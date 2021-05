Rita Carracoi, madre Martina Miliddi di Amici 2021/”Ho passato l’inferno e lei..”

Finalmente dopo tanti mesi di silenzio, Rita Carracoi ha deciso di dire la sua riguardo alle continue esternazioni della figlia Martina Miliddi. Chi ha seguito Amici 2021 sin dall’inizio sa bene che la ballerina, appena entrata nella scuola, si è subito lanciata nel ballo e solo in un secondo tempo, quando sembrava un po’ bloccata, Lorella Cuccarini ha deciso di affrontarla facendo venire a galla il fatto che lei continua a ballare per amore del padre, lo stesso che è morto quando lei era piccola in un terribile incidente. Da allora tutto è cambiato nella sua vita, la sua insegnante di danza è diventata anche una madre per lei mentre quella naturale è finita nel dimenticatoio ‘non sa nemmeno che venivo ad Amici’, aveva raccontato la ballerina. Il discorso è venuto fuori anche nei giorni scorsi a Verissimo dove, proprio Martina Miliddi ha confermato la sua versione: “Il nostro rapporto è in silenzio, non è un argomento di cui parlo. Ad oggi non lo trovo un rapporto recuperabile, non vorrei facesse parte della mia vita. Sono successe tante cose che mi hanno portato a dire questo”.

Rita Carracoi, madre Martina Miliddi di Amici 2021, risponde alle accuse della figlia

Proprio a quelle parole oggi ha risposto Rita Carracoi, madre di Martina Miliddi, intervenendo sulle pagine del settimanale DiPiù e spiegando che il loro rapporto è complicato ma che lei stessa ha passato l’inferno, proprio come lei e spera che un giorno potranno chiarirsi: “Io non capisco perché mia figlia parli così di me, ma non le do colpe. Quello che posso dire è che si devono vivere certi inferni per capire che cosa capita nel cuore di chi resta. Per Martina è stata certamente dura rimanere improvvisamente orfana di padre, ma lo è stato anche per me rimanere senza un marito. Ma sono sicura che avremo modo di chiarirci”. Rita Carracoi conclude poi ammettendo di aver seguito la figlia ad Amici e di non aver trovato carine le parole che le ha rivolto Alessandra Celentano perché Martina ha fatto enormi sacrifici per la danza.

