Rita Dalla Chiesa, figlia Carlo Alberto Generale/ Il padre e Fabrizio Frizzi gli uomini più importanti

Nel giorno in cui Canale 5 manda in onda la prima parte della fiction dedicata al Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, è impossibile non dedicare un approfondimento alla figlia Rita. La figlia dell’uomo ucciso dalla mafia il 3 settembre 1982 a Palermo è diventata un volto conosciuto – e amato – per milioni di italiani. Sono un lontano ricordo gli esordi televisivi a “Vediamoci sul Due”, cui seguì sulla stessa rete “Pane e marmellata”, programma condotto insieme a Fabrizio Frizzi, col quale dà inizio ad una relazione che porterà alle nozze, facendo dei due una delle coppie più amate della televisione. I due si separeranno alcuni anni più tardi, ma l’affetto e la stima reciproca non verranno mai meno: se n’è avuta una prova in occasione della morte del noto conduttore televisivo, con Rita Dalla Chiesa visibilmente distrutta all’idea di dover addio all’uomo sentimentalmente più importante della sua vita.

RITA DALLA CHIESA, ADDIO A MARCO LIORNI E NUOVO PROGRAMMA IN SOLITARIA?

La carriera televisiva di Rita Dalla Chiesa è legata indissolubilmente a Forum, il programma Mediaset che conduce per 19 edizioni, salvo decidere nel 2017 di accasarsi a La7 per dare vita ad una trasmissione che non vedrà mai la luce. Quelli sono gli anni lavorativamente più difficili per Rita Dalla Chiesa, che fatica a trovare una collocazione all’altezza della sua storia. Dal 2018 al 2020 è stata opinionista fissa di Italia Sì, il programma condotto nel sabato pomeriggio di Rai Uno da Marco Liorni, ritrovando una certa consuetudine con il pubblico ma, stando ad alcune indiscrezioni ancora da confermare, la sua esperienza nel programma sarebbe giunta al termine. Sembra infatti che il programma dalla prossima edizione non avrà più ospiti fissi, ma avrà luogo una rotazione tra gli opinionisti. Secondo “Giornalettismo”, Rita Dalla Chiesa avrebbe scelto a questo punto di sottrarsi a questo tipo di turnover, preferendo dedicarsi alla costruzione di un programma che dovrebbe vederla nuovamente in solitaria alla conduzione, ma sul quale al momento vige il massimo riserbo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA