RISULTATI SERIE D/ Live score dei gironi: squadre in campo, partite al via!

Finalmente stiamo per vivere questa domenica pomeriggio dedicata ai risultati di Serie D. Nel girone E il Monterosi ha ripreso la sua corsa grazie alla vittoria ottenuta sul campo del Follonica Gavorrano, e ha confermato i 3 punti di vantaggio sul Grosseto che nelle ultime cinque giornate ha avuto, turno per turno, un rendimento identico a quello della capolista. Tuttavia sono altre due le squadre più in forma di questo gruppo: il Grassina, che il Monterosi incrocerà domenica prossima e che ha vinto le ultime quattro gare (e cinque delle ultime sei) e il sorprendente Flaminia, che a fine novembre era appena sopra la zona playout ma da allora ha infilato cinque successi, ha prolungato a 8 la serie positiva (ci sono anche tre pareggi) e, in gol da da 14 partite consecutive (non aveva segnato in tre delle prime quattro), occupa adesso la sesta piazza. La vetta è ancora lontana (10 punti), non così la zona playoff perchè le lunghezze da recuperare sono appena due e l’ingresso nella Top 5 potrebbe arrivare già oggi, con la sfida diretta contro l’Albalonga che domenica scorsa ha perso proprio a Grassina di Bagno a Ripoli. Adesso è arrivato il momento di metterci comodi e stare a vedere quello che ci dirà il campo, perchè le squadre di quarta divisione stanno per scendere in campo e per i risultati di Serie D si torna a giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

IL LEGNANO TORNA A VINCERE

Pochi giorni fa per i risultati di Serie D scrivevamo dello straordinario rendimento del Legnano, mentre oggi avremmo potuto registrare la crisi dei lilla: la squadra lombarda aveva a disposizione due turni davvero favorevoli per allungare una serie di vittorie che era arrivata a otto partite, invece è andata incontro a due incredibili sconfitte casalinghe. Prima di Natale quella contro la Castellanzese, che navigava ai margini della zona playout (e che domenica scorsa ha demolito il Levico Terme in una sfida diretta molto importante); alla prima del 2020 addirittura per mano del Milano City, fanalino di coda del girone B. Il Legnano tuttavia non ha pagato dazio: il Legnano ha prima pareggiato a Seregno e poi è caduto sul campo dell’Arconatese, non riuscendo ad andare in fuga. Tuttavia lo Scanzorosciate, battendo il Brusaporto, ha agganciato i lilla al secondo posto in classifica: questo succedeva prima dell’anticipo del sabato, che ha visto la squadra tornare alla vittoria sul campo del Levico Terme. Evitato quindi il terzo ko consecutivo contro una squadra di bassa classifica, il campionato del Legnano riparte alla grande e ha ancora la speranza di agganciare la promozione diretta in Serie C. Anzi: l’inatteso ko della Pro Sesto contro il Dro (in casa) ha dato ancor più fiducia ai lilla in apertura del girone di ritorno. (agg. di Claudio Franceschini)

LE SPERANZE DELLA TURRIS

Avvicinandoci ai risultati di Serie D per questa domenica, facciamo ora un focus sul girone G: qui comanda ancora la Turris, che nelle ultime quattro partite ha raccolto tre vittorie e un pareggio ed è riuscita a tenere la vetta della classifica difendendola dall’assalto della quasi omonima Torres, la più in forma del momento. La squadra allenata da Marco Mariotti ha infatti vinto le ultime sei partite, riuscendo a battere anche il Latte Dolce nel big match della scorsa domenica; una grande rincorsa per gli isolani, che si trovavano in settima posizione dopo il ko (secondo stagionale) proprio sul campo della capolista, un beffardo 2-3 archiviato il 17 novembre. Terza posizione per l’Ostia Mare, che si trova ad un punto dalla seconda piazza: immediato il riscatto dopo la sconfitta di Anagni grazie al successo sul campo del Latina sesto in classifica, adesso questo terzetto potrebbe prendere il largo e giocarsi la promozione in Serie C. Oggi la Turris, che ha battuto anche l’Ostia Mare (in trasferta) fa visita al Tor Sapienza penultimo, e dunque ha un turno sulla carta abbordabile e favorevole. (agg. di Claudio Franceschini)

LE PARTITE DI DOMENICA 12 GENNAIO

Siamo pronti a vivere un’altra giornata dedicata ai risultati di Serie D (si comincia alle ore 14:30): continua il grande spettacolo del campionato di quarta divisione, con i suoi nove gironi e un percorso che ha già portato alcune squadre in fuga e altre che devono fare i conti con una situazione di classifica tutta in divenire. Solo la prima di ciascun gruppo otterrà la promozione diretta in Serie C, e questo ovviamente contribuisce ad aggiungere pepe alla competizione: il Palermo per esempio è oggi ospite di un San Tommaso terzultimo in classifica ma deve ancora fare i conti con lo strepitoso passo del Savoia che deve recuperare soltanto tre punti, ancora più complessa la situazione del Foggia che, non riuscendo battere il Città di Fasano (bestia nera della stagione) si è fatto nuovamente staccare dal Bitonto nel girone H. Queste però sono soltanto due delle squadre coinvolte nella giornata che ci fornirà i risultati di Serie D, pertanto proviamo a presentarne i temi principali aspettando che si scenda in campo per giocare.

RISULTATI SERIE D: LA SITUAZIONE

Come abbiamo già detto nel presentare i risultati di Serie D, Palermo e Foggia stanno ancora provando a staccare la concorrenza o riprendersi il primo posto nel girone: sicuramente rosanero e satanelli speravano che giunti alla prima metà di gennaio il vantaggio fosse più ampio, invece i pugliesi devono addirittura recuperare 2 punti ad un Bitonto che non ha alcuna intenzione di fermarsi. E’ quasi completata la rincorsa di un’altra big come la Lucchese che, in striscia positiva, si trova ad ormai un punto dal Prato capolista del girone A mentre il Mantova nel girone D ha allungato a +7 sul Fiorenzuola e sembra essere andato incontro alla fuga giusta. Nel girone B la Pro Sesto ha perso l’ultimo impegno, ma ha confermato il +6 sul Legnano battuto per la seconda volta in casa da una squadra che lotta per salvarsi; ne ha approfittato lo Scanzorosciate che adesso è secondo in classifica, mentre nel girone C il Campodarsego ha un bel divario sul Legnago Salus (+7) e sull’Adriese, e ha rialzato la testa dopo tre pareggi consecutivi riprendendo la sua marcia verso la promozione.

GIRONE A

Bra Real Forte Querceta

Caronnese Ligorna

Fezzanese Sanremese

Fossano Chieri

Lavagnese Casale

Lucchese Borgosesia

Seravezza Pozzi Prato

Vado Ghivizzano Borgo

Verbania Savona

GIRONE B

Caravaggio Brusaporto

Folgore Caratese Castellanzese

Inveruno Virtus Bergamo

Milano City Tritium

Pontisola Arconatese

Scanzorosciate Bolzano

Seregno NibionnOggiono

Sondrio Villa Almè

GIRONE D

Correggese Franciacorta

Crema Breno

Fanfulla Calvina

Fiorenzuola Alfonsine

Forlì Lentigione

Mantova Sammaurese

Mezzolara Ciliverghe Mazzano

Sasso Marconi Vigor Carpaneto

Progresso Savignanese

GIRONE E

Albalonga Flaminia

Bastia Grassina

Cannara San Donato

Foligno Grosseto

Monterosi Scandicci

Ponsacco Pomezia

Sangiovannese Follonica Gavorrano

Trestina Montevarchi

Tuttocuoio Aglianese

GIRONE F

Agnonese Recanatese

Pineto Chieti

Avezzano Sangiustese

Jesina Vastogirardi

Matelica Montegiorgio

Porto Sant’Elpidio Cattolica

Notaresco Campobasso

Tolentino Fiuggi

Vastese Giulianova

GIRONE G

Aprilia Arzachena

Budoni Torres

Cassino Città di Anagni

Ladispoli Nuova Florida

Lanusei Portici

Latte Dolce Latina

Ostia Mare Muravera

Tor Sapienza Turris

Vis Artena Trastevere

GIRONE H

Agropoli Foggia

Audace Cerignola Fidelis Andria

Città di Fasano Nardò

Francavilla Sorrento

Gelbison Cilento Altamura

Gladiator Bitonto

Gravina Val d’Agri

Nocerina Brindisi

Taranto Casarano

GIRONE I

Acireale ACR Messina

Castrovillari Savoia

Cittanovese Licata

FC Messina Palmese

Marina di Ragusa Corigliano

Marsala Nola

Roccella Biancavilla

San Tommaso Palermo

Troina Giugliano



