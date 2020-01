Video/ Foggia Città di Fasano (2-2): highlights e gol. Solo un pari per i satanelli

Il video con gli highlights e i gol di Foggia Città di Fasano 2-2 ci mostra come è maturato il pareggio tra le due squadre che si sono affrontate allo Zaccheria per la 18^ giornata di Serie D girone H, la prima del girone di ritorno e del 2020. I satanelli avrebbero senz’altro preferito inaugurare il nuovo anno con i tre punti ma è già tanto se sono riusciti a evitare il KO in extremis. Dopo il vantaggio iniziale a opera di Cipolletta, gli uomini di Laterza erano riusciti momentaneamente a ribaltarla con la doppietta di Diaz. Le cose si stavano mettendo malissimo per la formazione di Corda, rimasta pure in dieci per l’espulsione di Tedesco che si fa cacciare via dall’arbitro Di Francesco per uno stupido e inutile fallo di reazione. Nonostante l’inferiorità numerica nel recupero il Foggia raschia il fondo del barile e trova le energie nervose e fisiche per acciuffare almeno il due pari con Gentile e limitare i danni. Per gli ospiti la beffa si materializza al 93′ quando stavano già assaporando i tre punti, ma anche i padroni di casa non sono usciti dal campo con il sorriso, soprattutto dopo aver saputo che il Bitonto aveva vinto 2-0 contro il Francavilla, garantendosi la vetta solitaria in classifica. Con questo ritmo sarà davvero difficile centrare la promozione diretta in Serie C.

IL TABELLINO

FOGGIA-CITTÀ DI FASANO 2-2 (1-0)

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli; Cipolletta, Gentile, Di Jenno (70′ Cadili); Salines (62′ Kourfalidis), Staiano (82′ Gibilterra), Cittadino, Gerbaudo, Campagna (75′ Ndiaye); Russo (60′ Tedesco), Tortori. All. Ninnì Corda.

CITTÀ DI FASANO (4-2-3-1): Suma; De Vitis, Rizzo, Panebianco, Pedicone; Ganci, Bernardini; Titarelli (68′ Forbes), Cavaliere, Prinari (65′ Cochis); Diaz. All. Giuseppe Laterza.

ARBITRO: Dario Di Francesco (sez. di Ostia Lido).

AMMONITI: Prinari (CF), Cochis (CF), Cavaliere (CF), Suma (CF), Tortri (F).

ESPULSO: 84′ Tedesco (F) per rosso diretto.

RECUPERO: 2′ pt, 5′ st.

MARCATORI: 19′ Cipolletta (F), 67 e 81′ Diaz (CF), 90’+3′ Gentile (F).

CLICCA QUI PER IL VIDEO CON GLI HIGHLIGHTS E I GOL DI FOGGIA CITTÀ DI FASANO 2-2



