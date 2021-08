Risultati Volley e Beach Volley/ Olimpiadi Tokyo 2020, diretta live: Italia-Serbia

RISULTATI VOLLEY E BEACH VOLLEY OLIMPIADI TOKYO 2020: ITALIA E LUPO-NICOLAI IN CAMPO!

Giornata decisiva per l’Italia per i risultati del volley e del beach volley alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Dopo il KO della nazionale maschile occorso solo ieri per mano dell’Argentina, gli appassionati puntano tutti sulla formazione femminile di Mazzanti, che solo questa mattina sarà sul taraflex nipponico per dispute un bollente quarto di finale contro la Serbia. La sfida si annuncia complicata ma non impossibile per le azzurre, che pure sono molto arrabbiate per la sconfitta patita solo pochi giorni fa contro gli USA a termine della fase a gironi. Attenzione però al tricolore anche nel beach volley: oggi Lupo e Nicolai puntano all’impresa ai quarti di finale per il tabellone maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e chissà che gli azzurri riescano a volare in semifinale, al posto di Cheruf-Ahmed.

RISULTATI VOLLEY E BEACH VOLLEY OLIMPIADI TOKYO 2020: IL PROGRAMMA

Ma procediamo con ordine in questo mercoledì dedicato ai risultati del volley e del beach volley alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Cominciamo allora dalla pallavolo sul taraflex della Ariake Arena, dove saranno riflettori puntati sui quarti di finale femminili. Calendario alla mano vediamo che primo appuntamento sarà alle ore 2.00 di notte con la sfida tra Corea del sud e Turchia, a cui farà seguito alle ore 6.00 Repubblica Dominicana-USA: solo alle ore 10.00 spazio per Serbia-Italia con le azzurre gran favorite, pur contro le vide campionesse olimpiche. A chiudere il quadro dei risultati poi la bollente sfida tra Brasile e Russia, con le verdeoro gran favorite da campionesse del Sud America. Tabellone scottante anche per il beach volley alle Olimpiadi di Tokyo 2020: come abbiamo accennato saranno i quarti di finale maschili a farci compagnia e in tal senso sfida imperdibile è quella tra Cherif-Ahmed e Nicolai Lupo, prevista per le ore 15.00 secondo il fuso orario italiano. Per le altre sfide, ricordiamo a calendario alle ore 2.00 Semenov-Leshukov contro Mol-Sorum e Plavins-Tocs contro Alison-Alvaro Filho per le ore 3.00. Solo nel pomeriggio la sfida con la coppia azzurra e ancor prima, alle ore 14.00 Thole-Wickler contro Karsilnikov-Stoyanovskiy.

