Risultati Torneo di Viareggio 2024, classifiche/ Torino agli ottavi da primo, Empoli eliminato! (17 febbraio)

RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO 2024: ECCO LE QUALIFICATE!

Ecco i risultati del Torneo di Viareggio 2024 per questa ultima giornata del gruppo B: termina la prima fase, e a vincere i tre gironi di questo schieramento sono Ojodu City, Torino e Rappresentativa Serie D. Nel girone 4 l’Ojodu City sorprende l’Empoli per 2-0, mentre l’Imolese batte il Melbourne City; incredibilmente l’Empoli viene eliminato non riuscendo a diventare una delle due migliori terze di questo gruppo B. Al Torino basta un pareggio per 2-2 (in rimonta) contro il Brazzaville per assicurarsi la prima piazza nel girone 5, chiude a 7 punti anche la Rappresentativa Serie D grazie alla vittoria per 1-0 contro il Mavlon.

Per quanto riguarda le terze classificate, le due migliori sono Centre National Brazzaville e Avellino: gli irpini vincono 3-0 contro le Jovenes Promesas ma sono alle spalle del Mavlon per la sfida diretta, mentre i congolesi sono superati dal Rukh Lviv che demolisce per 4-0 l’UYSS New York ma per un punto sopravanzano il già citato Empoli, che dunque è una delle squadre presenti nel campionato Primavera 1 ad abbandonare i risultati del Torneo di Viareggio 2024 con largo anticipo. (agg. di Claudio Franceschini)

SI COMINCIA!

Eccoci pronti a vivere le partite del sabato, che completeranno definitivamente il quadro dei risultati del Torneo di Viareggio 2024 per quanto riguarda la fase a gironi. Sotto i riflettori c’è il Torino, unica formazione a punteggio pieno dopo le prime due giornate nel gruppo B e quindi ovviamente qualificato in anticipo per gli ottavi di finale, che saranno in programma tutti martedì prossimo. Un sguardo al calendario ci dice infatti che avremo settimana prossima al martedì gli ottavi, giovedì i quarti di finale e sabato le due semifinali, infine lunedì 26 febbraio sarà il giorno della finale della Coppa Carnevale 2024.

La formazione più blasonata fra le dodici che vedremo in campo oggi è proprio il Torino, i granata infatti hanno vinto per ben sei volte il Torneo di Viareggio, anche se tutte fra gli anni Ottanta e Novanta: per la precisione, furono le edizioni del 1984, 1985, 1987, 1989, 1995 e 1998 a vedere i trionfi del Torino in Versilia, l’obiettivo potrebbe essere quello di tornare a vincere dopo un quarto di secolo. Adesso però la parola deve passare ai campi, perché si comincia davvero a giocare per i risultati del Torneo di Viareggio 2024! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ULTIMA GIORNATA GIRONI 4-5-6

I risultati del Torneo di Viareggio 2024 vivranno oggi, sabato 17 febbraio 2024, una giornata di fondamentale importanza, perché calerà il sipario sulla prima fase a gruppi, dal momento che nel pomeriggio vivremo le sei partite per la terza e ultima giornata dei gironi 4-5-6 alle ore 15.00, stavolta con totale contemporaneità e quindi nessun anticipo di mezz’ora alle ore 14.30, come era stato spesso nei giorni precedenti. Oggi quindi si va a completare la fase a gironi di questa nuova edizione della Coppa Carnevale. Il numero di partecipanti al Torneo di Viareggio 2024 è tornato ad essere di 24, di conseguenza ci sono sei gironi, ciascuno dei quali composto da quattro formazioni, con la divisione in due gruppi distinti.

Ecco allora che i gironi 1-2-3 (gruppo A) hanno giocato lunedì, mercoledì e infine venerdì per l’ultima volta, mentre i gironi 4-5-6 completeranno oggi pomeriggio le proprie fatiche in programma per il gruppo B dopo essere scesi in campo martedì per la prima giornata e giovedì per la seconda; in ogni metà del tabellone del Torneo di Viareggio 2024 si qualificheranno 8 squadre agli ottavi: le prime due dei tre gironi più le due migliori terze – in pratica sarà eliminata solamente una terza in ogni gruppo, più ovviamente le quarte. Tutto questo serve per avere chiara la situazione, ma adesso scopriamo che cosa ci attenderà in questo delicato sabato pomeriggio dedicato ai risultati del Torneo di Viareggio 2024.

RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO 2024: TUTTE LE PARTITE

Oggi tra le squadre italiane scenderanno in campo Imolese, Empoli, Torino, Rappresentativa Serie D e Avellino, perché è la metà meno “toscana” del tabellone di questa edizione; le cinque squadre italiane saranno sotto i riflettori per i risultati del Torneo di Viareggio 2024 anche per la terza giornata del gruppo B della Coppa Carnevale. Per la precisione, il girone 4 vivrà i suoi due incontri (tutti con fischio d’inizio in contemporanea alle ore 15.00) che saranno Melbourne City Imolese e Ojodu City Empoli, di importanza fondamentale dal momento che incredibilmente dopo le prime due giornate le quattro formazioni sono tutte a quota 3 punti in classifica.

L’appuntamento sarà naturalmente alle ore 15.00 anche con le altre quattro partite. Presentiamo allora adesso il girone 5, che avrà in programma Centre National Brazzaville Torino e Rukh UYSS New York: qui abbiamo i granata a punteggio pieno e quindi già qualificati, gli ucraini hanno la grande occasione per prendersi il secondo posto ma anche i congolesi sono in posizione buona per sperare nella qualificazione. Ecco infine il girone 6, che vivrà oggi per i risultati del Torneo di Viareggio 2024 Mavlon Rappresentativa Serie D e Jovenes Promesas Avellino: il big-match è il primo, fra le due capolista appaiate a quota 4 punti, mentre la seconda partita ci dirà se spagnoli e irpini potranno andare avanti…

RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO 2024: 3^ GIORNATA GRUPPO B

GIRONE 4

Ore 15.00

Melbourne City Imolese 1-2

Ojodu City Empoli 2-0

CLASSIFICA: Ojodu City 6, Imolese 6, Empoli 3, Melbourne City 3

GIRONE 5

Ore 15.00

Centre National Brazzaville Torino 2-2

Rukh UYSS New York 4-0

CLASSIFICA: Torino 7, Rukh 6, Centre National Brazzaville 4, UYSS New York 0

GIRONE 6

Ore 15.00

Rappresentativa Serie D 0-1

Jovenes Promesas Avellino 0-3

CLASSIFICA: Rappresentativa Serie D 7, Mavlon 4, Avellino 4, Jovenes Promesas 1











