Asero, 20, Sciacca. All.: Giuseppe Mascara.

Arbitro: Simone Taricone (Perugia).

Ammoniti: 34′ Guarnera(P); 56′ Pelagotti(P); 82′ Mauri(P).

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI PALERMO BIANCAVILLA (2-0), HIGHLIGHTS E GOL



© RIPRODUZIONE RISERVATA