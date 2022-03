Risultati Torneo di Viareggio Cup 2022, classifiche/ Diretta gol live score 16 marzo

Comincia il Torneo di Viareggio 2022 e questa è una bellissima notizia, perché i risultati della Viareggio Cup 2022 ci faranno compagnia dopo ben tre anni di assenza di questa storica manifestazione di calcio giovanile, le cui edizioni 2020 e 2021 erano saltate evidentemente a causa della pandemia di Coronavirus, che ha causato un “buco” doloroso nella storia della Viareggio Cup. Oggi dunque sarà un ritorno davvero storico, che ci fa molto piacere raccontare come tentativo di ritorno alla normalità anche se le notizie dal mondo non sono di certo positive.

Le squadre partecipanti al Torneo di Viareggio 2022 sono in tutto 24 e le prime 12 ci daranno già oggi i risultati Viareggio Cup 2022 per la giornata inaugurale, che vedrà scendere in campo i gironi 1, 2 e 3, che formano nel loro complesso il cosiddetto gruppo A, dal quale passeranno le prime due di ciascun girone più due terze su tre, naturalmente le migliori, quindi la selezione non sarà terribile in questa prima fase a gironi, che ridurrà le squadre da 24 a 16, da 12 a 8 in ciascun gruppo della Viareggio Cup 2022.

RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO CUP 2022: LE PARTITE DI OGGI

Andiamo allora a scoprire quali saranno le partite che oggi pomeriggio ci daranno i primi risultati Torneo di Viareggio Cup 2022 che torna finalmente dopo ben tre anni di assenza. Il fischio d’inizio sarà per tutti alle ore 15.00, nel girone 1 spicca la presenza del Bologna che è detentore del titolo ormai dal 2019. Ecco dunque allora che in questo primo girone le partite saranno Bologna Apia Leichhardt e Sassuolo Don Torcuato, curioso incrocio tra due formazioni emiliane e due straniere.

Nel girone 2 invece ci sarà una maggioranza italiana, con tre squadre su quattro in arrivo dal nostro Paese: oggi pomeriggio si giocheranno Milan Westchester United e Parma Carrarese, naturalmente sempre con inizio alle ore 15.00, che sarà l’orario di riferimento anche per il girone 3, il terzo e ultimo a scendere in campo già oggi per i risultati Torneo di Viareggio Cup 2022: qui potremo seguire le partite Genoa UYSS New York e Spal Pontedera, quindi tre squadre italiane e una straniera, per dare forma alla prima classifica che naturalmente vede per adesso tutti a zero punti.

RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO CUP 2022, 1^ GIORNATA

Ore 15.00

GIRONE 1

Bologna Apia Leichhardt

Sassuolo Don Torcuato

GIRONE 2

Milan Westchester United

Parma Carrarese

GIRONE 3

Genoa UYSS New York

Spal Pontedera



