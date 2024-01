Rita Dalla Chiesa difende Beatrice Luzzi e attacca Perla Vatiero/ “Pessimi messaggi da una ragazzina”

Rita Dalla Chiesa commenta il confronto tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero

La 32esima puntata del Grande Fratello 2023 è stata animata dallo scontro tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero. L’una di fronte all’altra, le due prime donne della casa di Cinecittà non si sono risparmiate. “Mi sento sotto una mitragliatrice. Con Perla è cominciato per gioco, e la cosa mi faceva anche ridere, ci giocavo su. Poi mi sono accorta che lei dà per scontato che gli altri siano a suo servizio. Lei fa molto poco in casa. Sei individualista, pensi solo a te stessa. Ha portato qui dei modi da boss”, le parole della Luzzi.

La replica di Perla, naturalmente, non si è fatta attendere: “Io non sono qui per fare la guerra. Il percorso è personale, a me non importa vincere. Ho 25 anni, devo crescere e migliorare”. Beatrice, da parte sua, si è lasciata andare ad ulteriori dichiarazioni in un fuori onda mentre Rita Dalla Chiesa, dopo aver assistito in tv allo scontro, ha espresso la propria opinione su X.

Le parole di Rita Dalla Chiesa

Tra i telespettatori che hanno seguito lo scontro generazionale tra Perla Vatiero e Beatrice Luzzi, indubbiamente protagoniste indiscusse del Grande Fratello 2023, c’è anche Rita Dalla Chiesa che, di fronte a quanto accaduto in diretta, ha pubblicato il proprio pensiero su X schierandosi dalla parte di Beatrice e puntando il dito contro Perla.

"Pessimi messaggi che stanno arrivando da una ragazzina stasera al GF. E il mio zapping si ferma qui. Comunque sempre dalla parte di Beatrice", le parole della conduttrice.













